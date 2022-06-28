Борис Джонсон закликав російських науковців утікати до Великої Британії.

Ще раніше Лондон профінансував програму для українських науковців «Дослідники у зоні ризику».

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив з відкритим запрошенням російським науковцям, невдоволеним політикою президента РФ Владіміра Путіна та ситуацією в країні, переїжджати до Об’єднаного Королівства. Про це повідомила британська газета The Guardian з покликом на заяву глави британського уряду.

«Російські науковці та дослідники, які з тривогою дивляться на путінське насильство і які більше не почуваються в Росії у безпеці: ви можете сміливо подавати заявку на переїзд до Великої Британії та працювати в країні, яка цінує відкритість, свободу та прагнення до знань», – заявив Джонсон на полях саміту «Великої сімки» в Баварії.

За словами Джонсона, він висунув цю ініціативу у рамках розширення системи партнерства університетів України та Великої Британії. У рамках програми «Дослідники у зоні ризику» (Researchers at risk), бюджет якої зараз збільшено майже на 10 мільйонів фунтів стерлінгів, до Великої Британії приїде близько 130 українських вчених. Схожу підтримку британська влада пропонує тепер і їхнім російським колегам, пише The Guardian.

У березні, невдовзі після російського військового вторгнення в Україну, британська влада повідомила, що виділить три мільйони фунтів стерлінгів на підтримку українських науковців. Одночасно Лондон оголосив про припинення фінансування дослідницьких програм, які проводяться з російськими державними університетами й організаціями.