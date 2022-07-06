Через негоду на Львівщині знеструмлено 138 населених пунктів

Вчорашня гроза знеструмила сотні населених пунктів на Львівщині. За даними «Львівобленерго», станом на ранок 6 липня енергетики вже відновили подачу електроенергії до близько 200 населених пунктів, ще 138 знеструмлені.

Станом на 08:00 середи, 6 липня, 81 населений пункт знеструмлено повністю, а ще 57 – частково. Ще приблизно до 200 населених пунктів уже відновили електропостачання. Роботи ускладнювало проходження грозового фронту, адже протягом ночі з’являлися нові відключення в електромережах.



