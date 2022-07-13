140-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:19 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що переговори з Росією про розблокування експорту зерна перебувають "за два кроки до домовленостей". "Ми на фінальній фазі й зараз усе залежить від Росії. Якщо вони справді захочуть [недопустити продовольчої кризи], то скоро почнеться експорт зерна", - сказав Кулеба в інтерв'ю іспанській газеті El Pais. Він не виключив, що Росія захоче продовжувати грати у свої "голодні ігри".

11:52 Державна прикордонна служба України заявила про виявлення білоруського прикордонника, який перетнув кордон, аби доєднатися до сил оборони України. Як розповів речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді", нещодавно прикордонний наряд одного з підрозділів Волинського прикордонного загону затримав чоловіка без документів. "Затриманий повідомив, що є білоруським прикордонником та проходить службу у Брестській прикордонній групі. Він зауважив, що на порушення зважився, щоб доєднатися до сил оборони України у війні проти російського агресора. Чоловік також розповів, що відносно необхідності протистояти Росії мав однодумців. З одним із них білоруський прикордонник й вирушив в Україну, але в прикордонні дорогою до кордону їх виявили та зі стрільбою переслідували, тож перетнути державну межу зміг лише він один", - переповів Демченко.

11:13 Херсонські партизани встановили в місті інсталяцію – опудало мертвого росіянина. "На ній зображено майбутнє окупанта – а саме смерть", - зазначили у Центрі національного спротиву. Це вже третє опудало, яке розвісили в Херсоні.

10:29 Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео роботи пілотів Повітряних сил ЗСУ в небі над Україною. У дописі процитовано пісню Yarmak'а: "Мій спис, як промінь, прорізає хмари. Ось і настала, враже, Божа кара!"

10:03 Віцепремʼєр-міністр, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту до України привіз самохідні артилерійські установки AHS Krab. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський. Голова держави пообіцяв, що нові системи "потужно нагодують нашого ворога вогнем".

09:47 Вночі на 13 липня в окупованому росіянами Луганську прогриміла серія вибухів. Очевидці пишуть, що вибухи лунали близько двох годин. При тім медіаресурси банди "ЛНР" пишуть, що українські Збройні Сили завдали удару по військовій частині протиповітряної оборони, а сам обстріл ідентифікують як залп систем HIMARS.

09:20 За останні півтора місяця рівень підтримки війни в російському суспільстві знизився на 9 відсотків: з 64% до 55%, свідчать результати чергової хвилі опитування проєкту «Хроніки» (з 29 червня по 5 липня, 1823 респондентів).

Хоча рівень підтримки залишається відносно високим, насправді лише 8% опитаних заявили про готовність віддати понад 10% свого доходу на озброєння армії, а майже дві третини (63%) повідомили, що не готові поділитися нічим.

57% респондентів повідомили, що змушені заощаджувати на продуктах через зростання цін; у 39% знизився дохід сім'ї; 12% втратили роботу. Суспільство охопила психотизація та розриви соціальних зв'язків: кожен четвертий (26%) перестав спілкуватися з близькими друзями чи родичами, а у 43% траплялися напади тривоги чи депресії (на 10% більше, ніж у травні).

Гордості, приєднання територій, зміцнення позицій Росії, перемоги над нацистами чекають лише 3%; 29% вважають, що перемога у війні принесе їм мир, моральне задоволення, поїздки до родичів в Україну та СНД, безпеку, нормалізацію економіки та зняття санкцій. Натомість 55% заявили, що особисто їм вона не принесе нічого доброго.

Характерно, що 86% відмовилося від інтерв'ю, з кожною хвилею цей відсоток збільшується: в квітні він був 72%, в травні – 78%,

08:57 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 37 570 (+100) осіб, танків – 1649 (+0) од., бойових броньованих машин – 3832 (+3) од., артилерійських систем – 839 (+1) од., РСЗВ – 247 (+0) од., засобів ППО – 109 (+0) од., літаків – 217 (+0) од., гелікоптерів – 188 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 678 (+2) од., автомобільної техніки – 2704 (+5) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 67 (+1) од., крилатих ракет – 155 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби на Миколаївському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

48,3% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

20,1% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

45,1% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

27,2% артилерійських систем (з них 0,8% за минулий тиждень),

22,2% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

17,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

21,1% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• На Донбасі російські війська протягом наступного тижня, ймовірно, обмежаться спробою захопити кілька невеликих міст, зокрема Сіверськ та Долину на підступах до Слов’янська та Краматорська. Міські райони Слов'янська та Краматорська, ймовірно, залишаються основними цілями на цьому етапі операції.

• Росія продовжує намагатися в окупованих частинах України підірвати легітимність української держави та консолідувати власне управління й адміністративний контроль. Віднедавна це включає ініціативу побратимства російських і українських міст та реґіонів для розвитку постконфліктних адміністрацій і указ, який має полегшити українцям отримання російського громадянства.

• Антиросійські настрої в окупованій Україні призводять до нападів на російських і проросійських чиновників. Призначена Росією адміністрація Великого Бурлука визнала, що один із її мерів загинув 11 липня 2022 року внаслідок підриву автомобіля. Ймовірно, напади на чиновників посиляться, збільшуючи і без того значні виклики, з якими стикаються російські окупанти, і потенційно посилюючи тиск на вже скорочені військові формування та формування безпеки.

07:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках у підрозділах збройних сил республіки білорусь, що виконують завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону, проведено ротацію частини особового складу та техніки. Триває перевірка штабу військ територіальної оборони Жлобинського району Гомельської області республіки білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни. На Сіверському напрямку склад та положення ворожих військ без особливих змін. Окупанти обстріляли позиції наших військ із мінометів в районі Вовківки Сумської області. На Харківському напрямку противник утримує угруповання військ зі складу Західного та Східного військових округів. Основні зусилля зосереджує на обороні. Ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії місто Харків та населені пункти Соснівка, Дементіївка, Микільське, Руські та Черкаські Тишки, Питомник, Слатине, Прудянка, Нове, Іванівка та Залиман. На Слов’янському напрямку ворог не припиняє артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Адамівка, Вірнопілля, Гусарівка, Чепіль, Велика Комишуваха, Краснопілля, Хрестище, Довгеньке та Маяк. Штурм в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина українські захисники успішно відбили. Не виключається продовження ведення противником штурмових дій для покращення тактичного положення та створення сприятливих умов для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ. На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів, здійснював обстріли із ствольної артилерії та мінометів в районах населених пунктів Тетянівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Серебрянка, Спірне. Завдав авіаційного удару неподалік Верхньокам’янського. На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали райони Берестового, Білогорівки, Соледара, Покровського, Бахмута, Опитного, Веселої Долини, Вершини, Травневого, Кодеми, Торецька і Шумів. Завдав ракетно-авіаційних ударів по Торецьку та Райському та авіаударів неподалік Берестового. Вів повітряну розвідку з БпЛА типу “Орлан-10” та задіював диверсійно-розвідувальні групи. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, з метою сковування наших військ, ворог вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Авдіївка (Коксохімічний завод), Веселе, Мар’їнка, Новомихайлівка, Павлівка, Причистівка, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Камʼянське. Завдав авіаційних ударів неподалік Кам’янки, Авдіївки та Новомихайлівки. На Південнобузькому напрямку, щоб завадити перегрупуванню наших військ, агресор вів артилерійський вогонь по районах населених пунктів Біла Криниця, Партизанське, Благодатне, Киселівка, Новогригорівка, Зоря, Котляреве, Шевченкове, Степова Долина, Українка, Миколаїв і Кульбакине. Для корегування вогню задіяв БпЛА. В Чорноморській та Азовській морські зонах корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства. У готовності до завдання ракетних ударів утримується чотири носії крилатих ракет морського базування “Калібр”. Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство. Окупанти скаржаться на неефективність своїх атак на українські позиції.

07:39 Уряд ФРН оприлюднив список летальної та нелетальної допомоги Україні станом на 12 липня:

• 3000 одиниць протитанкової зброї Panzerfaust-3 з 900 пусковими пристроями;

• 14 тисяч протитанкових мін;

• 500 переносних систем протиповітряної оборони STINGER;

• 2700 переносних зенітно-ракетних комплексів "СТРІЛА";

• 7 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, включно з проведенням навчань та забезпечення запчастинами (спільний проєкт з Нідерландами);

• 21,8 млн патронів до вогнепальної зброї;

• 50 протибункерних ракет;

• 100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами й затворами;

• 100 тисяч ручних гранат;

• 5,3 тис. зарядів вибухівки;

• 100 тис. метрів детонаційного шнура та 100 тис. детонаторів;

• 350 тис. інших детонаторів;

• 10 500 снарядів калібру 155 мм;

• 10 протидронових гармат;

• 14 протидронових датчиків і генераторів завад;

• 100 автоінжекторних пристроїв;

• 28 000 бойових касок;

• 15 палет військового обмундирування;

• 280 одиниць техніки (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

• 100 наметів;

• 12 генераторів;

• 6 палет матеріалу для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

• 125 біноклів;

• 1200 лікарняних ліжок;

• 18 палет медичного матеріалу, 60 хірургічних світильників;

• захисний одяг, хірургічні маски;

• 10 000 спальних мішків;

• 600 захисних окулярів;

• радіочастотна система;

• 3000 польових телефонів;

• польовий госпіталь (спільний проєкт з Естонією);

• 353 окулярів нічного бачення;

• 4 електронні засоби боротьби з дронами;

• 165 польових біноклів;

• медичний матеріал (зокрема рюкзаки, компресійні пов'язки);

• 38 лазерних далекомірів;

• дизельне пальне та бензин (поставки тривають);

• 10 тонн рідини AdBlue для двигунів;

• 500 медичних сіток;

• 402 000 попередньо розфасованих військових страв;

• запчастини для МіГ-29;

• 30 захищених автомобілів.

Крім того, планується надати, зокрема, бронетранспортери М113, самохідні зенітні установки GEPARD, контрбатарейні радари COBRA, системи залпового вогню MARS, інші системи.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Повідомляється, що Кремль закуповує іранські БПЛА, які мають покращити російську повітряну розвідку та точність непрямого вогню в Україні.

• Російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північ від Слов’янська та на схід від Сіверська.

• Російські війська продовжили авіаційні та артилерійські удари в районі Бахмута та Авдіївки.

• Російські війська провели кілька невдалих наземних штурмів на північ від Харкова.

• Російські та українські джерела повідомляли, що 10 липня в Херсоні внаслідок українських ударів було вбито кількох російських офіцерів.

• Українські війська продовжували завдавати ударів по російських складах боєприпасів на південному напрямку.

• Російські війська, ймовірно, здійснили атаку під фальшивим прапором на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі Запорізької області. Користувачі соцмереж з Енергодара повідомили про серію вибухів і диму з промзони міста; мер міста Дмитро Орлов заявив, що російські війська влаштували обстріли Енергодара, щоб викликати паніку та швидку евакуацію.

07:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок 12 липня від Оперативного командування "Південь":