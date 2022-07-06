Норвезькі газовики та нафтовики погодилися припинити страйк.

Кожен день страйку завдавав би країні збитків на 1,8 млрд норвезьких крон.

Працівники галузей нафто- та газовидобування Норвегії погодилися припинити оголошений напередодні страйк. Це сталося після того, як уряд Норвегії запропонував вирішити трудову суперечку між профспілкою Lederne та асоціацією роботодавців нафтових компаній Norwegian Oil and Gas щодо збільшення зарплати газовиків та нафтовиків через примусовий арбітраж. У результаті профспілка, дослухавшись до заклику міністерки праці та соціальних справ Марте Мйос Персен (Marte Mjøs Persen), погодилося перервати страйк. Про це повідомила норвезька газета Dagsavisen з покликом на пресреліз уряду Норвегії.

«Сторони не змогли дійти спільного рішення. Тому я запропонувала примусовий арбітражний розгляд з питання заробітної плати. Оголошена ескалація страйку в актуальній ситуації загрожувала критичними наслідками як з точки зору енергетичної кризи, так і з огляду на геополітичну ситуацію, з якою ми стикаємося у зв'язку з війною в Європі», – наголосила Персен.

П’ятого липня працівники кількох нафто- та газодобувних підприємств у Норвегії оголосили страйк, вимагаючи підвищення заробітної плати відповідно до рівня інфляції. На першому етапі страйку роботу припинили три родовища – Gudrun, Oseberg Süd та Oseberg Ost. Працівники ще кількох родовищ мали долучитися до страйку шостого та дев’ятого липня. Причому з дев’ятого липня масштаб страйку загрожував стати таким, що Норвегія почала втрачати більше половини свого щоденного обсягу газового експорту.

Якби ескалація стала фактом, то країна втрачала б щодня доходу на 1,8 мільярда норвезьких крон (приблизно 170 млн євро), згідно з оцінкою галузевої організації Norwegian Oil and Gas. За підрахунками експертів, через страйк було б заблоковано 13 відсотків загального видобутку газу на норвезькому шельфі. Також страйк призвів би до втрати видобутку нафти на 130 тисяч барелів на день, що було б особливо небезпечно в умовах запровадження ембарґо на російські енергоносії.

«Міністерство нафти та енергетики вважає, що припинення видобутку газу в тому обсязі, до якого призвів би цей страйк у найближчі кілька днів, було б невиправданим. Виробництво стрімко падає, і це дуже критично в ситуації, коли ЄУ та Велика Британія повністю залежать від енергетичного партнерства з Норвегією», – наголосила Марте Мйос Персен. Міністерка також додала, що Норвегія повинна «зробити все можливе для зміцнення європейської енергетичної безпеки та європейської солідарності проти російської агресії».