Президент Італії не прийняв відставки прем’єра Драґі.

Урядова коаліція розвалюється, хоча загалом прем’єр має підтримку більшості парламенту.

Президент Італії Серджо Маттарелла (Sergio Mattarella) у четвер увечері, 14 липня, відхилив прохання прем'єр-міністра Маріо Драґі про демісію. Про це повідомила газета La Stampa. Маттарелла попросив Драґі виступити перед парламентом зі звітом про свою роботу, йдеться в заяві штабу президента.

За кілька годин до цього 74-річний Драґі оголосив, що подає до демісії, оскільки коаліції національної єдності, яка підтримувала уряд, більше не існує, тому немає й умов для продовження його роботи. Хоча загалом прем’єр має підтримку більшості парламенту.

Напередодні під час голосування у парламенті уряду вдалося уникнути вотуму недовіри. Однак лівопопулістський «Рух 5 зірок», який входить до коаліції, не взяв участі в голосуванні. Раніше Драґі заявляв, що його уряд не зможе продовжувати роботу без підтримки цього руху.

Лідер «Руху 5 зірок» експрем'єр Джузеппе Конте (Giuseppe Conte) звинуватив прем'єра в тому, що той недостатньо робить для подолання соціальної кризи, пов'язаної зі зростанням цін на енергоносії. Партія відмовилася голосувати за законопроєкт уряду про допомогу італійцям у подоланні кризи, спричиненої війною Росії проти України, через незгоду з окремими його статтями. Незважаючи на бойкот «Руху», пакет допомоги був схвалений парламентом Італії.

Нагадаємо, що Маріо Драґі очолив італійський уряд у лютому 2021 року. Після російського вторгнення в Україну він упевнено долучився до лав європейських лідерів, які активно підтримують Київ.

У червні в найбільшій партії парламенту Італії «Рух 5 зірок», яка входить до правлячої коаліції, стався розкол, пов'язаний безпосередньо з питанням про постачання зброї Україні. Зокрема через небажання партії підтримувати постачання озброєння Києву з «Руху» вийшов міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

За підсумками останніх виборів 2018 року «Рух» сформував найбільші фракції в обох палатах парламенту, але останнім часом його рейтинг скотився до 11% – удвічі менше, ніж, приміром, в ультраправої партії «Брати Італії» чи Демократичної партії. Тому, як стверджують італійські аналітики, велика група всередині фракції «Руху» підштовхує Джузеппе Конте до того, щоб вийти зі складу уряду: вони вважають, що в опозиції партія знову почне здобувати популярність.