Росія попросила Іран надати їй ударні дрони.

Відомо, що вже в липні іранці навчатимуть росіян роботі з іранськими безпілотниками.

 

 

Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотні іранських безпілотників, у тому числі ударних. Про це повідомила інформаційна аґенція Associated Press із покликом на заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана. Білий дім вирішив оприлюднити цю інформацію напередодні поїздки президента США Джо Байдена до Ізраїлю та Саудівської Аравії.

 

Очевидно, йдеться про іранські безпілотники типу Gaza. Іран уже надавав такі безпілотники повстанцям-хуситам у Ємені, які використовували їх для атак на підтримувані Саудівською Аравією урядові сили.

 

«Наша інформація вказує на те, що іранський уряд готується у прискореному порядку надати Росії до кількох сотень БПЛА, включно з дронами, здатними нести озброєння», – сказав Салліван.

 

За його словами, поки що невідомо, чи надав Тегеран уже якісь безпілотники, але США мають інформацію, яка вказує на те, що іранські інструктори готується вже в липні навчати російських військовиків використовувати дрони Gaza.

 

На думку Саллівана, це є доказом того, що масовані російські бомбардування України, які призвели до закріплення росіян на сході країни, відбуваються зі значними втратами запасів російського озброєння, зокрема російських дронів, які використовуються для коригування вогню.

 

Американський військовий аналітик Семюель Бендетт (Samuel Bendett) з аналітичного центру CNA зазначив, що вибір Росією Ірану як продавця дорнів є логічним, оскільки «протягом останніх 20 років або й більше Іран удосконалює свої бойові сили безпілотників. Іранські БПЛА є боєздатнішими за російські». «Іран має доведений досвід польотів безпілотників на відстані сотень миль і ураження цілей», — додав Бендетт. Він сказав, що іранські безпілотники можуть бути дуже ефективними для ударів по українських електростанціях, нафтопереробних заводах та іншій критичній інфраструктурі.

12.07.2022

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