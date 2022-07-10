Президент Шрі-Ланки подав до демісії.

До цього кроку його змусили масові протести в країні, зокрема захоплення протестувальниками президентської резиденції.

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса заявив про свій намір подати до демісії. Він пішов на цей крок під тиском масових протестів, викликаних економічною кризою.

Як повідомила телерадіокомпанія ВВС, про намір президента зрезиґнувати з посади заявив речник парламенту Махінда Япа Абейвардена. За його словами, на нараді керівників парламенту та найбільших партій, яка була скликана після того, як демонстранти захопили резиденцію президента, було ухвалено рішення вимагати відставки президента. Раджапакса, який раніше був евакуйований у безпечне місце, за словами спікера, прийняв цю пропозицію. Відставка відбудеться 13 липня, оскільки необхідно підготувати передачу владі.

Хто очолить країну після Раджапакси, наразі не повідомляється. Прем'єр-міністр Раніл Вікрамасінґхе, який і скликав екстрену нараду політиків, як стверджується, також погодився подати до демісії.

Сам президент останніх подій не коментував. У соцмережах з'явилися фотографії та відео зі захопленої резиденції – протестувальники знимкуються у розкішних інтер'єрах і навіть купаються в басейні. У протестах в Коломбо беруть участь десятки тисяч людей, у тому числі ті, хто приїхав до міста з інших реґіонів.

Протести на Шрі-Ланці тривають з початку року, через них у відставку вже пішов попередній керівник уряду, старший брат президента Махінда Раджапакса. Економіка країни переживає найглибшу кризу в сучасній історії. В країні оголошено дефолт, валютні резерви повністю виснажені, інфляція зашкалює. У містах відчувається гострий дефіциті пального, медикаментів, деяких продуктів. Влада звинувачує в цьому пандемію коронавірусу, що призвела до падіння туризму, який був основним джерелом валютних надходжень.

Династія Раджапакса правила країною з середини 2000-х. Багато років правозахисники звинувачували політиків із цієї родини в корупції, наживі з використанням службового становища, непотизмі та переслідуванні опозиційних політиків та журналістів, проте вони продовжували перемагати на виборах, оскільки виборці вважали їх сильними лідерами.