Ціни на нафту відчутно впали.

Причина подешевшання – очікуване падіння попиту на нафту через ймовірну рецесію світової господарки.

Ціни на нафту в середу, сьомого липня, вперше з кінця квітня впали нижче за 100 доларів за барель. Це стрімке падіння цін експерти пояснюють ймовірністю рецесії, що насувається. Вона, своєю чергою, спричинить падіння попиту на пальне. Про це пише у своїй статті газета The New York Times.

Ціни на нафту, які піднялися вище 120 доларів за барель лише місяць тому, знижувалися впродовж останніх двох тижнів. А за минулі дні цей тренд стрімко прискорився. Так, нафта марки Brent подешевшала сьомого липня на три відсотки – до 99 доларів 61 цента за барель. Нафта West Texas Intermediate (WTI), що видобувається в США, коштувала 98 доларів 53 центи.

Газета цитує аналітиків, які передбачають подальше здешевлення нафти, якщо очікування економічного спаду в США таки відбудеться. «Якщо рецесія матеріалізується, а інфляція продовжить підштовхувати ціни догори майже на все, то попит на нафту майже напевно впаде, що потягне за собою ціни додолу», – спрогнозувала Луїза Діксон (Louise Dickson), старша аналітикиня дослідницької фірми Rystad Energy. Швидкість подешевшання нафти залежатиме від того, наскільки глибокою може бути рецесія в майбутньому та наскільки сильним стане попит у Китаї, коли країна вийде з пандемії коронавірусу.

За даними інформаційної аґенції Bloomberg, Сполучені Штати продовжують обговорювати зі союзниками ідею запровадження обмеження цін на імпортовану російську нафту – від 40 до 60 доларів за барель. Мета – різко обмежити експортні доходи Росії, одночасно зберігаючи доступ до російської нафти світових споживачів. Відмова кількох західних країн від імпорту нафти з Росії призвела до різкого збільшення російського експорту до Індії та Китаю, які купують російську нафту з великими знижками. США сподіваються, що нові пропозиції будуть досить привабливими для Пекіна та Делі, тож вони долучаться до нового імпортного режиму.