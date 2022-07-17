Померла Віра Вовк (1926-2022)

З далекого Ріо-де-Жанейро прийшла сумна звістка: померла Віра Вовк, одна з найзагадковіших наших письменниць, прекрасна поетеса Нью-Йоркської Групи, авторка понад сотні книг (поезії, проза драматургія, переклади, наукові монографії, мемуари тощо), невтомна культуртрегерка українства, лавреат Шевченківської премії. Мала 96 років.

Я не знаю, чия рука колише

Цю сіть, до спочинку розп’яту,

Де берег, як біле марево. Час цідить пісок з долоні в долоню,

І смерть може стукнула легко об шибу

Гілкою чорних акацій.

Віра Вовк (Віра Лідія Катерина Селянська) народилася 2 січня 1926 р. в Бориславі, звідки походила родина її матері — Стефанії ­Звонок. Наприкінці цього ж року, мама з донькою переїхали до Праги, де батько закінчував навчання в Карловому університеті. Власне тут 1925 р. на студіях у Празі і познайомилися батьки майбутньої письменниці. Остап Селянський тоді вивчав медицину, а Стефанія Звонок — хімію. З Прагою пов’язані перші дитячі враження Віри, зокрема легендарний епізод знайомства з Олександром Олесем. Життя родини було дуже скромне. Невеликої батькової стипендії і маминого підробітку на друкарській машинці не завжди вистачало, щоб зводити кінці з кінцями: бували часи, коли навіть «на молоко для дитини» не було грошей. Саме в ці нелегкі роки юне подружжя рятувала й підтримувала невтомна допомога митрополита Андрея Шептицького, який після смерті о. Григорія Селянського (дідуся Віри по батькові) став духовним опікуном родини. 1929 рокуВіра з мамою повернулася в Галичину, мешкали материних родичів у Губичах, Майдані, Бориславі. У 1932 році після студій повернувся батько і був певний час приватним лікарем митрополита Андрея Шептицького. Його родина жила в Митрополичій палаті, а митрополит став хресним батьком Віри. Владика Андрей став її духовним провідником на все життя.

На початку 1933 р. батько з семилітньою донькою переїхав в Кути, а її мама закінчувала історичний факультет в Ягелонському університеті у Кракові, потім вчителювала на Бориславщині. Віра ж часто перебувала в татової мами в Тюдові. Власне з Покуттям пов’язаний початок її літературної творчості, у сім років вона, що почала читати в чотири роки, написала свій перший вірш — «Тополя»,

У вересні 1938 р. батько відвіз доньку на навчання до Львова, де вона успішно здала іспити до Української жіночої гімназії «Рідна школа» ім. Іллі та Іванни Кокорудзів.

Мешкала Віра в домі тодішнього голови львівського НТШ, антрополога і зоолога Івана Раковського. На жаль, війна не дала змогу закінчити «Рідну школу», але за рік в школі вона на все життя подружилася з письменницею Лідою Палій та – особливо – з художницею Зоєю Лісовською.

Взимку 1939 р. до її батька прийшов радянський офіцер з "визволителів", українець, і сказав: «Докторе, втікайте з вашою родиною, бо вас розстріляють, а сім’ю вивезуть на Сибір». За одну ніч родина Селянських спакувала речі й у переповненому біженцями товарному потязі подалася на Захід. Разом з Вірою та її батьками в Німеччину емігрувала і Зоя Лісовська. Остапові Селянському вдалося знайти роботу в Патологічному Інституті Фрідріхштадта, і у Дрездені Віра Вовк прожила п’ять років. Тут сформувалися основи її мистецького світобачення, вигранилися контури характеру й окреслилися лінії творчого стилю. Тут народилося чимало поезій і перший прозовий нарис «Квіти і пісня», опублікований 1943 у львівському часописі «Дорога»

Через рік після приїзду до Дрездена Віра Вовк і Зоя Лісовська продовжили навчання у дівочій середній школі ім. Клари Шуман. Батько Віри всіляко дбав, щоб дівчата отримали не лише шкільну, а й глибоку культурну освіту. Віра і Зоя слухали філософські лекції професора Курта Ріделя, брали уроки музики у консерваторії та вдосконалювали знання французької мови. Зоїн же тато, Роберт Лісовський, познайомив дівчат із українською елітою в Празі, зокрема з композитором Борисом Левицьким та поетом Андрієм Гарасевичем.

Наприкінці у школі пришвидшили навчання й випускні іспити, однак матуральні свідоцтва мали видати лише після обов’язкової служби на фабриках. Дев’ятнадцятирічна Віра цілими днями працювала на фабриці, її батько безперервно оперував у хірургічному відділі лікарні Герхарда Ваґнера, тут він і загинув 13 лютого 1945 р., коли американська авіація бомбардувала Дрезден. Після невдалих спроб відшукати батька Віра Вовк і її мама виїхали колективним транспортом з палаючого міста і через тиждень поневірянь добилися до швабського містечка Вальдзе.

Після закінчення війни в Тюбінґені відкрився перший вцілілий у Німеччині університет, до якого ринула вся спрагла знань молодь. Вірі Вовк теж хотілося вчитися, хоч не було ні грошей, ні навіть матурального свідоцтва. Але все ж наприкінці лютого 1945 р. вона спробувала і сталося диво: вона поступила, до того ж отримала єдину університетську стипендію, а згодом і безплатне помешкання в домі відомого католицького теолога, ректора вузу Теодора Штайнбюхеля. У Тюбінґенському університеті Віра Вовк навчалася в 1945–1949 рр., активно вивчала германістику,

славістику, музикологію, працювала над дисертацією про німецьку епічну марійську поезію Середньовіччя, в той час, як її мама, Стефанія Селянська, в тому ж університеті писала докторат з історії. На цей період припадає і вихід дебютної поетичної збірки Віри «Юність», яка побачила світ 1947 р.

Всередині 1949 р. після несподіваної смерті професора мама й донька знову опинилися без нічого і за порадою о. Володимира Ханейка вирішили емігрувати до Бразилії. Наприкінці 1949 р. Віра і Стефанія виїхали з Німеччини до Франції, де кілька місяців в домі материної наймолодшої сестри в Понтарльє чекали на оформлення документів на виїзд. Відплили з французького Гавр і через три тижні, як згадувала Віра, «Христос з Корковадо розвів руки, щоб пригорнути нас».

В головному порту Парани — Паранагві на них чекав о. Володимир Ханейко. Священик відвіз їх до поселення Кастро, де був парохом. У цьому невеличкому поселенні нічого «не обіцювало будь-яких перспектив на майбутнє», тому незадовго жінки зважились переїхати до столиці штату, Курітиби, щоб спробувати знайти там працю.

Все ж, затишна, віддалена від активного культурного життя Курітиба теж не давала сподіваних перспектив для повноцінної самореалізації. Авторка надрукувала кілька поезій у місцевому часописі «Хлібороб» («Зоря провідна», «До ниви», 1950), але для художньої й наукової творчості їй потрібно було шукати «ширшого поля». Дещо освоївшись, Віра згадала про свою докторську працю, якої тема «Марійські леґенди» дуже надавалася до католицької Бразилії. Вона несподівано познайомилась з отцем-францисканцем Педро Ґалсичем, який зацікавився її науковою роботою і пообіцяв допомогти налагодити контакти з Католицьким університетом в Ріо-де-Жанейро. За допомогою отця вона почала працювати в релігійному журналі «Itinerarium» (“Супутник”) в Буенос Айрес, а згодом влаштувалася вчителькою в гімназії одного з передмість бразильської столиці.

Наприкінці 1951 року о. Педро Ґалсич познайомив Віру із деканом філологічного факультету Католицького папського університету, що будучи дослідник Середньовіччя посприяв, щоб вона мала змогу захистити свою роботу. 1952 р. Віра Вовк отримала ступінь доктора, а скоро опісля — місце викладача в Університеті Святої Урсулі, де пропрацювала тридцять років. Здійснилася Вірина мрія — самореалізуватися в науково-творчій праці.

1950-ті рр. у біографічній мозаїці Віри Вовк — це пора активних наукових студій і дебютних авторських збірок. У 1955 р. вона вивчала англійську мову й літературу в Ріо-де-Жанейро, у 1956–57 — порівняльне літературознавство в Мюнхені, у 1957 — французьку мову при Французькому альянсі в Ріо, у 1958–59 — старогрецьку мову й літературу в Університеті Святої Урсули. У цей час побачили світ перші прозові книги Віри Вовк «Леґенди» (1955) і «Казки» (1956), повісті «Духи й дервіші» (1956) і «Вітражі» (1961), поетичні збірки «Зоря провідна» (1955) й «Елегії» (1956) та спільна з О. Колодій антологія перекладів творів української класики «Antologia da Literatura Ucraniana» (1959).

На 1960-ті рр. припадає період плідних творчих контактів. У січні 1959 р. Віра Вовк налагодила зв’язки з письменниками Нью-Йоркської групи, почала дописувати до часописів «Сучасність», «Нові поезії», «Наше життя». Особливо зміцнилися ці взаємини у середині 1960-х років, коли авторка перебувала на постградуаційних студіях порівняльного літературознавства в Колумбійському університеті в Нью-Йорку. Тоді ж, навесні 1965 р., Віра Вовк відвідала Україну і заприязнилася з українськими письменниками-шістдесятниками та дисидентами, з якими впродовж десятиріч підтримувала тісні дружні стосунки.

Творчий діапазон цього десятиліття окреслений трьома поетичними збірками, працею над перекладами, зокрема публікацією першої україномовної антології португальської та бразилійської лірики «Зелене вино» (1964), і дебютом у царині драматургії: 1968 р. в Нью-Йорку вийшла друком перша драматична поема Віри Вовк «Смішний святий». Хронологічний рубіж 1970-х–кінця 80-х — це роки викладацької праці й роботи над перекладами.

В її художній творчості чітко увиразнилися модерні тенденції: тяжіння до ущільнених форм, до архаїчних образів із полівалентним змістом, до притчевості, алегоричності, гри семантичних відтінків. Наприкінці 1970-х рр. з’явилися позначені цими рисами збірки поезій «Меандри» (1979) й «Мандаля» (1980), а всередині 1980-х — книги новел «Святий гай» (1983) і «Карнавал» (1986), на образність яких немаловажний вплив мали також подорожі арабським Єгиптом (1973) та студії латино-грецької літератури в Ріо (1978).

Новий виток оригінальної творчості Віри Вовк пов’язаний із 1988–2000 рр. Події в Україні спонукали знову звернутися до історичної тематики. У цей час побачили світ п’ять драматичних творів: «Іконостас України» (1988) — містерія, в якій авторка пророче передбачила воскресіння української державності, а також драми «Вінок троїстий», «Казка про вершника», «Зимове дійство», «Весняне дійство».

А 2000–2015 рр., стали для Віри Вовк, мабуть, найурожайнішим періодом на літературній ниві. Завершивши викладацьку діяльність в Державному університеті Ріо-де-Жанейро, вона цілковито посвятилася художній творчості, зокрема белетристиці. За цей час в Україні побачили світ десять прозових і вісім поетичних книг авторки, а у видавництві «Родовід» вийшло друком 4-томне видання її художніх творів — «Поезії» (2000), «Проза» (2001), «Театр» (2002), «Спогади» (2003).

Загалом вийшло більше сотні книг Віри Вовк, 65 книг оригінальних творів (28 книг поезії, 25 — прози і 12 — драматургії) та 53 – перекладів (14 — на українську і 39 — з української на португальську та інші мови). Усі — видані власними зусиллями, за власний кошт, без суттєвої допомоги ззовні.

Довгий час цей вагомий культурний доробок був невідомий на батьківщині, і лише з початком 2000-х рр. твори Віри Вовк почали з’являтися у вітчизняних видавництвах. Письменниця стала лауреатом численних вітчизняних і міжнародних літературних відзнак, зокрема: премії ім. Івана Франка (Чикаго, 1957, 1982, 1985, 1989, Київ, 1990), премій «Благовість» (Київ, 2000), «Тріумф» (Чернігів, 2003), «Сад божественних пісень» ім. Г.Сковороди (Луцьк, 2006), «Глодоський скарб» (Київ, 2013) і Національної премії ім. Т. Шевченка (Київ, 2008).

Більше про Віру Вовк та її творчість можна дізнатися з дослідження Юлії Григорчук «Проза Віри Вовк: виміри сакрального» (2016), а з самою творчістю – з підбірки її творів в Електронній бібліотеці української літератури Торонтського університету.