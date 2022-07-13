Росія відмовляється повернути понад 400 лізингованих літаків.

Сума претензій за втрачені літаки, висунутих страховим компаніям, уже сягнула 10 мільярдів доларів.

 

 

Російські компанії відмовляються повернути понад чотириста пасажирських літаків, взятих у лізинг у іноземних компаній, і законні власники повітряних суден сумніваються в тому, що їм вдасться повернути їх. Про це йдеться в опублікованій у середу, 13 липня, статті в американській газеті The Washington Post,

 

Газета наводить дані, згідно з якими з 515 авіалайнерів, які перебували в лізингу в момент оголошення санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну, лізингодавці змогли повернути лише близько 80 літаків. За словами співрозмовників газети, власники дійшли висновку, що їм не вдасться повернути переважну кількість лайнерів, які зараз перебувають у Росії. Сума претензій за втрачені літаки, висунутих страховим компаніям, уже сягнула 10 мільярдів доларів. Проблеми виникли не лише з поверненням літаків, а й із поверненням авіаційних двигунів, які також здавалися в оренду російським компаніям.

 

Газета розповідає про спробу примусового повернення літака компанії «Аэрофлот», затриманого на Шрі-Ланці на вимогу ірландської лізингової компанії AerCap, яка є власницею найбільшої кількості зі згаданих чотирьох сотень літаків. Ця спроба, на жаль, завершилася невдачею після того, як Москва пригрозила Коломбо припиненням постачання нафти та поважними дипломатичними ускладненнями. Airbus 330-300, який простояв кілька днів на летовищі Коломбо, отримав дозвіл на виліт до Москви і зараз здійснює рейси до Киргизстану.

 

Після вторгнення росіян в Україну проти авіаційного сектора Росії було запроваджено безпрецедентні санкції. Окрім закриття повітряного простору Європи, а також США та низки інших країн, запроваджено заборону на лізинг та продаж літаків і запчастин російським авіакомпаніям, практично повністю заборонено техобслуговування лайнерів з РФ.

 

The Washington Post зазначає, що навіть вироблені в Росії літаки, такі як Sukhoi Superjet, регіональний літак, і Irkut MC-21, призначені для конкуренції з Airbus A320 і Boeing 737, використовують двигуни, авіоніку та програмне забезпечення зі Сполучених Штатів і Європи. 

13.07.2022

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