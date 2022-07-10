137-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:56 Офіс Президента України не сприймає заяви конгресменки Вікторії Спартц як закид у свій бік і вважає їх проявом внутрішньоамериканської боротьби. Про це заявив прессекретар Президента Сергій Нікіфоров. "Це справа американської депутатки й американського Президента. Дамо їм самим розібратися. Там звучать якісь звинувачення. Якщо Вікторія Спартц має докази своїх звинувачень, нехай оприлюднює їх. Поки, окрім звинувачень однієї із сотень цих депутатів, ми нічого не почули", – сказав Нікіфоров "Суспільному".

14:32 У Херсоні ракетним ударом розбили військову частину, захоплену росіянами. "У Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5-й ранку, а потім знову, коли влучили о 10-й. Очевидці повідомляють про крики росіян під завалами. При спробі підійти ближче до 6-ої гімназії – окупанти стріляють в повітря", – розповів радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань. Російські пропаґандисти підтверджують влучання по базі росгвардії.

13:38 Канцлер Німеччини Олаф Шольц подякував Канаді за згоду передати німцям російську турбіну для газопроводу "Північний потік", повідомляє Bild.

13:13 Станом на 13:00 під завалами багатоповерхівки у місті Часів Яр на Донеччині виявили 15 загиблих, повідомили у ДСНС.

12:31 Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про збиття російського гелікоптера біля Горлівки.

12:21 Вночі на 10 липня в окупованому Алчевську пролунали вибухи. Ймовірно, палає склад із боєприпасами. В Twitter-акаунті Алчевськ UA повідомляють, що вибухи відбуваються на території колишнього пивзаводу. “Прилітає на покинутий пивзавод (який дуже доречно підходить під зберігання БК)“, – прокоментував автор. Також вранці пролунали вибухи у Шахтарську – вирує пожежа, детонують боєприпаси.

11:56 Щонайменше три десятки людей перебувають під завалами п'ятиповерхівки у місті Часів Яр. Увечері росіяни ударили по житловому будинку з "Ураганів". У споруді повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники – шукають людей, які опинилися під завалами. Зі слів місцевих мешканців, під уламками перебуває щонайменше 34 людини, зокрема 9-річна дитина, повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. Станом на 11:26 з-під завалів дістали 10 тіл загиблих, п'ятьох людей вдалося врятувати, повідомила пресова служба ДСНС. Пошуково-рятувальна операція триває.

11:24 Росіяни знищили ракетами промислове підприємство у селищі Радушне на околицях Кривого Рогу. Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул. "Пряме влучення 3-х ракет "Калібр". Підприємство промислової інфраструктури повністю знищено. Втрати уточнюються", – написав Вілкул. Назву заатакованого підприємства не розголошують.

11:02 Російські окупанти досі не можуть вийти на адміністративні кордони Луганської області, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай: "Нічого з того, що вони анонсували, не відбулося, крім того, що у них підриваються і палають їхні склади з боєкомплектом глибоко в тилу. Плюс на Донецькому напрямку вони втратили величезну кількість танків – більше 20 одиниць. Тож можна говорити про те, що дуже невеличка частина Луганщини тримається і наші захисники на цій частині завдають достатньо потужне ураження російській армії. В смт Білогорівка Сіверськодонецького району досі тривають бойові дії".

10:57 Канада піде на виняток із запроваджених проти Росії санкцій і поверне Німеччині турбіни, необхідні для обслуговування газопроводу "Північний потік" – заявив міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон. Наразі устаткування проходить технічне обслуговування на канадському об'єкті, що належить німецькій компанії Siemens. "За відсутності необхідних поставок природного газу економіка Німеччини відчуватиме значні труднощі, а самі німці будуть наражені на ризик виявитися нездатними обігріти свої будинки, коли прийде зима", – йдеться в обґрунтуванні. При тім Вілкінсон звинуватив президента Росії Владіміра Путіна у намірах "посіяти розкол" серед західних союзників, передає "Німецька хвиля".

10:44 Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що система протиповітряної оборони на кшталт ізраїльського "Залізного купола" не буде зарадною для України – нам потрібна власна ППО. "Всі ми знаємо назву «залізний купол», але навіть він не захищає на 100%. Понад те, я був в Ізраїлі, спілкувався з їхніми виробниками, підприємствами державними. «Залізний купол» зроблений проти повільних на низьких висотах з легким ураженням ракет, зроблених, по суті, в гаражах. Від крилатих та балістичних ракет «залізний купол» не захищає. Там є інша система ППО, які розвивається і в самому Ізраїлі, і є в Чехії та США. Тому нам потрібно розвивати свою систему ППО/ПРО", – заявив голова Міноборони.

10:31 Внаслідок ракетних ударів вночі по Харкову частково зруйновані школа та житловий будинок, а в Печенігах внаслідок обстрілу одна людина загинула й одна поранена, повідомив голова Харківської ОВА (ОДА) Олег Синєгубов: "За ніч Штаб оборони Харкова зафіксував ракетні влучання у Основ’янському та Слобідському районах. О 03:30 внаслідок удару частково зруйновано 2-й та 3-й поверхи освітнього закладу. Загиблих та постраждалих немає. Хвилиною пізніше ракетним ударом зруйновано частину житлового будинку на 6 квартир. Загиблих немає, госпіталізований чоловік 62 років".

10:03 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила опублікувала відео удару по російській колоні з танками. "На відео – півтора десятка російських танків та БМП на Луганщині, яких накриває наша арта. Цю колону спочатку зупинили, а в подальшому знищили. Гідна зустріч кожному окупанту гарантована!" – прокоментували у королівській бригаді.

09:51 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 37 300 (+100) осіб, танків – 1641 (+3) од., бойових броньованих машин – 3823 (+8) од., артилерійських систем – 834 (+2) од., РСЗВ – 247 (+0) од., засобів ППО – 108 (+1) од., літаків – 217 (+0) од., гелікоптерів – 188 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+2) од., автомобільної техніки – 2694 (+7) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 66 (+0) од., крилатих ракет – 155 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

48,0% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

20,0% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

44,9% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

27,1% артилерійських систем (з них 1,0% за минулий тиждень),

22,2% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

21,1% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:37 Оперативне командування "Південь" повідомило про втрати росіян після удару по базі у західному передмісті Херсона, у Чорнобаївці: "Ракетно-артилерійськими підрозділами завдано два вогневих удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Обсяг втрат рашистів уточнюється. Попередньо за результатами виконання вогневих завдань відомо, що ворог не дорахується 58 рашистів, 2 гаубиці "Мста-Б", автоматизовану станцію постановки перешкод "Житель", 3 одиниці броньованої та 12 автомобільної техніки. Також знищено чотири склади боєприпасів – 1 на Миколаївщині, решта – на Херсонщині", – йдеться у повідомленні.

09:10 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Російська артилерія продовжує завдавати удари по району Слов'янська на Донбасі з району Ізюму на півночі та Лисичанська на сході. Російські війська, ймовірно, дещо просунулися біля Попасної.

• Пожежі з боку Ізюму далі концентровані вздовж осі магістралі Е40. Контроль над цією трасою, що з’єднує Донецьк із Харковом, ймовірно, буде важливою метою для Росії, оскільки вона намагається просуватися в Донецьку область.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках змін у діяльності підрозділів збройних сил республіки білорусь в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей не відзначається. На Сіверському напрямку противник здійснив обстріли поблизу Бачівська, Миропілля, Володимирівки, Вовківки і Волфиного. Неподалік двох останніх завдав ще й авіаударів. Вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА. На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на недопущенні просування наших військ. Здійснив обстріли з артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Харків, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине, Іванівка, Дементіївка, Соснівка, Рубіжне та Слатине. Авіаудар зафіксовано поблизу Верхнього Салтова. З території Бєлгородської області окупантами завдано ракетного удару по місту Харкову крилатою ракетою типу “Іскандер”. На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження позицій наших військ, провів розвідку боєм штурмовою групою в районі населеного пункту Долина, успіху не мав, відійшов. Противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки, Андріївки, Вірнопілля, Великої Комишувахи, Краснопілля та Нової Дмитрівки. На Краматорському напрямку активних дій ворог не проводив. Відзначено переміщення окремих підрозділів в район Білогорівки. Здійснював обстріли із мінометів, ствольної артилерії та танків в районах населених пунктів Сіверськ, Переїзне, Григорівка, Верхньокам’янське та Білогорівка. Завдав авіаударів неподалік Слов’янська, Сіверська і Серебрянки. На Бахмутському напрямку активних дій окупанти не проводили. Ворожі обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Вершина, Зайцеве, Покровське, Веселе, Івано-Дар’ївка та Вуглегірської ТЕС. Авіаційних ударів завдано неподалік Берестового та Спірного. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, з метою сковування, противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Опитне, Авдіївка, Мар’їнка, Павлівка, Вугледар, Золота Нива, Комар, Гуляйполе, Оріхів, Малі Щербаки та Полтавка. Завдав авіаційних ударів в районах Кам’янки, Малих Щербаків та Новоандріївки. На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні наступу Сил оборони України. Обстріляв із ствольної артилерії райони Лозового, Посад Покровського, Українки, Партизанського, Любомирівки, Кобзарців та Широкого. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує до трьох носіїв високоточної зброї. Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали два удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Втрати російських окупантів уточнюються.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни:

• Російські війська продовжували безуспішні штурми на північний захід від Слов’янська та вели з району Лисичанська наступальні дії на схід від Сіверська.

• Російські сили продовжували локалізовані атаки на північний захід від Харкова, ймовірно, намагаючись захистити російські наземні лінії комунікацій у цьому районі.

• Російські війська продовжують стикатися з нестачею особового складу та техніки, покладаючись на старі бронетранспортери та запускаючи нові кампанії вербування.

• Російські війська продовжували готуватися до анексії Донбасу, Харківської області та півдня України. Підтримувана Росією окупаційна влада Харківської області заявила, що Харківська область є «невід’ємною частиною російської землі» – це вказує на те, що Кремль, ймовірно, має намір анексувати окуповану частину Харківської області. Російський окупаційний уряд у Харківській області оприлюднив новий прапор для окупаційного режиму в Харківській області з російським імператорським двоголовим орлом, заявивши, що це є «символом історичного коріння Харківської області як невід’ємної частини російської землі». Відверте використання символів та риторики імперської Росії, а не «народної республіки», чітко вказує на плани анексії.

00:37 Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що укази про звільнення деяких послів України у суботу – "це питання ротацій, звичайна частина дипломатичної практики". Нагадаємо, серед відставок було звільнення посла України в Німеччині Андрія Мельника, знаного зі своєї прямолінійності.