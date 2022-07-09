136-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:47 Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зустрівся з українськими військовими, які приїхали на кількатижневі навчання до Англії. Звертаючись до українців, Воллес сказав, що вишкіл допоможе Україні відбудувати свої сили і збільшити масштаб спротиву у захисті свого суверенітету та права обирати власне майбутнє.

13:32 Конгресменка Вікторія Спартц, перша етнічна українка в Палаті представників, надіслала президенту США Джо Байдену листа з проханням перевірити можливі зв'язки очільника Офісу президента Андрія Єрмака з Росією. Про це Спартц повідомила у twitter, опублікувавши також фотокопію листа (з купюрами). У своїй кореспонденції пані Вікторія, зокрема, згадує, що Єрмак призначив заступником керівника ОП з питань правоохоронної діяльності Олега Татарова. А Татаров уже понад рік гальмує призначення незалежного антикорупційного прокурора, тож ані САП, ані НАБУ не можуть працювати повноцінно. До того ж, Татаров входив до команди Віктора Януковича і мав стосунок до переслідування учасників Майдану. Спартц відзначає, що Зеленський докладає велетенських зусиль для налагодження міжнародних контактів, тож "ми маємо відповідальність повідомити йому, якщо маємо занепокоєння". "До того ж, це наш обов’язок перед мужніми українськими солдатами й сильним українським народом", – заапелювала Вікторія Спартц.

12:56 Біля Херсона палають склади боєприпасів росіян. Місцеві мешканці повідомляють, що дим іде з боку аеродрому в західному передмісті (у простолюдді – Чорнобаївка). Інформацію про вибухи у Facebook підтвердив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

12:31 В окупованому росіянами місті Харцизьк у Донецькій області вибухнув склад із боєприпасами. У соцмережах публікують відео пожежі з детонуванням БК.

11:11 Сполучені Штати Америки нададуть Україні 1000 високоточних боєприпасів для 155-міліметрової артилерії в рамках нового пакета військової допомоги на 400 млн дол. Чиновник із Білого дому повідомив Politico, що боєприпаси відповідають можливостям грізних стрілен M982 Excalibur, котрі наводяться за допомогою GPS. Представник Білого дому сказав, що ці снаряди мають дати Україні технологічну перевагу над російською артилерією – це дозволить заощадити боєкомплект; а точність допоможе уникнути руйнувань невійськових об’єктів і жертв серед цивільного населення. Раніше про передачу Україні високоточних боєприпасів M982 Excalibur повідомляли канадські медії. Втім тоді йшлося про незначну кількість боєприпасів, які лишилися після кампанії у Афганістані. Якщо йдеться про GPS-націлювання, то альтернативою M982 Excalibur може бути PGK (Precision Guidance Kit) M1156.

10:46 Парамедикиня Юлія Паєвська ("Тайра") охрестилася у храмі на честь Трьох Святителів, що у дзвіниці Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. Про це повідомляє пресова служба Православної церкви України.

10:11 Росіяни намагаються просунутися від захоплених поселень Луганщини до перших сіл Донеччини, заявив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. "Може здаватися, що окупанти ведуть наступальну операцію на захід від Лисичанська і все. Втім стримувати збройні формування росіян ми намагаємося по всій лінії фронту. Вони не покидають спроби увірватися вглиб сусідньої області уздовж адмінмежі. Атакують із декількох напрямків. Там, де йти вперед їм незручно, влаштовують справжнє пекло, обстрілюючи території на горизонті. Тому небезпека надходить повсюди – від Кремінної до Попасної... Ніякої оперативної паузи, оголошеної ворогом, не спостерігається. Він атакує й обстрілює наші землі з тією ж інтенсивністю, як і раніше", – прокоментував Гайдай.

09:57 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 37 200 (+300) осіб, танків – 1638 (+1) од., бойових броньованих машин – 3815 (+4) од., артилерійських систем – 832 (+4) од., РСЗВ – 247 (+0) од., засобів ППО – 108 (+1) од., літаків – 217 (+0) од., гелікоптерів – 187 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 674 (+5) од., автомобільної техніки – 2687 (+2) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 66 (+0) од., крилатих ракет – 155 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

47,9% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

20,0% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

44,8% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

27,0% артилерійських систем (з них 1,0% за минулий тиждень),

22,2% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

21,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Росія перекидає резервні сили з усієї країни та збирає їх поблизу України для майбутніх наступальних операцій. Велика частина нових піхотних підрозділів, ймовірно, розгортається з – в якості основного транспорту – бронетранспортерами МТ-ЛБ, взятими з довгострокового зберігання. Хоча МТ-ЛБ раніше використовувалися для підтримки з обох сторін, Росія тривалий час вважала їх непридатними для більшості фронтових транспортних завдань піхоти. Він був розроблений у 1950-х роках спочатку як тягач для артилерії, має дуже обмежену броню лише з кулеметом для захисту.

Натомість більшість російських десантно-штурмових підрозділів першого ешелону у лютому були оснащені бойовими машинами піхоти БМП-2, які мають броню завтовшки до 33 мм і оснащені потужною 30-мм автоматичною гарматою та пусковою установкою протитанкових ракет. Незважаючи на заяву президента Путіна 7 липня 2022 року про те, що російська армія «навіть не розпочала» своїх зусиль в Україні, багато з її підкріплень є спеціальними угрупованнями, які розгортаються із застарілим або невідповідним обладнанням.

09:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська продовжували вести обмежені наступальні дії на північ від Слов'янська.

• Російські війська продовжували намагатися просуватися до Сіверська з Лисичанська, але не досягли жодних підтверджених територіальних здобутків.

• Російські війська розпочали штурм Дементіївки на північ від Харкова, щоб перервати українські наземні лінії комунікацій вздовж траси Т2117 (Дергачі — Козача Лопань)

• Російські війська продовжували штурмувати населені пункти вздовж меж Херсонської області з Миколаївською та Дніпропетровською для відновлення втрачених позицій.

• Рада Федерації РФ схвалила законопроєкт, який зобов'язує Кремль виплачувати ветеранські виплати цивільним особам, причетним до російського вторгнення в Україну.

• Російська окупаційна влада продовжувала висувати умови для анексії Донбасу та півдня України.

• Російське військове командування, яке 7 липня оголосило оперативну паузу, мабуть, визнало необхідність паузи з огляду на стан російських сил на цьому етапі кампанії. Російські війська, які завершили захоплення Сіверськодонецька та Лисичанська, явно потребують відновлення бойової потужності та нарощування можливостей підтримки, в тому числі постачання, перед початком чергової широкомасштабної наступальної операції. Численні повідомлення з різних джерел свідчать, що вони цим займаються. Вони природно й з необхідності припинили зусилля з проведення широкомасштабних наступальних операцій у цьому секторі на час реорганізації, підсилення та поповнення своїх виснажених військ – іншими словами, вони перебувають у оперативній паузі в цьому секторі.

• Усвідомлюючи небезпеку перехоплення українцями ініціативи та переходу до власного наступу, російські війська продовжують проводити більш обмежені наступальні дії на цій ділянці та в інших місцях уздовж лінії фронту. У цих операціях задіяні менші російські сили, ніж ті, які брали участь у атаках на Сіверськодонецьк і Лисичанськ, переслідуючи більш обмежені та локалізовані цілі з меншою рішучістю та бажанням зазнавати втрат порівняно з їхньою поведінкою під час боїв за два міста. Коли російське військове командування визначить, що воно належним чином підготувалося до поновленої великої наступальної операції, воно, найімовірніше, відновить масштабніші наземні наступальні дії з більшою кількістю військ і більшою рішучістю, ніж демонструє зараз. Перехід з оперативної паузи може бути поступовим і важко помітним відразу, як і перехід в неї здавався поступовим. Вміле планування кампанії має на меті досягти саме такого ефекту, щоб переконати ворога, що пауза не передбачається або її нема, або що вона буде надто короткою, щоб бути корисною для ворога, і тим самим переконати ворога, що він не має можливості перехопити ініціативу та перейти до власного контрнаступу. Російське планування кампанії, незважаючи на те, що воно назагал було неадекватним, все ж достатньо добре, щоб продемонструвати цей основний принцип оперативного мистецтва.

09:09 У суботу вранці російські війська обстріляли Кривий Ріг із "Градів". Загинула 41-річна жінка, ще двох людей із осколковими пораненнями шпиталізували, повідомив голова Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко.

08:54 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ: