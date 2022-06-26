Путін на зустрічі з Лукашенком пообіцяв передати Білорусі ракети «Искандер».

В офіційних повідомленнях про їхню зустріч немає ні слова про війну в Україні.

 

 

Шеф Кремля Владімір Путін та білоруський диктатор Олександр Лукашенко провели в суботу, 25 червня, перемовини у Санкт-Петербурзі. Як повідомило інформаційне агентство Interfax, російський лідер розповів про ухвалене рішення передати на озброєння Білорусі ракетні комплекси «Искандер-М».

 

«Як ми з вами і домовлялися – ви ставили питання про це, – рішення у нас ухвалено. Ми протягом найближчих місяців передамо Білорусі ракетно-тактичні комплекси "Искандер-М", які можуть застосовуватися як балістичні, так і крилаті ракети, причому як у звичному, так і в ядерному виконанні», – сказав Путін на зустрічі з білоруським колегою Олександром Лукашенком у Петербурзі у суботу.

 

Лукашенко, своєю чергою, заявив, що Мінськ має бути готовим до всього, навіть «до застосування серйозної зброї», щоб захистити «нашу батьківщину від Бреста до Владивостока». Нагадаємо, що останню ядерну зброю вивезли з Білорусі до Росії 1996 року.

 

Потім Лукашенко заговорив про тренувальні польоти літаків НАТО біля кордонів Білорусі й попросив «пристосувати» білоруську авіацію для відповіді. Путін сказав, що Білорусь має досить багато літаків Су-25, і запропонував модернізувати їх у Росії. «Їх можна було б відповідним чином дообладнати. Щоправда, ця модернізація має бути проведена на авіаційних заводах у Росії, але ми з вами домовимося, коли це зробити та відповідним чином розпочати підготовку льотного складу», – запропонував Путін. Водночас він зазначив, що на польоти літаків НАТО «відповідати дзеркально немає необхідності».

 

Окрім того, Лукашенко засудив Литву за заборону транзиту товарів з основної території Росії до калінінградського анклаву. «Останнім часом наростає потік інформації з приводу їх (Литви, – ред.) задуму припинити транзит з Росії через Білорусь до Калінінграда. Це схоже на оголошення якоїсь війни. Це неприпустимо в сучасних умовах», – заявив Лукашенко.

 

Цікаво, що тема війни в Україні або взагалі не обговорювалася, або, що більш ймовірно, навмисно була вилучена зі всіх офіційних джерел, які доносили інформацію про зустріч Путіна з Лукашенком.

26.06.2022

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