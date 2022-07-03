130-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:11 Росіяни обстріляли базу відпочинку у Білгород-Дністровському районі на Одещині – влучили у господарчу будівлю. Удар здійснили ракетою Х-31, котру випустив винищувач Су-30. "Значних руйнувань та загорань не виникло, загиблих та постраждалих немає", – прокоментували в Оперативному командуванні "Південь".

09:52 Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто – у вогні, підтвердив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай: "Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, усі сили. Атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою. Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент. Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це незважаючи на знищення декількох складів із ворожими боєприпасами. Несуть значні втрати, але вперто просуваються. Вони закріплюються в місті, а також у Верньокам’янці, та продовжують знищувати населені пункти."

09:42 Сьогодні вночі Збройні Сили України вивели з ладу одну з чотирьох військових баз росіян в Мелітополі, повідомив міський голова Іван Федоров: "Нанесли більше 30 ударів виключно по російській військовій базі. Також вчора завдяки силам спротиву рашистський бронепоїзд з боєприпасами зійшов з рейок. Наразі окупанти намагаються зробити провокації про те, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйновано міську інфраструктуру. Цього не було! ЗСУ роблять все задля того, щоб повернути мирне життя і українську державність в Мелітополь. Все, що можуть зробити окупанти – тікати з нашого міста."

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Поставлені Росією офіційні особи заявили, що проведуть референдум щодо приєднання Херсонської області до Російської Федерації до осені 2022 року. Росія, ймовірно, налаштована на псевдоконституційне голосуванню, намагаючись "узаконити" свій контроль над регіоном.

28 червня 2022 року обраного міського голову Херсона Ігоря Колихаєва затримали, ймовірно, за спробу придушити опозицію окупації. Проте на окупованих територіях триває широкомасштабний збройний і мирний опір.

Херсонщина – це область, яка з лютого найбільше потрапила під нову російську окупацію. Пошук конституційного вирішення проблеми окупації, ймовірно, є пріоритетним завданням політики для Росії. З великою ймовірністю вона буде готова сфальсифікувати голосування, щоб досягти прийнятного результату.

09:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська увійшли в Лисичанськ і за минулу добу просунулися в межах міста.

• Російські війська ведуть наступальні дії на південний захід від Лисичанська, щоб, ймовірно, просунутися на захід у бік Сіверська та завершити захоплення всієї Луганської області.

• Російські війська продовжували безуспішні наземні штурми на північ від Слов'янська.

• Російські сили здійснили обмежені атаки на південний захід від Донецька, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

• Українські війська, ймовірно, планують загрожувати російським наземним лініям комунікацій по всій Харківській області, використовуючи озброєння із Заходу.

• Українські контратаки та партизанська активність продовжують змушувати російські війська оборонятися на Південному напрямку.

• Маріонеткове керівництво може встановлювати умови для прямої анексії маріонеткових республік Російською Федерацією

08:59 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 35 970 (+100) осіб, танків – 1584 (+2) од., бойових броньованих машин – 3744 (+7) од., артилерійських систем – 801 (+1) од., РСЗВ – 246 (+0) од., засобів ППО – 105 (+0) од., літаків – 217 (+0) од., гелікоптерів – 187 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 654 (+1) од., автомобільної техніки – 2618 (+4) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 64 (+3) од., крилатих ракет – 144 (+1) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено :

46,4% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

21,6% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

43,4% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

26,0% артилерійських систем (з них 1,0% за минулий тиждень),

21,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

17,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

21,0% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: