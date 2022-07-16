В Естонії заборонять росіянам і білорусам володіти вогнепальною зброєю.

Хто її вже має, того змусять здати,  позбавивши ліцензії.

 

 

В Естонії громадянам країни-окупанта Росії та її союзниці Білорусі заборонять мати зброю, а ті, хто має ліцензію вже, її анулюють. Про це йдеться в частині нової коаліційної угоди щодо національної оборони – подає на своєму сайті естонський телеканал ERR.

 

15 липня в Естонії було сформовано нову урядову коаліцію, до якої увійшли Партія реформ, Isamaa та Соціал-демократична партії Естонії. Прем’єрка Кая Каллас (Kaja Kallas) залишилася на своїй посаді. Коаліція запевнила, що й надалі підтримуватиме Україну у її боротьбі з російським аґресором.

 

«Дозвіли на зброю для громадян РФ і Білорусі будуть визнані недійсними і їх подальша видача буде припинена», – йдеться в коаліційній угоді.

 

Майбутній міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс (Lauri Läänemets) заявив, що дозволи на зброю мають бути відкликані не лише у громадян РФ і РБ, але також можуть бути переглянуті у всіх, хто висловив вороже ставлення до Естонії чи України.

 

«Поліція має перевіряти і решту. Тому що обов'язково є люди з естонським громадянством, які можуть бути неестонцями, недружніми щодо України і, можливо, мати думки та наміри, які несумісні з сьогоднішньою безпековою ситуацією. Це означає, що з ними також треба боротися», – наголосив він.

 

Оскільки анулювання ліцензій потребує змін до законів, на реалізацію цієї ініціативи піде кілька місяців, прогнозує майбутній глава МВС країни.

 

На третій тиждень повномасштабного вторгнення РФ в Україну за сприяння Білорусі союз власників зброї Естонії запропонував змінити закон, щоб лише громадяни Естонії, країн-членів ЄУ та НАТО могли володіти вогнепальною зброєю та боєприпасами в Естонії.

 

За відкритими даними за 2020 рік, в Естонії мешкає 1300 громадян РФ з місцевим дозволом на носіння зброї та тих, хто володіє вогнепальною зброєю.

16.07.2022

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