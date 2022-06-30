У Львові заборонили діяльність церкви московського патріархату та секти "догналітів".

 

Львівська міська рада заборонила у місті діяльність УПЦ МП та релігійної секти "Група Догнала" (догналіти). Таке рішення депутати ухвалили сьогодні, 30 червня 2022 року, під час закритого засідання сесії. 

 

 

"Діяльність цих структур носить відвертий антидержавницький та антиукраїнський характер, а враховуючи факти, які відбулись на території Львівської міської територіальної громади, свідому та відкриту спекуляцію на релігійних віруваннях наших громадян з боку російських окупантів, зокрема, що стосується діяльності на території України Української православної церкви московського патріархату та Української правовірної греко-католицької церкви "Група Догнала", яка призводить до штучного протистояння і розколу українського суспільства на релігійній основі, з метою консолідації українського народу ми ухвалили відповідне рішення", – повідомив один з ініціаторів ухвалення такого рішення депутат ЛМР Юрій Ломага.

 

30.06.2022

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