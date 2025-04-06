У США пройшли багатотисячні антитрампівські протести.

Демонстрації відбулися в усіх 50 американських штатах.

 

 

Щонайменше 1200 акцій протесту відбулися в американських містах у суботу, п’ятого листопада. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Демонстранти виступали проти політики президента Дональда Трампа та його союзника-мільярдера, голови Департаменту державної ефективності США Ілона Маска. Демонстрації пройшли в усіх 50 американських штатах. Наймасовіші з них відбулися у Бостоні, Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесі та Вашінґтоні.

 

В американській столиці учасники демонстрації зібралися біля пам'ятника Джорджеві Вашінґтону. Протестувальники несли транспаранти з гаслами «Руки геть від демократії» та «Поки що не велика», маючи на увазі гасло Трампа «Зробимо Америку знову великою».

 

У Вашінґтоні на мітингу виступили законодавці Демократичної партії. Вони особливо багато говорили про вплив багатих донорів Трампа, насамперед Ілона Маска. Конґресмен з Флориди Максвелл Фрост (Maxwell Frost) назвав це «поглинанням нашого уряду мільярдерами». «Коли ви крадете у народу – чекайте, що народ повстане. Біля виборчих скриньок і на вулицях», – наголосив політик.

 

Згідно з опитуванням університету Чикаго (NORC), лише 40% американців підтримують економічну політику президента. Це найнижчий показник підтримки Дональда Трампа із 2017 року. Загальний показник схвалення роботи господаря Білого дому також нижчий, ніж у 46 президента США Джо Байдена на початку його терміну.

 

Сам Трамп у суботу публічних заходів не мав. Він грав у гольф в Мар-а-Лаґо.

 

06.04.2025

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