Норвегія не пропустила російські вантажі через Шпіцберґен.

Москва погрожує Осло втратою суверенітету над Шпіцберґеном.

 

 

Міністерство закордонних справ Норвегії не видало дозволу російській гірничодобувній компанії «Арктикуголь» на перевезення вантажу на Шпіцберґен для російських шахтарів, які там працюють. Про це повідомила норвезька газета Dagens Næringsliv.

 

Російські вантажі зупинили на прикордонному пропускному пункті Стурскуґ. Конкретну заявку на отримання дозволу на транспортування норвезька влада відхилила ще 15 червня, покликаючись на санкції, запроваджені проти Росії за вторгнення в Україну. Причому про закриття пропускного пункту Норвегія заявила ще у квітні.

 

Відтак на станції Стурскуґ застрягли 20 тонн російських товарів, які попрямували до селища Баренцбург на Шпіцберґені, де працює близько чотирьох сотень російських шахтарів.

 

Російська сторона просила Норвегію зробити виняток із санкцій. У листі росіян йдеться про те, що вони побоюються гуманітарної кризи, якщо товари не пропустять через Стурскуґ, оскільки йдеться про харчі та товари першої необхідності. Утім Осло так і не пішло на поступки.

 

Тепер Кремль погрожує Норвегії тим, що вона може втратити суверенітет над Шпіцберґеном. Віцеспікер Ради федерації Костянтин Косачов заявив, що Осло порушує Паризький договір від 1920 року, згідно з яким Норвегія та Росія визнають суверенітет Норвегії над Шпіцберґеном на умовах, що норвежці не блокуватимуть ввезення російських вантажів.

 

Тим часом Росія нарощує військову присутність на кордоні з Норвегією, зокрема посилює систему протиповітряної оборони. Роботи активізувалися після того, як скандинавські країни – Швеція та Фінляндія – висловили готовність вступити в НАТО.

29.06.2022

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