139-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:44

09:29 Перші вісім іноземних суден вже прибули до портів України через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай-Чорне море. До забезпечення перевезень цивільними суднами агропродукції долучилися Військово-морські сили ЗСУ. "Використання зазначеного каналу стало можливим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний. Острів має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати надводну та частково повітряну обстановку на Півдні України, чим і користувався окупант блокуючи рух цивільних суден", – прокоментували у ВМС.

09:15 Російські військові на світанку 12 липня знову атакували Миколаїв, влучили у два медичні заклади та житлові будинки, повідомив голова ОВА Віталій Кім. Внаслідок обстрілів 4 людей поранено, попередньо без жертв. Вчора ввечері, близько 19-ї та сьогодні зранку, орієнтовно пів-п'ятої були обстріли у Широківській громаді, влучання були переважного поза межами населених пунктів та по відкритим територіям. Постраждалих немає. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді.

09:11 Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило про ліквідацію трьох офіцерів із командування російських військ – заступника командира 20-ої гвардійської мотострілкової дивізії ЗС РФ полковника Сєрґєя Кенса, заступник по тилу командира 106-ої дивізії полковника Сєрґєя Кузьмінова, начальника штабу – заступника командира загону 16-ої окремої бригади спеціального призначення майор Дмітрія Сємєнова.

08:59 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 37 470 (+70) осіб, танків – 1649 (+4) од., бойових броньованих машин – 3829 (+1) од., артилерійських систем – 838 (+0) од., РСЗВ – 247 (+0) од., засобів ППО – 109 (+0) од., літаків – 217 (+0) од., гелікоптерів – 188 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0) од., автомобільної техніки – 2699 (+3) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 66 (+0) од., крилатих ракет – 155 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби на Миколаївському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено :

48,3% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

20,1% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

45,0% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

27,2% артилерійських систем (з них 0,8% за минулий тиждень),

22,2% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

17,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

21,1% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Російські війська продовжують невеликі поступові територіальні завоювання в Донецькій області; Росія стверджує, що захопила контроль над містом Григорівка. Російські війська також продовжують штурм траси Е-40 в напрямку міст Слов’янськ і Краматорськ. Російські сили, ймовірно, продовжують військовий тиск на українські сили, одночасно перегруповуючи та відбудовуючи для подальших наступальних дій у найближчому майбутньому.

Нестача особового складу ЗС РФ може змусити Міноборони Росії перейти до нетрадиційного комплектування. Це включає вербування персоналу з російських в'язниць для приватної військової компанії "Вагнер". Якщо це правда, цей крок, очевидно, вказує на труднощі із заміщенням значної кількості втрат росіян.

08:25 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Білорусі Лукашенко, ймовірно, продовжить Росії доступ до повітряного простору Білорусі, щоб висловити підтримку російському президенту Путіну, не ризикуючи наслідками прямої білоруської військової участі в Україні.

• Російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північний захід від Слов’янська та на захід від Донецька.

• Російські війська продовжили авіаційні та артилерійські удари по Сіверську та Бахмуту.

• Російські війська здійснили локалізовані наземні штурми на північний захід від Харкова.

• Російські війська продовжували зосереджуватися на оборонних операціях уздовж усього південного напрямку.

08:18 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без суттєвих змін. На останньому ворог обстріляв із реактивної артилерії район населеного пункту Старикове Сумської області. На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах міста Харкова і населених пунктів Руські Тишки, Безруки, Дементіївка, Лісне, Слатине, Прудянка та Золочів. Українські захисники жорстко придушили ворожу спробу штурму в напрямку Дементіївки. На Слов’янському напрямку підрозділи противника продовжували штурмові дії з метою покращення тактичного положення в районах Мазанівки, Іванівки та Долини. Всі дії ворога у напрямках зазначених населених пунктів були невдалими. Наші воїни відігнали окупантів назад. Противник обстрілював із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Чепіль, Велика Комишуваха, Барвінкове, Дібровне, Мазанівка, Богородичне та Адамівка. Противник намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях вздовж лінії зіткнення з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України. Застосовує штурмову та армійську авіацію. В окремих районах проводить фортифікаційне обладнання передових позицій. На Словʼянському напрямку активних дій ворог не вів. Зафіксовано артилерійські обстріли неподалік Стародубівки, Маяків, Райгородка, Сіверська, Кривої Луки, Донецького, Верхньокам’янського, Спірного та авіаудар неподалік Серебрянки. На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Яковлівка, Берестове, Покровське, Соледар, Білогорівка, Вершина, Новолуганське, Кодема, Бахмут та Весела Долина. Завдав авіаційних ударів неподалік Берестового, Білогорівки та Вершини. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілюють з артилерії райони Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Опитного, Новобахмутівки, Вугледара, Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Оріхова, Степового та Кам’янського. Завдали авіаудару поблизу Новоандріївки парою літаків Су-25. На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу підрозділів Сил оборони України. З метою сковування дій наших військ вів обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Лупареве, Нова Зоря, Новогригорівка, Любомирівка, Осокорівка, Ольгине, Велика Костромка, Кар’єрне, Тернівка, Поляна, Киселівка, Первомайське, Шевченкове, Посад-Покровське, Українка та Прибузьке. Завдав авіаційних ударів неподалік Зарічного. В акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України противник продовжує утримувати носій крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження по складах боєприпасів, скупченнях живої сили та військової техніки російських окупантів.

06:03 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок 11 липня від Оперативного командування "Південь":

• Сили оборони продовжують ведення бойових дій, тримаючи ворога на відступних рубежах. • Не маючи успіхів у попередніх задумах, противник продовжує тактику артилерійсько-мінометних обстрілів, авіаційних та ракетних ударів районів в тилу наших військ та населених пунктів вздовж лінії зіткнення. • Ранком ворог наніс авіаційний удар парою гелікоптерів Ка-52 в районі Зарічного на Херсонщині. Без втрат. • Тричі протягом дня атаковано ракетами Одещину. Є влучання в приватний будинок мирних мешканців прибережного селища, в об’єкти портової інфраструктури, в поля та сільськогосподарські угіддя. Жертв немає. • Опівдні з літака ворог випустив ракету Х-59 в напрямку Березнегуватого. Ракета самоліквідувалась в повітрі. Жертв та руйнувань немає. • Під час дорозвідки прилеглого до звільненого Потьомкіного району, виявлено покинуту в справному стані та з боєкомплектом російську техніку: 1 танк Т-72Б3, 2 БМП-2, 1 БМД-2К, 1 БТР-Д. Трофейні засоби в якості жесту доброї волі переведено до складу Збройних Сил України. • Нашими штурмовиками нанесено три авіаційних удари по складам боєприпасів на Миколаївщині, в районах Снігурівки та Любимівки, а гелікоптерами - по опорному пункту противника в районі Правдиного та по ворожих позиціях навколо Олександрівки. Втрати противника за ударами авіації уточнюються. • За результатами виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив 52 рашисти, гаубицю «Мста-Б», міномет, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад з боєприпасами в Новій Каховці. • Корабельне угруповання ворожих сил, не змінюючи складу, продовжує боротися зі штормом, блокувати судноплавство і загрожувати ракетними ударами 16-ох ракет.

00:54 Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення Канади повернути до Німеччини турбіни для "Північного потоку" і заявив, що це провокуватиме Росію до ескалації. "Якщо держава-терорист може витиснути такий виняток у санкціях, то яких винятків вона захоче завтра чи післязавтра? Це питання дуже небезпечне. Причому небезпечне не тільки для України, а й для всіх країн демократичного світу. Рішення про санкційний виняток будуть сприймати в Москві виключно як прояв слабкості. Така їхня логіка. І якраз тепер можна не сумніватися, що Росія спробує не просто максимально обмежити, а таки повністю припинити у найбільш гострий момент постачання газу у Європу. Саме до цього тепер треба готуватися, саме це тепер провокується. Бо кожна поступка в таких умовах сприймається російським керівництвом як стимул для подальшого сильнішого тиску", – заявив Зеленський.

00:09 В окупованій росіянами Новій Каховці на Херсонщині пролунали потужні вибухи – місцеві мешканці стверджують, що детонують боєприпаси. Український журналіст Роман Бочкала зазначає, що на цей склад упродовж трьох діб звозили стрільна й техніку, і коментує: "Сізіфова праця якась".