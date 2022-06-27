Собори єпархій УГКЦ у Польщі проголосували за перехід на григоріанський календар.

 

За зміну проголосувало 80% учасників соборів, остаточне рішення приймуть владики Перемисько-Варшавської митрополії у липні.

 

 

У Поршевіцах біля Лодзі з 15 по 17 червня проходили єпархіальні собори трьох єпархій Української греко-католицької церкви у Польщі: Перемисько-Варшавської архієпархії, Вроцлавсько-Кошалінської та Ольштинсько-Ґданської єпархій. Вже традиційно всі три собори проходили у спільному форматі під головуванням правлячих архієреїв.

 

Однією з тем соборових засідань – поряд із питаннями соборності в управлінні Церквою, душпастирського життя нашої Церкви після ковідної пандемії та у зв’язку з війною в Україні, а також значення медіа у церковному житті – було питання евентуальної зміни церковного календаря з юліанського на григоріанське літочислення. В п’ятницю відбулося голосування на цю тему, і воно показало, що праве 80 відсотків учасників соборів висловилися за зміну календаря: з 78 осіб "за" було 62 голоси, 11 – "проти", 5 – не визначились.

 

 

Остаточне рішення з цього питання, а також норми щодо введення цієї зміни у життя мають прийняти владики Перемисько-Варшавської митрополії на Митрополичому синоді єпископів УГКЦ у Польщі, що збереться після закінчення засідань Великого синоду єпископів 7–15 липня ц.р. в Перемишлі.

 

Питання переходу на григоріанський календар гостро постало ще 2014 року: на соборі УГКЦ в Польщі було проведено голосування, яке виявило, що 51% делегатів був за введення нового стилю, а 49% бажав залишитися на юліанському календарі. У результаті було вирішено провести опитування вірних, і якщо в усіх парафіях митрополії в Польщі кваліфікована більшість висловиться за зміну, то єпископи будуть мати право ввести новий календар. Проведене ще до пандемії опитування показало, що перехід підтримують 66,9% вірних (при 32,9% проти) Перемисько-Варшавської архієпархії: від 88% в сяноцькому деканаті до 50% у варшавсько-люблінському.

 

 

З вересня минулого року на григоріанський календар перейшли всі громади Апостольського екзархату УГКЦ в Італії.

 

27.06.2022

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