ЄУ дозволила транзит підсанкційних товарів до Калінінграда.

Утім запроваджено певні умови й обмеження.

 

 

Європейська комісія оголосила винятки в правилах транзиту вантажів до калінінградського анклаву територією ЄУ. Згідно з ними Росії дозволили перевозити підсанкційні товари залізницею до Калінінградської області та з неї через територію Європейської Унії, але лише для потреб цього анклаву. Про це повідомив інформаційний портал Delfi.

 

Заборона тепер стосуватиметься тільки автоперевезення. Залізницею підсанкційні товари возити можна – щоправда, за здійснення необхідного контролю. Перевезення військових вантажів, а також продукції подвійного призначення заборонено всіма видами транспорту.

 

«Ці керівні принципи підтверджують, що автомобільний транзит підсанкційних товарів російськими компаніями не дозволено відповідно до обмежувальних заходів ЄУ. На залізничному транспорті такої заборони немає, без шкоди для зобов'язання держав – членів ЄУ здійснювати ефективний контроль», – йдеться в пресрелізі Єврокомісії.

 

Представники Литви та ЄК за останні тижні проводили консультації щодо транзиту підсанкційних товарів до Калінінградської області після обурення Росії з приводу обмежень для сталі, що набрали чинності в червні. Згідно з оновленими правилами, Литва та інші країни – члени Євроунії повинні будуть перевіряти, чи залишаються обсяги транзиту в межах обсягів, встановлених за минулі три роки, щоб переконатися, що підсанкційні товари, які перевозяться до Калінінграда, відповідають реальному місцевому попиту і не експортуються до країн європейської спільноти.

 

Російська влада поки що не коментувала роз'яснення Єврокомісії. Офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що у відомстві поки що не вивчали опублікований документ.

 

Нагадаємо, що з 18 червня Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги, а з 21 червня – і вантажний транспорт із Росії з товарами, які потрапили під санкції Євроунії. Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що заборона стосується від 40% до 50% номенклатури вантажів, які перевозилися між регіонами РФ та Калінінградською областю. Аліханов наголосив, що вільний транзит до Калінінградської області прописаний в угодах з ЄУ та країнами Балтії. Він назвав рішення Литви «задушенням реґіону».

 

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив 21 червня, що в Росії опрацьовуються заходи у відповідь, які «будуть вжиті найближчим часом» і, за його словами, «вплинуть серйозно негативно на населення Литви».

14.07.2022

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