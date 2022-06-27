Середа і четвер заповідаються в Галичині максимально спекотними – до 36°.

Цього тижня в Галичині синоптики прогнозують аномальну спеку, яка на своєму максимумі в середу-четвер може сягати 36°C.

За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру завтра, у вівторок 28 червня, очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Температура вночі 13–18°, в горах 10°; вдень 28–33° тепла; у Львові, Івано-Франківську та Тернополі в межах 31–33°.

Післязавтра, у середу 29 червня, також заповідається мінлива хмарність без жодних опадів. Температура вночі 14–19°, в горах 11°; вдень 31–36° тепла; у Львові, Івано-Франківську та Тернополі в межах 32–34°.

У четвер 30 червня: мінлива хмарність без жодних опадів. Температура вночі 14–19°, в горах 11°; вдень 31–36° тепла; у Львові та Тернополі спека почне спадати – відповідно 30–32° та 29–31°, в Івано-Франківську далі 32–34°.

У п’ятницю 1 липня: далі мінлива хмарність без суттєвих опадів, грози можливі на Тернопільщині, температура вночі 15–20°, вдень 31–36° тепла; у Львові та Тернополі 29–31°, в Івано-Франківську 30–32°.

У суботу 2 липня: на Львівщині та Тернопільщині місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 15–20°, вдень 31–36° тепла; у Львові та Тернополі 30–32°, в Івано-Франківську 31–33°.

За прогнозом weather.com, на цьому рівні температура в Галичині протримається до середи наступного тижня, а далі почне спадати: на неділю 10 липня очікується 25° – не сказати, що холодно, але це вже не максимальні 34°.