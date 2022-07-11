У Грузії виявили велике родовище газу.

Воно здатне забезпечувати потреби країні в газі впродовж восьми років.

 

 

У Грузії виявлено велике родовище природного газу, яке після розробки здатне забезпечувати країну цією енергетичною сировиною протягом восьми років. Про це повідомив інформаційний портал Trend.

 

Родовище розташоване неподалік від Тбілісі, повідомив голова Державного агентства нафти та газу Грузії Георгій Татішвілі в етері телеканалі BMG у програмі «Сакміс курси». Розвідку свердловини там проводить американська компанія Schlumberger, а ліцензія на видобуток належить фірмі Block Energy.

 

«Block Energy – один із наших перспективних проєктів. У пробуреній Schlumberger свердловині, в тому ареалі, підтверджено запаси – 16 мільярдів кубометрів. Якщо уявити, це дорівнює споживанню Грузії за вісім років», – розповів Татішвілі.

 

За його словами, Block Energy «повернеться до цього проєкту з уже підтвердженим планом» наприкінці 2022 – на початку 2023 року. Там планується провести горизонтальне буріння, що дозволить видобути більше комерційного газу.

 

Block Energy займається пошуком та видобутком нафти та газу в Грузії.

Акції Block Energy торгуються на Лондонській фондовій біржі. Ринкова капіталізація компанії сягає 9,4 мільйонів фунтів стерлінгів.

11.07.2022

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