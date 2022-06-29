Маріо Драґі запевнив, що Путіна не запросили на саміт G20 в Індонезії.

У Кремлі відповіли, що не італійському прем’єрові визначати, хто візьме участь в саміті.

 

 

Влада Індонезії відкинула особисту присутність президента Росії Володимира Путіна на саміті G20, який відбудеться 15-16 листопада на індонезійському острові Балі. Про це повідомив прем'єрміністр Італії Маріо Драґі на марґінесі саміту «Великої сімки», який проходив у Баварії.

 

Коментуючи заяви представників Кремля про участь російського лідера в саміті «двадцятки», Маріо Драґі запевнив, що президент Індонезії Джоко Відодо відкидає участь Путіна. «Щодо присутності президента Путіна, я теж читав цю заяву (з Кремля – ред.) . Президент Відодо це відкидає, він був категоричним: він (Путін – ред.) не приїде» – процитувала слова Маріо Драґі італійська телекомпанія RAI. Водночас італійський прем’єр не виключив, що Путін може взяти участь у саміті дистанційно через відеозв’язок.

 

Драґі також розповів, що під час саміту «двадцятки» обговорюватиметься питання злочинного вторгнення Росії в Україну та допомоги українцям.

 

29 червня президент Індонезії Джоко Відодо прибув до Києва: він має намір зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським, а також з'їздити до Ірпіня. Після цього Відодо вирушить до Москви, де проведе перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним.

 

У Кремлі вже встигли відреагувати на слова керівника італійського уряду. «Ну, не Драґі ж це визначає. Очевидно, він забув, що він уже не головує на G20. І за інерцією, мабуть, із 2021 роком. Запрошення надійшло, ми відреагували позитивно», – заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

29.06.2022

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