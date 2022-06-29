Туреччина вирішила не перешкоджати вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

Перед цим три країни підписали угоду про співпрацю.

Після кількох тижнів спротиву Туреччина зненацька відмовилася від своїх заперечень проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ на саміті в Мадриді оголосив, що у вівторок, 28 червня, Туреччина заявила, що підтримає заявки Стокгольма та Гельсінкі на вступ до Північноатлантичного Альянсу. За даними турецької сторони, раніше дві північноєвропейські країни погодилися з низкою її ключових вимог. Після цього міністри закордонних справ трьох країн підписали в Мадриді у присутності журналістів відповідну угоду.

«Я радий повідомити, що ми досягли угоди, яка відкриває Фінляндії та Швеції дорогу до НАТО. Туреччина, Фінляндія та Швеція підписали спільний меморандум, який враховує інтереси Туреччини, включно з експортом озброєнь та боротьбою з тероризмом», – процитувала Столтенберґа телерадіокомпанія ВВС.

Канцелярія турецького президента Реджепа Таїпа Ердоґана, який провів у Мадриді багатогодинні перемовини з президентом Фінляндії Саулі Ніїністьо (Sauli Niinistö) і главою уряду Швеції Маґдаленою Андерссон (Magdalena Andersson), заявила, що Туреччина отримала від обох північноєвропейських країн «те, що хотіла». Гельсінкі й Стокгольм пообіцяли «цілковиту співпрацю» в боротьбі проти забороненої Анкарою Курдської партії праці та її союзників, а також погодилися зняти ембарґо на постачання зброї до Туреччини, запроваджене у 2019 році у відповідь на її військове вторгнення до Сирії.

Фінляндія та Швеція оголосили про намір вступити до НАТО на тлі повномасштабного російського вторгнення до України. Для прийняття цих країн до Альянсу потрібна згода всіх 30 його учасників, Анкара ж донедавна не була готова його дати.