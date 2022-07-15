142-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:11 Росія визнала, що вмисне завдала ракетного удару по центру Вінниці посеред білого дня: в повідомленні від міноборони РФ зазначено, що оператори цілили в учасників наради за участю представників командування Повітряних сил ЗСУ та іноземних експертів, котра буцімто проходила в Будинку офіцерів, а обговорювалися нові постачання озброєнь для України. Нагадаємо, вибухи пошкодили офісний центр, медичну клініку і паркінґ. Поліція повідомила про 23 загиблих, зокрема, трьох дітей.

14:48 Правоохоронці ідентифікували 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці. При тім 12 людей вдалося ідентифікованих за технологією встановлення ДНК. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко. Досі не ідентифіковано чотирьох загиблих. При тім зниклими безвісти вважається восьмеро осіб.

#цитата Серед жертв росії троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років. Один із хлопчиків у момент атаки проходив обстеження у медичному центрі. Він загинув разом із мамою. Інший чекав дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку. Родича цього хлопчика відкинуло вибуховою хвилею, нині він госпіталізований. В лікарні у важкому стані також перебуває і мати 4-річної загиблої дівчинки. Ігор Клименко

14:17 Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на полі бою очікуються серйозні зміни; у цьому допомагає високоточна зброя від західних партнерів. "До кінця цього року відбудуться серйозні зміни на полі бою на користь України. Сподіваюся, що цього року ми побачимо контрнаступальну операцію, і що вона буде успішною", – заявив Резніков виданню The Financial Times. Міністр заявив, що кілька американських реактивних систем залпового вогню HIMARS уже "змінили правила гри у війні". Резніков очікує, що США нададуть Україні більше систем, і що їхній радіус ураження буде більшим.

14:08 В проголосованому Палатою представників Конгресу США оборонному бюджеті на наступний фінансовий рік передбачено 100 млн доларів на навчання українських пілотів на американських винищувачах, зокрема, F-15 і F-16. Закон про бюджет ще має бути проголосований Сенатом та підписаний президентом США.

14:06 Палата представників США ухвалила (329 голосів за і 101 проти) законопроект про оборонний бюджет США на 2023 фінансовий рік в розмірі 839 млрд. доларів США. Посол України в США Оксана Маркарова зазначає, що відповідно до законопроекту, в рамках Ініціативи стосовно забезпечення безпеки України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) буде виділено 1 мільярд доларів США. (збільшено на 700 млн.). Закон має ще бути ухвалено Сенатом та підписано Президентом США. Очікується, що Сенат зможе його узгодити найближчим часом. Законопроект також:

• передбачає боротьбу з залежністю від російської енергетики, яка вимагає від усіх основних операційних баз у зоні відповідальності Європейського командування США (U.S. European Command Area) ухвалення планів щодо зменшення залежності від російської енергетики, та ставить перед Міністерством оборони США завдання припинити використання російських енергоносіїв в повному обсязі;

• вимагає від Генерального інспектора (Inspector General) здійснення нагляду за використанням допомоги Україні, а також вимагає звітувати перед Конгресом кожні 6 місяців;

• вимагає щоквартальних брифінгів щодо зусиль із поповнення та відновлення запасів тактичних ракет, наданих Україні США, союзниками та партнерами;

• вимагає звітування про російські звірства в Україні, операції, пов’язані з російськими "фільтраційними таборами", і загрози, спричинені глобальною кризою продовольчої безпеки;

• вимагає звітування про зусилля російської федерації у розширенні своєї присутності та шкідливого впливу в Латинській Америці та Карибському басейні;

•вимагає звітування про розгортання Групи Вагнера в Африці та пов’язану з цим дестабілізацію “крихких” держав, напади на цивільне населення та інші злочини, а також зв’язки з російською державою.

13:59 Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і єврокомісар з кризового менеджменту Янез Ленарчич заявили про те, що винуватці вбивчого обстрілу Вінниці обов'язково будуть покарані. “Загарбницькі російські сили в Україні атакували цивільні будинки та центр культури у місті Вінниця, вбивши понад 20 людей та поранивши десятки інших, багато з них у критичному стані. Європейський Союз щонайбільш рішуче засуджує продовження невибіркових обстрілів цивільних об’єктів, зокрема, шпиталів, медичних установ, шкіл і сховищ. Звірства у Вінниці є найсвіжішим випадком у довгій серії жорстоких атак проти мирного населення та цивільної інфраструктури. Агресивна війна Росії проти України спустошує країну впродовж чотирьох із половиною місяців", – ідеться у заяві. Боррель і Ленарчич перелічили міста, котрі пережили воєнні злочини раніше: Буча, Маріуполь, Краматорськ, Кременчук, Слов’янськ, Часів Яр, Харків, Одеса – "російські збройні сили та їхні маріонетки залишають по собі кривавий слід по всій Україні". "Не може бути безкарності за ці порушення та злочини, скоєні російськими військами та їхніми політичними керівниками”, – заявили представники ЄС.

13:49 У південній частині Мелітополя вночі пролунали вибухи, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров: "Підірвано чи то російський штаб, чи то російський пункт управління. З ночі йшов густий чорний дим у південній частині. Рашисти перетягували техніку вчора у південну частину міста та в бік Охрімівки та Кирилівки. Вони думали, що наша артилерія туди не дістає"

13:35 Від початку повномасштабного вторгнення російські військові 17 314 разів влучили у цивільні об’єкти в Україні та трохи більше 300 – у військові, розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

13:01 У тимчасово окупованому місті Кадіївка на Луганщині вибухнув склад із боєприпасами військ Росії. Про це повідомляють у соціальних мережах. Очевидці поширюють відео, на яких чути звуки детонації боєприпасів і видно пожежу з густим димом. Як пише портал "Мілітарний", офіційна версія окупаційної адміністрації – триває горіння селітри. Саме таку версію російські окупанти раніше також озвучували і про вибухи боєприпасів у Новій Каховці.

12:24 Університет кораблебудування у Миколаєві та Університет імені Сухомлинського після п'ятничних обстрілів не придатні для навчального процесу, заявив голова Миколаївської військово-цивільної адміністрації Віталій Кім. Чиновник повідомив на брифінґу, що по корпусах університетів випустили дев'ять ракет. Відновити їх до початку навчального року неможливо. "Експертиза щодо того, чи можна ці будівлі використовувати, займе тривалий час. Бо руйнування досить масштабні. Там працюють комісії", – цитує УНІАН.

12:10 Експорт зернових із початку 2022-2023 маркетингового року станом на 13 липня становив 556 млн тонн проти 926 млн тонн на таку ж дату минулого року. Про це повідомляє видання "Порти України", покликаючись на дані Державної митної служби. Зокрема, експорт кукурудзи зменшився на 17,4%, до 403 тис. тонн; пшениці – в 2,2 раза, до 113 тис. тонн; ячменю – в 4,9 раза, до 37 тис. тонн. Крім того, борошна експортовано 1,3 тис. тонн проти 5,9 тис. тонн роком раніше.

11:52 Суд наклав арешт на майно нардепа-колаборанта Олексія Ковальова вартістю майже 5 млн грн та грошові кошти, розміщені на його банківських рахунках. Суддя заочно постановив заарештувати його за підозрою у державній зраді та пособництві державі-агресору, повідомив Офіс Генпрокурора.

11:34 Під час ракетного обстрілу росіяни знищили у Миколаєві два університети, повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім. "Сьогодні ракетами вдарили по двох університетах – по Педагонічному інституту та НКІ (маються на увазі Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського та Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, – Ред.), який я закінчував в 2003 і, загалом, зараз там вчусь на PHD-master. Вчився... Вони заблокували нам порти, море. Зараз знищують порти, знищують кораблебудівний університет – єдиний, який є в принципі", – обурився Кім.

11:09 Унаслідок ракетної атаки по Вінниці загинуло 23 людини, зокрема, троє дітей. Про це інформує голова Вінницької обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Борзов. Тіла 13 загиблих досі не ідентифіковано, зокрема, двох дітей. У лікарнях – 73 постраждалих. У розшуку перебуває 18 зниклих безвісти.

10:56 Пані президентóва Олена Зеленська опублікувала пост у Twitter, присвячений 4-річній Лізі з Вінниці, котру напередодні вбили росіяни під час ракетного обстрілу міста. Виявилося, що дівчинка брала участь у записі різдвяного ролика із Зеленською. "Ми познайомилися під час запису відео до Різдвяних свят. Маленька бешкетниця встигла розмалювати за пів години фарбами не тільки себе, свою святкову суконьку, але й усіх інших дітей, мене, операторів та режисера… Подивіться на неї живу, будь ласка. Плачу разом з її близькими", – прокоментувала пані президентóва.

10:27 Міністерство фінансів США опублікувало 14 липня роз'яснення, в котрому повідомило про низку винятків у санкційних обмеженнях проти Росії. Зокрема, Вашінґтон тимчасово дозволив операції з колишньою німецькою "дочкою" "Газпрому" Gazprom Germania. Транзакції з Securing Energy for Europe (так тепер називається взята під контроль уряду Німеччини компанія Gazprom Germania) дозволяються до 16 грудня, повідомила "Німецька хвиля". Крім того, у тлумаченні зазначено, що санкції не поширюються на всі транзакції, пов'язані з "виробництвом, виготовленням, продажем або транспортуванням сільськогосподарських товарів, сільськогосподарського обладнання, ліків, виробів медичного призначення та запчастин до них або оновлення програмного забезпечення для медичних пристроїв; профілактикою, діагностикою або лікуванням COVID-19; або поточними клінічними випробуваннями та іншими медичними дослідженнями". У відомстві підкреслюють, що санкції США щодо Росії "не перешкоджають торгівлі сільськогосподарською та медичною продукцією".

10:06 Рейтингове агентство Moody's повідомило про дефолт Білорусі за зовнішнім боргом. Міністерство фінансів Білорусі зробило виплати боргу 22,9 мільйона доларів за єврооблігаціями в білоруських рублях. У зв'язку з цим Moody's вважає, що Мінськ допустив дефолт за зовнішнім боргом.

09:58 Вночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов: "Близько 3:00 дві російські ракети вдарили недалеко від навчального закладу в Холодногірському районі. Вибухом пошкоджено фасад будівлі закладу, вибиті вікна, зруйновані трамвайні колії навпроти навчального корпусу. Ще одна ракета вдарила у подвір'я неподалік школи в Індустріальному районі, будівля зазнала пошкоджень. Попередньо – жертв і постраждалих немає".

09:33 Звіт ОБСЄ виявив «дві нові тривожні тенденції» в діях Росії на окупованих територіях України.

Це, по-перше, повідомлення про «створення та використання так званих центрів фільтрації збройними силами Росії». У них цивільних українців утримують щонайменше протягом 30 днів у рамках процесу «фільтрації», а ті, хто вважається найбільш «неблагонадійними», зобов’язані залишатися протягом двох місяців.

Другою тенденцією є повідомлення про те, що Росія намагається «обходити свої міжнародні зобов’язання, передаючи утримуваних осіб так званим Донецькій і Луганській народним республікам і дозволяючи цим двом де-факто утворенням брати участь у проблематичних практиках, включаючи застосування смертної кари» та інших діях, які «не відповідають основним стандартам справедливого судового розгляду».

09:11 Нині вранці о 07:50 у Миколаєві пролунало більше десятка потужних вибухів, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється. Повітряну тривогу в Миколаївській області оголосили за кілька хвилин перед вибухами.

09:05 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 38 000 (+130) осіб, танків – 1672 (+5) од., бойових броньованих машин – 3866 (+14) од., артилерійських систем – 842 (+2) од., РСЗВ – 247 (+0) од., засобів ППО – 109 (+0) од., літаків – 220 (+1) од., гелікоптерів – 188 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681 (+0) од., автомобільної техніки – 2731 (+11) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 67 (+0) од., крилатих ракет – 155 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

48,9% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

22,3% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

45,5% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

27,3% артилерійських систем (з них 0,4% за минулий тиждень),

22,2% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

17,6% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

21,1% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:55 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• На Донбасі російські та проросійські сепаратистські сили "ЛНР" стверджують, що увійшли до околиць Сіверська. Підтверджень немає, однак російські війська повільно просувалися на захід після обстрілів і зондування в напрямку Сіверська з боку Лисичанська, щоб відкрити шлях до Слов’янська та Краматорська. Ймовірно, Бахмут стане наступною метою, коли Сіверськ буде захоплено.

• З моменту відходу зі стратегічно розташованого острова Зміїний 30 червня 2022 року Росія намагається не допустити його використання Україною. Однак 13 липня 2022 року два російські винищувачі Су-27 не змогли завдати авіаударів по острову. Це повторює схему, коли російським військово-повітряним силам не вдається успішно розпочати тактичний бій.

• З початку вторгнення з України до Росії було евакуйовано понад 2,5 млн людей. Росія звинувачується у насильницькій депортації українців; у багатьох випадках українці зазнавали жорстокого поводження у фільтраційних таборах, створених Росією.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в діяльності збройних сил республіки білорусь не відзначено. На Сіверському напрямку противник продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. З метою демонстрації присутності ворог періодично обстрілює позиції наших військ в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті райони та не допустити просування наших військ у бік державного кордону. Здійснив обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Петрівка, Рідне, Соснівка, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, Питомник, Верхній Салтів та інших. Вів повітряну розвідку оперативно-тактичним БПлА “Орлан-10” неподалік Приморського. На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та вести наступальні дії у напрямку Слов’янська. Обстріляв із артилерії райони Дібровного, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля, Краснопілля, Курульки та інших. На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив на підрозділи сил оборони України із артилерії і танків по лінії зіткнення. Веде розвідку, намагаючись знайти слабкі місця в обороні наших військ. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, намагається просунутись у напрямку Соледара та Бахмута. На Краматорському напрямку ворог проводить перегрупування з метою відновлення наступу у напрямку Сіверська. Із ствольної та реактивної артилерії обстріляв райони Краматорська, Закітного, Григорівки та інших. Завдав авіаударів поблизу Верхньокам’янського. На Бахмутському напрямку здійснював обстріли наших позицій, зокрема, в районах населених пунктів Новолуганське, Покровське, Весела Долина, Берестове, Веселе, Майорськ, Вершина. Завдав авіаударів неподалік Семигір'я, Берестового та території Вуглегірської ТЕС. Спроби ворожого штурму в районі Кодеми та Білогорівки наші воїни успішно зупинили, як і намагання оволодіти селами Спірне та Вершина. Окупанти отримали жорсткий опір, зазнали значних втрат та безславно відійшли. Ворог задіяв БпЛА поблизу Бахмутського. Також, противник намагається посилити систему протиповітряної оборони тилових баз та підрозділів. На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій загарбники не проводили, продовжували обстріли по лінії зіткнення. Завдавали авіаційних ударів поблизу Кам’янки. Спробу ворожого наступу поблизу Водяного наші захисники швидко придушили влучним вогнем. Противник завдав ракетно-авіаційного удару по цивільній інфраструктурі в районі Вугледара. На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури. Завдали ракетного удару по Миколаєву та авіаударів в районах Великого Артакового та Ольгіного. Ворог вів повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами оперативно-тактичного і тактичного рівнів та продовжує інженерне обладнання позицій. Зберігається значна загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону. Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об’єктів на території України, продовжують відверто брехати про розташування військових підрозділів в дитячих садках, лікарнях та церквах.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

• Малим ракетним кораблем з району мису Фіолент було здійснено пуск трьох ракет типу “Калібр”, які й влучили по Вінниці. • Гелікоптерними парами ворог наносив удари вранці й опівдні по півночі Херсонщини, намагаючись уразити наші позиції, але успіху не мав, був змушений, ухиляючись від вогню, ретируватися. • Ворожий винищувач Су-35 тричі намагався атакувати ракетами класу «повітря–повітря» наші штурмовики в небі над Новою Каховкою. Втрат нашої авіації немає. • Парою тактичних бомбардувальників Су-24 противник здійснив спробу добити ті залишки техніки, що покинуті ними на острові Зміїному. З нашого боку втрат не було, а ворожий літак повертався для проведення дорозвідки результатів свого удару по о. ЗМІЇНИЙ. • Вдень ще не розчищені від ранішнього обстрілу житлові квартали Баштанки зазнали повторного обстрілу п’ятьма реактивними снарядами РСЗВ “Смерч”. Людських втрат немає. • Важкою 152 мм ствольною артилерією був уранці обстріляний Зеленодольськ. Влучання зафіксовано в паркову зону санаторно-профілактичного комплексу та на території ліцею. Кілька будинків навкруги пошкоджено. Критичних руйнувань, втрат цивільних немає. • Нашою авіацією, парами гелікоптерів та парами літаків завдано чотири удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки окупантів у районі Правдиного, Лозового й Благодатного. • Наразі підтверджено втрати противника в обсязі 18 рашистів, самохідної гаубиці «Гвоздика», 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польового складу боєприпасів. Решта результатів дорозвідуються. • Через роздування шторму корабельне угруповання ворожого флоту знов змінило склад: відтепер напоготові до нанесення ракетних ударів три ракетних кораблі із 24 ракетами на борту, також залучено два вдк.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія продовжила кампанію систематичних атак на житлові квартали міст України, завдавши ударів по Вінниці, Харкову та Миколаєву.

• Російські війська продовжували наступати на Сіверськ із невідомими успіхами.

• Російські війська проводили обмежені наземні штурми навколо Бахмута та Слов'янська, але успіхів не досягли.

• Лідер Чечні Рамазан Кадиров заявив, що один із чотирьох нових батальйонів, які він формує, дислокується в Україні.