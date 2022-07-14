Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі оголосив про свою демісію.

За його словами, коаліції національної єдності у країні більше не існує.

Після кількох тижнів конфліктів у правлячій коаліції Італії прем'єр-міністр країни Маріо Драґі оголосив, що подає до демісії. Про це повідомила газета La Stampa. У четвер, 14 липня, Драґі подав заяву про звільнення президентові країни Серджо Маттареллі (Sergio Mattarella).

За словами італійського прем’єра, коаліції національної єдності, яка підтримувала його уряд, більше не існує, тому і немає умов для продовження його роботи. Під час голосування у парламенті уряду вдалося уникнути вотуму недовіри. Однак лівопопулістський «Рух 5 зірок», який входить до коаліції, не взяв участі в голосуванні. Раніше Драґі заявляв, що його уряд не зможе продовжувати роботу без підтримки цього руху.

Лідер «Руху 5 зірок» Джузеппе Конте (Giuseppe Conte) звинуватив прем'єра в тому, що той недостатньо робить для подолання соціальної кризи, пов'язаної зі зростанням цін на енергоносії. Партія відмовилася голосувати за законопроєкт уряду про допомогу італійцям через незгоду з окремими його статтями. Незважаючи на бойкот «Руху», пакет допомоги був схвалений парламентом Італії.

«Останніми днями я докладав максимуму зусиль для продовження спільного шляху, також намагаючись задовольнити потреби, висунуті мені політичними силами. Як видно зі сьогоднішніх дебатів і голосування в парламенті, ці зусилля були недостатніми. Ще у своїй інавґураційній промові в парламенті я наголосив, що ця виконавча влада буде рухатися вперед лише за умови чіткої перспективи реалізації урядової програми, якій політичні сили висловили свою довіру. Єдність мала велике значення, щоби протистояти викликам цих місяців. Цієї єдності більше немає», – зі сумом констатував Драґі, виступаючи на засіданні кабінету міністрів.

Тепер президент Серджо Маттарелла має визначитися з подальшою процедурою вирішення урядової кризи. Він може спробувати переконати Драґі залишитися на посаді, може призначити тимчасового прем'єр-міністра до чергових парламентських виборів, які заплановано на першу половину наступного року. Вибори можуть бути перенесені на осінь цього року. Утім експерти вважають такий варіант малоймовірним, адже саме восени традиційно готується бюджет, який має бути затверджений до кінця року.

Нагадаємо, що Маріо Драґі очолив італійський уряд у лютому 2021 року. Після російського вторгнення в Україну він упевнено долучився до лав європейських лідерів, які активно підтримують Київ.

У червні в найбільшій партії парламенту Італії «Рух 5 зірок», яка входить до правлячої коаліції, стався розкол, пов'язаний безпосередньо з питанням про постачання зброї Україні. Зокрема через небажання партії підтримувати постачання озброєння Києву з «Руху» вийшов міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.