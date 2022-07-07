134-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:47 На світанку двома ракетами ворог атакував один з районів Одещини (уражено два сільгоспангари, знищено 35 т зерна, за попередньою інформацією жертв нема) та вогневою атакою теж двох ракет суттєво пошкодив причал острова Зміїного, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

08:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 6 липня вздовж лінії донецького фронту тривав потужний обстріл, але Росія не просувалась. Російські підрозділи, які брали участь у захопленнях минулого тижня, тепер, ймовірно, відновлюються.

• 5 липня запропонований урядом Росії закон про «спецекономічні заходи» пройшов перше читання в Думі. Ймовірно, закон буде прийнятий і надасть владі спеціальні повноваження щодо трудових відносин, відновлення роботи мобілізаційних інтрументів та вивільнення активів з державних резервів.

• Ймовірно, це законодавство є спробою Кремля запровадити економічні заходи для підтримки «спеціальної військової операції» без офіційного оголошення державної мобілізації, яка залишається політично чутливою. Це також дозволяє Росії уникнути визнання того, що вона бере участь у війні, або її неспроможності подолати українську армію, яку переважала чисельністю та озброєнням.

07:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках змін в стані та діяльності підрозділів збройних сил республіки білорусь не відзначено. На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання противника не виявлено. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони, ворог утримує окремі підрозділи Західного військового округу у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Противник здійснював артилерійські обстріли та завдавав авіаційних ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Вовківка, Миропілля, Кіндратівка та Есмань Сумської області. На Харківському напрямку ворог зосереджує зусилля на утримані зайнятих рубежів, на окремих ділянках лінії зіткнення намагається вести штурмові дії. Здійснював вогневий вплив із артилерії в районах населених пунктів Слатине, Мала Данилівка, Руські Тишки, Веселе, Кутузівка, Пришиб та Гусарівка. Неподалік Шестакового окупанти дистанційно замінували автомобільні шляхи. На Слов’янському напрямку противник намагається вести штурмові дії. Обстріляв із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Долина, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Адамівка та Чепіль. Противник намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю. Переміщує підрозділи. На Краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Кузьминівки та Григорівки. Намагаючись порушити роботу системи управління та зв’язку Сил оборони ворог активно застосовує комплекси радіоелектронної боротьби. На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли із ствольної артилерії райони Івано-Дар’ївки, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС. Завдали авіаційного удару неподалік Спірного. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях підрозділів Сил оборони з метою сковування їх дій. На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Вів обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Посад-Покровське, Прибузьке, Мирне, Котляреве та Благодатне. В районі Добрянки наші воїни майже повністю знищили диверсійно-розвідувальну групу противника та успішно відбили ворожий штурм ворога, що послідував за цим. В акваторії Чорного та Азовського морів противник утримує у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах інфраструктури на території України чотири носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. Наші ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи на визначених напрямках продовжують бити по опорних пунктах, місцях зосередження та складах противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 6 липня в Україні вперше за 133 дні війни не було заявлених або оцінених російських територіальних здобутків, міністерство оборони Росії не заявляло про нові окуповані території з 3 липня, підтверджуючи оцінку того, що російські сили проводять оперативну паузу, продовжуючи брати участь у обмежених наземних атаках, щоб створити умови для більш значних наступальних операцій.

• Кремль продовжує готуватися до тривалої війни, створюючи умови для криптомобілізації економіки та багато в чому ініціюючи операційну паузу в Україні.

• Російські війська вели наступальні дії на північний захід і схід від Слов'янська.

• Російські війська продовжували спроби просуватися на захід у напрямку Сіверська від межі Луганської та Донецької областей.

• Російські війська продовжували спроби наступу на Бахмут з ​​півдня.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північ від Харкова.

• Російські війська провели невдалий наземний штурм на північному заході Херсонської області.

• Можливо, українські війська створюють умови для контрнаступу на місто Херсон.

• Російські війська можуть формувати нову військову частину в Муліно Нижегородської області.