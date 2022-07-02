129-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:14 Російські медії повідомляють, що начальник генштабу збройних сил Росії Валєрій Ґєрасімов приїхав на тимчасово окуповані території України для інспекції російських сил, котрі використовуються у так званій "спеціальній воєнній операції". При тім, як зауважили оглядачі, відеокадри з Ґєрасімовим знято на тій же локації, котру минулого тижня відвідував міністр оборони РФ Сєрґєй Шойґу. Тоді, до речі, пліткували, що Шойґу не перетинав українського кордону.

12:53 Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео знищення одного зі складів боєприпасів російських окупантів на сході України. Раніше цей ролик поширювався на мілітарних сторінках у соцмережах. У тих повідомленнях зазначалося, що вибух пролунав у окупованій Попасній.

12:02 На Чернігівщині прикордонники знайшли диск із документами військової частини РФ, котра брала участь у війні проти України. "На носії зберігається понад сотня гігабайтів даних про зенітно-артилерійський підрозділ РФ з-під москви: штатно-посадовий розпис з біографіями російських військових, технічна документація озброєння та військової техніки. На диску також були документи з участі у навчаннях, бойової готовності, карти та інша службова документація. Деякі з них мали гриф «Таємно». Тепер українські правоохоронці також мають фотографії, характеристики, копії паспортів та інших документів загарбників. Ця інформація допоможе встановити військовослужбовців, причетних до збройного вторгнення в Україну. І всі вони обов’язково будуть притягнуті до відповідальності", – прокоментували у Державній прикордонній службі.

11:21 Росія змінила тактику – армія РФ завдає вмисні удари по цивільній інфраструктурі, аби викликати панічні настрої і підштовхнути українську владу до зговірливості. Про це заявив радник із ОП Михайло Подоляк. "Вона зараз атакує більш потужно крилатими ракетами наші міста. Чому? Оскільки з військового погляду вони, як з'ясувалося, воювати не дуже якісно вміють. Росіяни перейшли до концепції війни, де хочуть вибудувати масштабні панічні настрої в Україні, залякати людей і змусити їх тиснути на уряд, щоб ми пішли на певні поступки Росії... Вони примушують наших людей тиснути на уряд, щоб ті сказали: «Ходімо на якісь територіальні поступки»", – сказав Подоляк в інтерв'ю "24 каналу". В ОП наголосили, що Україна потребує систем протиповітряної оборони, зокрема протиракетної оборони.

10:58 На острові Зміїний українські захисники знищили партію техніки російських окупантів. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Зокрема, йдеться про реактивну систему залпового вогню "Град", зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", три одиниці броньованої й автомобільної техніки, автоцистерну й район укриття інших машин. "Ворожий дух на острові відсутній. Панує Дух Змієбаївки. Дякуємо, ЗСУ!" – прокоментував Братчук. Дата удару невідома. Нагадаємо, у четвер повідомлялося, що росіяни покинули Зміїний. У п'ятницю головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що російська авіація обстріляла острів фосфорними бомбами.

10:32 Міністри спорту 35 європейських і неєвропейських країн виступили зі спільною вимогою призупинити членство Росії та Білорусі у міжнародних спортивних організаціях. Про це йдеться у заяві Мінспорту Польщі. Підписанти також вимагають призупинити трансляції міжнародних спортивних заходів у Росії. Спільну декларацію підписали 25 країн Євросоюзу, а також Велика Британія, Ліхтенштейн, Ісландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, Японія та Норвегія. Водночас документ не підписували Болгарія, Угорщина та Швейцарія.

10:11 Українські артилеристи знищили російський зенітний комплекс "Панцир-1С", повідомило Оперативне командування "Північ". "Доброго ранку, Україно! Як один влучний удар може позбавити противника техніки вартістю 15 мільйонів доларів? Дуже просто: коли в степах Донбасу українські артилеристи зустрічають такий розпіарений російський зенітний комплекс "Панцир-1С", – заявили у командуванні.

09:43 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 35 870 (+120) осіб, танків – 1582 (+5) од., бойових броньованих машин – 3737 (+1) од., артилерійських систем – 800 (+4) од., РСЗВ – 246 (+0) од., засобів ППО – 105 (+1) од., літаків – 217 (+0) од., гелікоптерів – 186 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8) од., автомобільної техніки – 2614 (+4) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 61 (+0) од., крилатих ракет – 144 (+1) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено:

46,3% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

21,5% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

43,4% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

26,0% артилерійських систем (з них 1,2% за минулий тиждень),

21,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

17,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

20,9% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

08:23 Україна почала застосовувати реактивні системи залпового вогню HIMARS для атак на російські командні пункти – і робить це успішно, оцінив високопоставлений представник Пентагону на брифінгу: "Українцям вдається ретельно вибирати цілі, які підривають зусилля Росії послідовніше, ніж у випадку використання систем ближнього радіусу дії. Вони методично вибирають цілі і потім точно завдають по них ударів, акуратно знижуючи потенціал Росії".

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська продовжували спроби оточити Лисичанськ, провадили наступальні дії на південь і південний захід від міста.

• Російські сили, ймовірно, ще не досягли траси Т1302 Бахмут–Лисичанськ, але перешкоджають українським силам використовувати її, продовжуючи артилерійські та авіаудари по решті українських позицій уздовж дороги.

• Російські війська зосередилися на перегрупуванні та покращенні тактичних позицій на північ від Слов’янська.

• Російські війська не проводили підтверджених наземних штурмів на півночі Харківської області та продовжували обстріли українських позицій на північ від Харкова.

• Російські війська завдавали артилерійських і ракетних ударів на Південному напрямку.

• Російська влада продовжує намагатися розширити резерв новобранців, які можуть воювати в Україні.

08:02 1 липня Збройними силами України відбито два масовані наступи росіян – в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, де ворог спробував провести розвідку боєм. В обох випадках окупанти відійшли, – повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, додавши: "Упродовж минулої доби окупанти відкривали вогонь зі всіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам’янці, Білогорівці. Приватні будинки в селах вигорають один за одним. Із такою високою щільністю обстрілів встигаємо лише прихистити постраждалих".

07:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, в збройних силах республіки білорусь продовжено терміни проведення мобілізаційного навчання до 9 липня поточного року (попередні терміни 22 червня – 1 липня 2022 року). У рамках проведення зазначених заходів, через військові комісаріати Гомельської області триває вручення повісток. Крім того, лікарям повідомлено про заборону виїзду за межі країни. На Сіверському напрямку з метою прикриття російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу та підрозділів повітряно-десантних військ. Агресор здійснив вогневе ураження артилерією позицій Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. З метою порушення системи управління та зв’язку підрозділів Сил оборони ворог застосовує комплекси радіоелектронної боротьби у районах населених пунктів, що розташовані поблизу державного кордону на території Бєлгородської області. На Харківському напрямку підрозділи противника зосереджують зусилля на сковуванні дій наших військ та недопущення їх подальшого просування. З метою повернення втрачених позицій ворог веде штурмові дії на напрямку Кочубеївка – Дементіївка. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Золочів, Руська Лозова, Хрестище, Перемога, Дементіївка, Верхній Салтів, Молодова, Старий Салтів, Коробочкіне, Замулівка, Велика Бабка, Волобуївка та Малинівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова, Прудянки та Мосьпанового. На Слов’янському напрямку ворог веде оборонні бої. Також штурмував Богородичне, успіху не мав. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Краснопілля, Адамівка, Суха Кам’янка, Гусарівка та Криничне. Противник намагається вдосконалити систему логістичного забезпечення на зазначеному напрямку. На Краматорському напрямку обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Білогорівки, Маяків та Донецького, а на Лисичанському – Золотарівки і Верхньокам’янського. В напрямку останнього вів наступ, успіху не мав, відійшов. На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Вершини, Бахмута та Спірного. Також ворог завдав авіаударів в районі населеного пункту Вершина. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали із артилерії різних калібрів райони населених пунктів Шуми, Нью-Йорк, Залізне, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Павлівка, Вугледар, Золота Нива, Шевченко, Новоданилівка, Оріхів та Залізничне. Ворожі авіаційні удари зафіксовано поблизу Новобахмутівки та Авдіївки. На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує свої зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Вів обстріли неподалік Партизанського, Кобзарців, Прибузького, Таврійського, Степової Долини, Посад-Покровського, Трудолюбівки, Миколаївки, Потьомкиного та Лупаревого. У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання чорноморського флоту російської федерації продовжує виконувати завдання з блокування морських комунікацій України та ведення розвідки. У готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує два носії високоточної зброї. Винищувальна авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору України, а ударна – небезуспішно надає вогневу підтримку нашим підрозділам у визначених операційних районах. Російські окупанти та їх посіпаки бояться опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській області. Керівництво загарбників пересувається з великою кількістю охорони, у броньованих машинах та бронежилетах. Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив.

00:17 Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам Америки і Джо Байдену за оголошений пакет підтримки для України, котрий містить системи NASAMS. "Це зенітний ракетний комплекс, який суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Ми багато працювали заради такого постачання", – прокоментував Зеленський. Голова держави додав, що Україна активно домовляється і про іншу нову зброю від партнерів – "для Донбасу, для Харківської області, для півдня України це потрібно".