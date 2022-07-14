141-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:32 Делеґації України і Росії на переговорах у Стамбулі попередньо домовилися про розблокування трьох українських портів, пише The Wall Street Journal. При тім парламентери із Києва начебто дали згоду провести певне розмінування портів – подробиці цієї частини домовленостей усе ще узгоджуються. Зі слів джерел, судна, котрі йтимуть до України, перевірятимуть Військово-морські сили Туреччини. Достеменно відомо, що один із портів – Одеса. Також ніби йдеться про Чорноморськ і Южне. ООН має створити у Стамбулі командно-контрольний центр для моніторингу рівня загрози для суден.

16:03 Після ракетного удару росіян по Вінниці втратився зв'язок із 46 людьми; їх розшукують рятувальники ДСНС. Згідно з попередньою інформацією, загинуло 20 людей, у тому числі троє дитини. Шпиталізовано 52 особи; при тім 34 – у важкому стані. Пошкоджено 55 будівель.

15:41 Холдинг Ostchem Дмитра Фірташа оголосив про втрату контролю над заводом "Азот" у Сіверськодонецьку і заявив про неможливість відновлення роботи підприємства. На "Азоті" зазначають, що всі заяви про швидкий запуск заводу є необґрунтованими та поширюються представниками окупаційної влади у пропаґандистських цілях. Ostchem зазначає, що обладнання основних та допоміжних цехів зазнало серйозних пошкоджень через ведення відкритих бойових дій на території заводу. Зокрема, пошкоджено обидва цехи аміаку та цех азотної кислоти. Також постраждала практично вся інфраструктура заводу: системи водопостачання, водоочищення та енергозабезпечення, зруйновані сховища. Повністю зруйновано систему електропостачання. "Вважаємо неприпустимою ситуацію, коли окупанти усвідомлено наражають на небезпеку людей, змушуючи їх виходити на підприємство", – заявив холдинг.

15:23 Число жертв ракетного обстрілу Вінниці зросло до 20 людей. При тім 90 звернулися по допомогу до медиків, повідомили в ОП.

14:56 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі запевнив, що Україна не допустить потрапляння західної зброї до чужих рук. "Ми обговорили темпи та обсяги поставок міжнародної технічної допомоги. Я підкреслив, що українська сторона чітко усвідомлює відповідальність за кожну одиницю озброєння і не допустить його потрапляння до рук терористів", – прокоментував генерал. Залужний розповів колезі про теперішню ситуацію на фронті. З його слів, загарбники продовжують зосереджувати свої основні зусилля на півночі Луганської та Донецької областей, намагаючись витиснути українських військових із займаних позицій. Активні бойові дії ведуться на напрямках Ізюм-Словʼянськ, Святогірськ-Словʼянськ, Лисичанськ-Соледар, Лисичанськ-Сіверськ, Попасна-Соледар. На Херсонському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують звільняти українські території.

14:28 Президент України Володимир Зеленський назвав терактом обстріл Вінниці у четвер в обід. "Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них – маленька дитина. Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", – прокоментував Зеленський.

14:00 Унаслідок ракетного удару по Вінниці загинуло щонайменше 17 людей, зокрема двоє дітей. Про це повідомляє прокуратура Вінницької області. При тім понад 30 осіб отримали поранення. Це ще не остаточні дані: інформація уточнюється.

13:49 Надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Василь Зварич вручив вірчі грамоти польському президентові Анджеєві Дуді і взяв участь у низці вшанувальних заходів з нагоди офіційного початку дипломатичної місії. Як повідомила наша амбасада, Зварич поклав вінок до пам’ятника Тарасу Шевченку. "Цим символічним жестом він розпочав свою відповідальну місію в Республіці Польща", – йдеться й дописі. Також посол поклав квіти на Могилі Невідомого Солдата у Варшаві і вшанував пам’ять офіцерів і воїнів Армії Української Народної Республіки, які у 1920 році разом з Військом Польським боронили Європу від більшовицької навали. "Захистили тоді, захистимо і сьогодні від російської агресії. Зміцнюємо дружні відносини та справжнє братерство по зброї між нашими народами та будуємо спільне європейське майбутнє", – йдеться в дописі. Також посол вшанував на Вольському цвинтарі у Варшаві пам’ять невинних жертв Голодоморів в Україні, скоєних радянським режимом.

13:31 ДСНС оприлюднила фотографію з убитою росіянами дитиною у Вінниці.

"ₚосія має зникнути... Лети, ангеле..." – прокоментували наші рятувальник.

13:20 Російська пропаганда та дезінформація здійснює спроби підірвати військову допомогу від ЄС для України дуже регулярно й масовано, заявив речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітера Стано після спекулятивних припущень Financial Times про "занепокоєння" ЄС і НАТО "можливістю контрабанди" зброї:

"Ми не маємо причин не довіряти Уряду України, який веде боротьбу, щоб захистити свою країну та народ України від жорстокої агресії. Україна бореться проти ворожої, невиправданої та неспровокованої агресії з боку Росії та потребує зброї, щоб захистити свій народ. ЄС фінансує поставки зброї на основі потреб армії України та для використання Збройними Силами України. Ми встановили механізм моніторингу і контролю за тим, щоб обладнання, яке надається країнами-членами ЄС, використовувалося для цих заявлених цілей. Наша допомога є об’єктом жорсткого контролю та захисних заходів, у тому числі в той час, коли вона вже була поставлена. Це включає моніторинг використання такого обладнання з урахуванням міжнародних норм щодо дотримання прав людини та гуманітарного права, а також можливість регулярного інформування та/або перевірки на місцях поточного стану цього обладнання, коли це є необхідним, і коли це дозволяють зробити умови, що склалися. Фактично, вся інформація, що виходить із Кремля або від міністерства оборони або міністерства закордонних справ РФ, є такою масованою пропагандою та звичайною брехнею. Паралельно із веденням збройної агресії проти України, Росія започаткувала інтенсивну кампанію дезінформації, що спрямована проти України, проти ЄС і НАТО, намагаючись виправдати свою злочинну атаку на Україну, ввести в оману громадську думку по всьому світу та маніпулювати фактами з початку цієї агресії."

13:07 Рятувальну операцію в містечку Часів Яр на Донеччині завершено, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "Від ракетного удару в будинку загинули 48 людей, у тому числі — 9-річний хлопчик. Ще 9 осіб вдалося врятувати", – прокоментував Кириленко у telegram. Він нагадав, що пошукова операція тривала п'ять днів, і до неї було залучено 323 людини.

12:59 Україна за пів року у 1,6 раза збільшила дохід від експорту електроенергії в Європу. Про це повідомляє УНІАН, покликаючись на дані Державної митної служби. Україна за підсумками шести місяців 2022 року поставила електроенергії в європейські країни на 169,9 млн дол., при тому, що за аналогічний період минулого року дохід від цього становив 108 млн дол.

12:45 Управління стартегічних комунікацій Міноборони підтвердило удар по російських позиціях на околицях Херсона. "У районі Херсона знову палає склад із "селітрою і гуманітаркою". Також в районі вибуху чути виття сирен і помітно метушню орків, які тікають в різні сторони й поспіхом вивозять як награбоване, так і привезене із собою", – прокоментували у Страткомі.

12:37 Унаслідок ракетного удару по Вінниці загинуло щонайменше 12 людей (серед яких немовля), 25 поранених, повідомили в ДСНС. В 10:50 сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту «Ювілейний», згоріло 25 автівок. Вінниця.

"Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них – маленька дитина. Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист," – прокоментував новий злочин Росії Президент Володимир Зеленський

11:34 У Вінниці в центрі міста перед 11-ю годиною пролунало кілька потужних вибухів, три російські ракети потрапили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автопаркінг, горять близько півсотні автомобілів. Національна поліції України повідомила про щонайменше двох загиблих та 6 поранених. Повітряна тривога в області була оголошена о 10:12. Чотири ракети над областю збили сили ППО.

10:28 Під час нічних обстрілів Слов’янська двоє людей зазнали поранень, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. Пошкоджено житлові будинки.

10:12 Ситуація на фронті після декількох днів відносного послаблення загострюється, заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. По населених пунктах на межі Луганщини та Донеччини вороги завдали 12 ракетних та авіаційних ударів. Тривають масовані артилерійські та мінометні обстріли, застосовуються системи залпового вогню.

09:49 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 37 870 (+300) осіб, танків – 1667 (+18) од., бойових броньованих машин – 3852 (+20) од., артилерійських систем – 840 (+1) од., РСЗВ – 247 (+0) од., засобів ППО – 109 (+0) од., літаків – 219 (+2) од., гелікоптерів – 188 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681 (+3) од., автомобільної техніки – 2720 (+16) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 67 (+0) од., крилатих ракет – 155 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

48,8% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

22,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

45,3% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

27,3% артилерійських систем (з них 0,4% за минулий тиждень),

22,2% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

17,5% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

21,1% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:03 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• На Донбасі російські війська продовжують завдавати артилерійські удари на широкому фронті з наступними, на деяких ділянках, пробними штурмами невеликих ротних і взводних підрозділів. Проте за минулі 72 години вони не досягли значного територіального просування – і їм загрожує втрата будь-якої динаміки, накопиченої після захоплення Лисичанська.

• Застарілі транспортні засоби, зброя та тактика радянських часів, які використовували російські війська, не дозволяють швидко відновити або наростити темп, якщо тільки не використовувати їх масово, чого Росія наразі не в змозі зробити.

• Незважаючи на переговори 13 липня 2022 року між делегаціями України, Росії, Туреччини та ООН щодо експорту зерна та нещодавні успішні переговори щодо обміну полоненими, перспективи ширших переговорів щодо припинення конфлікту залишаються низькими.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках змін у складі, положенні підрозділів та характері діяльності противника не відзначається. На останньому ворог обстріляв із мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Дорошівки та Грабовського Сумської області. На Харківському напрямку противник здійснив обстріли із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Дергачі, Черкаська Лозова, Дементіївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Слатине. На Слов’янському напрямку ворог здійснює вогневе ураження поблизу Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки, Чепіля, Краснопілля та Богородичного. Ворог намагався вести штурмові дії в напрямку Курульки, успіху не мав, відійшов. На Краматорському напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Григорівки, Сіверська, Краматорська, Верхньокам’янського, Закітного, Серебрянки та Спірного. Завдав авіаційних ударів поблизу Верхньокам’янського та Маяків. Веде наступ у напрямку Верхньокам’янського, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли із озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новолуганське, Нью-Йорк, Покровське, Весела Долина, Соледар, Берестове, Веселе, Виїмка, Семигір’я, Вершина та поблизу Вуглегірської ТЕС. Завдав авіаударів неподалік Нью-Йорка, Івано-Дар’ївки і Семигір’я. Українські воїни відбили штурмові дії в напрямку Кодеми та Вершини. На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Обстріли зафіксовано поблизу Новомихайлівки, Шахтарського, Великої Новосілки, Павлівки, Новоукраїнки, Времівки, Залізничного, Ольгівського, Темирівки, Гуляйпільського, Малинівки, Гуляйполя, Кам’янського, Малих Щербаків, Новоандріївки та Кам’янки. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Кам’янки. Здійснював наступ у напрямку населеного пункту Кам’янка, має частковий успіх. На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні наступу підрозділів Сил оборони України. Здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків по лінії зіткнення. У готовності до завдання ракетних ударів утримує чотири носії крилатих ракет морського базування “Калібр”. Фіксуються випадки незадовільного продовольчого забезпечення окупаційних військ. За наявною інформацією, залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Причина - значні втрати та відмова від участі у бойових діях на території України.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Ймовірно, Кремль наказав російським «суб’єктам федерації» (регіонам) сформувати добровольчі батальйони для відправки в Україну.

• Російські війська провели невдалі наземні штурми на північ від Слов’янська та навколо Бахмута.

• Російські війська продовжували завдавати авіаційні й артилерійські удари в районі Сіверська та на захід від Донецька.

• Російські війська продовжували атакувати українські залізничні лінії на східному напрямку.

• Російські війська здійснили обмежені та невдалі наземні наступи на північ від міста Харкова.

• Російські сили надали пріоритет оборонним операціям на південному напрямку, оскільки українські сили продовжували обстрілювати склади боєприпасів.

• Російська окупаційна влада посилює матеріальне стимулювання цивільних осіб, які працюють в окупованій Україні.

• Можливо, російська окупаційна влада створює умови для примусового переселення українських дітей з окупованих територій до Криму.

07:44 Українська армія завдала нового ракетного удару по складах боєприпасів у зайнятій російськими військами Новій Каховці в районі Сокіл, повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

07:16 Російські війська обстріляли завод Zeus Ceramica у Слов’янську, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Zeus Ceramica – провідний виробник у своїй галузі. Їхньою продукцією користуються найбільші торговельні країни, її купують у Євросоюзі, США та Канаді.

07:07 Росія суттєво посилила охорону Кримського мосту, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов: "Вони напружені зараз через Кримський міст. Його дуже ретельно охороняють. Майже кожного дня там відбуваються навчання. Кількість ППО, які поставили для охорони цього об'єкта, шалена. Це каже про те, що вони доволі серйозно ставляться до тої зброї, яку вже мають наші війська. Вони дуже серйозно до нас ставляться, чого раніше ми з вами не бачили".