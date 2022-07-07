До Івано-Франківська переїхали 53 підприємства з інших регіонів України.

До Івано-Франківська переїхали 53 підприємства з інших регіонів України. На розгляді — ще 119 заявок від компаній, які хочуть перевезти свій бізнес у місто. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Зі його слів, також на сайті Save Business Now зареєструвалися 205 охочих прийняти бізнес в Івано-Франківську.

 

 

Підприємства, які вже переїхали у Франківськ, працюють у різних сферах, зокрема: промисловість — п'ять; виробництво — 20; складські приміщення — 11; послуги — п'ять; IT — чотири; торгівля — чотири; заклади ресторанного господарства — два; бізнес, пов'язаний з дітьми, — один.

 

"Географія різна. Наприклад, Покровськ Донецької області. Це виробництво чохлів на автомобілі. З Харкова є. Фармацевтика, виробництво текстильних виробів, навіть виробництво тушкованок. Також ремонт та пошиття одягу з Бучі та Ірпеня. Фармацевтичне виробництво з Білої Церкви, Запорізький завод кольорових металів — це підприємство, яке релоковане, це близько 300 робочих місць. Є від великих бізнесів до кав'ярень — наприклад, з Херсона. З Краматорська виробництво меблів переїхало", — розповів Руслан Марцінків.

 

Міський голова повідомив також, що підприємці, які потребують людей, розмістили понад 400 заявок у Центрі зайнятості. "Побутує думка, що підприємства переїжджають зі своїми працівниками. Це неправда. Вони потребують працівників. Наприклад, на заводі кольорових металів уже працюють 20 франківців. І вони ще набирають людей", — каже Марцінків.

07.07.2022

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