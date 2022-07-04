Борщ як центр Львова

Премія Пулітцера для українських журналістів і внесення борщу до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО в нас вже є. Тепер чекаємо коли нобелівським лауреатом премії миру стане колективний «вуйко Йосип шо горівку носит».

Саміти тижня

Після «паркетного» зібрання лідерів «великої сімки» (відома також як G7) в майже казковому замку Ельмау, в баварських Альпах стався саміт в не менш романтичному Мадриді, де представники країн-членів НАТО дійшли до висновку, що Росія є «найбільш значуща і пряма загроза безпеці Альянсу». Протокольною мовою нам пообіцяли:

 розширення комплексної програми допомоги Україні, зокрема, з таких аспектів, як захищений зв’язок, системи протидії БПЛА та забезпечення паливом

 підтримка України на довгострокову перспективу із забезпеченням переходу від військової техніки радянського зразка на сучасну військову техніку НАТО

Людською мовою зміни в свідомості «колективного Заходу» щодо війни в Україні артикулював прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кро, який після відеозвернення до саміту президента Зеленського написав у Twitter: "У нас була можливість поспілкуватися з президентом Зеленським. Ми чітко дали зрозуміти: ця війна може бути виграна лише на полі бою. Ми повинні продовжувати підтримувати президента Зеленського та український народ, наскільки це можливо, щоб перемогти на полі бою проти російської агресії".

Таким чином і до «старої Європи» доходить, що зберігати обличчя Путіну можна тільки за допомогою формаліну, а Зеленському можна готуватися до саміту G20, який відбудеться восени в Індонезії і куди його вже запросили. Щоправда, на тамтешніх островах має бути і той, який поки що недоформалінений, тому президент України ще вагається щодо власної участі у заході. Але до листопада усяке може статися.

Спадщина тижня

Свого часу у список культурної спадщини ЮНЕСКО потрапили історичний центр Львова, київська Свята Софія, карпатські букові ліси та кримський Херсонес. Тепер компанію цим об’єктам складає страва без якої в українців зникає потенція, почуття гумору і впевненість у завтрашньому дні.

На 5-у позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини було внесено елемент «Культура приготування українського борщу» до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони.



Враховуючи, що у відповідному списку ЮНЕСКО /є й така нематеріальна цінність як «французьке застілля», то нам пасує добитися, аби поруч з ним фігурувало українське «будьмо» з усіма його наслідками.

Економіка тижня

Дві «нечитабельні» події будуть мати позитивні наслідки. По-перше, Україна підписала з Європейським Союзом Угоду про вантажні перевезення автотранспортом. Так званий «транспортний безвіз» скасовує необхідність отримання дозволів для виконання українськими перевізниками двосторонніх і транзитних перевезень територією ЄС. Крім того, Угода спрощує визнання водійських документів, тобто сторони-підписанти звільняють власників водійських посвідчень від вимоги мати міжнародне посвідчення водія. Тепер вітчизняний експорт потраплятиме до Європи швидше і загалом транспортна логістика оптимізується, а це враховуючи блокаду українських портів, дуже важливо.

По-друге, стосовно експорту, який на колесах не перевозиться. Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E (англ. European Network of Transmission System Operators for Electricity) ухвалила рішення щодо офіційного старту комерційного експорту електроенергії з України до Європи. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, технічно енергосистема України вже зараз може забезпечити до 1690 МВт потужності для експорту, після здійснення додаткових технічних заходів пропускна спроможність для продажу електроенергії за кордон може зрости до 4-5 ГВт. Начальник Галущенка прем’єр-міністр Шмигаль вже порахував, що такий експорт щорічно приноситиме у бюджет України понад 70 мільярдів гривень.

Призначення тижня

«Кримську» Денісову на посаді уповноваженого Верховної Ради з прав людини замінив «донецький» Лубінець. Дмитру Валерійовичу так само як Людмилі Леонтівні закидатимуть скакання по партіях і фракціях (у життєписі Лубінця фігурують «Фронт змін», Європейська солідарність і «За майбутнє»), але окремо згадають його контакти з одіозно-комічним Кивою (нібито на пункті контрабанди з непідконтрольних українській владі територій так званих ДНР та ЛНР) і спробу рейдерства на Сумщині.

На омбудсмена Лубінець пішов як голова парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, а цей напрямок є парафією Ірини Верещук, тому можна прогнозувати, що десь на цьому напрямку чорний кіт між почесним громадянином Волновахи і екс-меркою Рави-Руської пробіжить.