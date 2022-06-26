123-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:55 Унаслідок ракетного удару по Києву загинула щонайменше одна людина. Під завалами знайшли тіло чоловіка. Його доньку шпиталізували. Дружину після рятувальної операції звільнили з-під плити живою.

11:21 Лисичанськ потерпає від авіаударів, росіяни закріпилися в Сіверськодонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському, повідомив голова обласної адміністрації Сергій Гайдай. "Після захоплення Сіверськодонецька ворожа армія зосередила всі сили на захопленні останньої фортеці Луганщини – Лисичанська. Авіаудари завдано по місту, а також в районі Білої Гори. Руйнувань багато – Лисичанськ вже майже не впізнати. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо. На території багатопрофільної лікарні знайдено тіло чоловіка", – поінформував Гайдай.

11:02 Президент США Джо Байден прибув до Німеччини. Там відбудеться саміт G7.

10:26 Міністр оборони Олексій Резніков фактично визнав, що вибух на "вежах Бойка" у Чорному морі був спричинений українською ракетою. "А навіщо [підтвердження], якщо всі бачать? Якщо з космосу подивитися – вони горять. Уражені? Уражені. Що ж їх підтверджувати? Це зрозуміло. Нехай приймають рішення в Кремлі, що блокада Чорного моря не призведе до успіху, щоб придушити наш із вами спротив", – сказав Резніков в інтерв'ю ICTV. Резніков заявив, що збройні сили РФ практикують масовані обстріли, а перевага українців – у точній артилерії. "Росіяни використовують до тисячі снарядів протягом однієї години. Намагаючись пригнітити дух наших достойних бравих військових. Тисячу снарядів на годину. Вони висипають безлімітний ресурс сьогодні, на жаль", – визнав Резніков. Міністр додав, що протистояти цим шквалам можна завдяки точковим ураженням, і 18 гаубиць натовського стандарту чи чотири установки HIMARS спроможні розбити ворога, про що свідчить зміна становища в Чорному морі.

10:01 Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що українська влада наразі не робитиме кроків щодо вступу в НАТО, і пояснює це позицією окремих країн-членів. "Члени НАТО відмовили нам у нашому прагненні [стати членом НАТО]. У цьому напрямку ми наразі утримаємося від будь-яких кроків, – сказав він в інтерв'ю виданню Financial Times. – Ми хочемо, щоби було розуміння, визнання того, що Україна є наріжним каменем у системі безпеки Європейського континенту. Якщо члени НАТО не визнають справжню ситуацію із тим, що відбувається в Європі й Україні, тоді цей документ стане просто ще одним папірцем".

09:35 Росія вичерпує свої можливості вести війну, вважають експерти, опитані газетою The Washington Post: ВПК Росії просто не може виробляти стільки ракет, снарядів та іншого військового обладнання, скільки вона витрачає щодня в Україні. І якщо тепер Росія має перевагу саме в кількості зброї, то протягом літа вона може нівелюватися за рахунок санкцій і західних поставок техніки для української армії.

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Більшість українських військ, мабуть, відійшли зі своїх оборонних позицій у Сіверськодонецьку на Донбасі. У квітні 2022 року Росія переглянула свій найближчий план кампанії з метою окупації більшої частини України на цілеспрямованіший наступ на Донбасі. Захоплення Сіверськодонецька Росією є значним досягненням у рамках цієї зменшеної мети. Місто було великим промисловим центром і займає стратегічне положення на річці Сіверський Донець.

Однак це лише одна з кількох складних цілей, яких потрібно досягти Росії, щоб окупувати весь Донбас. Серед них просування до головного центру Краматорська та забезпечення основних шляхів постачання до Донецька.

09:09 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 34 850 (+150) осіб, танків – 1532 (+21) од., бойових броньованих машин – 3659 (+14) од., артилерійських систем – 764 (+5) од., РСЗВ – 243 (+2) од., засобів ППО – 99 (+0) од., літаків – 217 (+0) од., гелікоптерів – 184 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4) од., автомобільної техніки – 2564 (+4) од., кораблів /катерів – 14 (+0) од., спеціальної техніки – 60 (+0) од., крилатих ракет – 139 (+2) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено:

46,4% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

26,6% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

42,7% автомобільної техніки (з них 0,6% за минулий тиждень),

13,4% артилерійських систем (з них 0,3% за минулий тиждень),

16,2% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

15,7% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

19,2% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень).

08:40 Вранці, квадранс по шостій, в Києві пролунали вибухи: російська ракета влучила у 9-поверховий житловий будинок у Шевченківському районі з частковим руйнуванням трьох верхніх поверхів, є постраждалі, частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували; під завалами залишаються люди, повідомив мер Віталій Кличко; радник голови МВС Антон Геращенко повідомив про щонайменше одного загиблого чоловіка.

Свідки з місця події кажуть, що чули щонайменше чотири вибухи, Геращенко каже, що інша ракета зруйнувала дитячий майданчик дитсадку. За попередніми даними, поблизу сьогоднішнього обстрілу вже падали ракети у квітні.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що в області сили ППО збили одну ракету, залишки якої впали на околицях одного з сіл. Руйнувань та постраждалих немає.

08:33 Аналіз поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни:

• Міністерство оборони Росії заявило, що змінилося керівництво його центрального та південного угруповань, які воюють з Україною, підтверджуючи попередню оцінку, що головне командування Росії реструктуризує керівництво операціями в Україні.

• Співробітники української розвідки підкреслили, що Білорусь навряд чи приєднається до війни в Україні.

• Українські джерела підтвердили, що російські війська повністю взяли під контроль Сіверськодонецьк і воюють у Лисичанську.

• Російські війська:

– досягли помірних досягнень на північ і південний схід від Бахмута.

– продовжували невдалі спроби просування на південний схід від Ізюму до Слов'янська.

– продовжували позиційні бої на північ від Харкова.

– намагалися зміцнити свої оборонні рубежі та відбити втрачені позиції на південному напрямку.

07:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по військових та критичних об’єктах цивільної інфраструктури на території України. На Волинському та Поліському напрямках ситуація щодо діяльності збройних сил республіки білорусь змін не зазнала. Зберігається загроза застосування ракетного озброєння з території та повітряного простору цієї країни. На Сіверському напрямку агресор здійснив вогневе ураження артилерією позицій Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. На Харківському напрямку противник продовжує ведення оборонних дій. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Уди, Харків, Базаліївка, Руські Тишки, Старий Салтів, Верхній Салтів, Кутузівка, Рубіжне, Дементіївка, Чепіль, Світличне, Коробочкіне, Іванівка, Шестакове та Печеніги. На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на веденні наступу в напрямках населених пунктів Довгеньке та Мазанівка. Здійснив вогневе ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Нова Дмитрівка, Хрестище, Дібрівне, Богородичне, Новопавлівка, Адамівка, Грушуваха, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівка, Веселе та Курулька. На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на Лисичанському напрямку та спробах оточення підрозділів Сил оборони в районі Лисичанська. Здійснював обстріли неподалік Вовчоярівки, Лоскутівки, Білої Гори, Верхньокам’янки, Виїмки, Верхньокам’янського і Золотарівки. Завдав авіаційного удару парою Су-25 в районі населеного пункту Біла Гора. На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Здійснював вогневе ураження із ствольної артилерії в районах населених пунктів Маяки, Пискунівка, Сіверськ. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках веде бойові дії та здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування наших військ та недопущення їх перекидання на загрозливі напрямки. Здійснював обстріли із танків та ствольної артилерії в районах населених пунктів Керамік, Красногорівка, Сєверне, Водяне, Опитне, Уманське, Тоненьке, Карлівка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Парасковіївка, Павлівка, Шевченко, Пречистівка, Золота Нива, Комар, Новосілка, Велика Новосілка, Володимірівка, Гуляйпільське, Білогір’я, Новопіль, Червоне, Зелене Поле, Гуляйполе та Малинівка. На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та здійснює вогневий вплив на наші підрозділи з метою недопущення перегрупування військ. Наша авіація, на відповідних ділянках, завдавала ударів по скупченнях ворога. Втрати окупантів уточнюються. В Акваторії Чорного та Азовського морів основні зусилля корабельне угруповання противника зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. Наші підрозділи продовжують успішне виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках.

07:01 Армія Білорусі не здатна здійснити наступ самостійно без участі РФ, пояснив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Наразі армія білорусі тримає лише сім батальйонів (4–6 тисяч осіб), які зараз на ротаційній основі розміщуються біля кордонів України, ведення наступальних бойових дій білоруськими збройними силами самостійно розглядається як вкрай малоймовірне. У даний час окремі підрозділи спецпризначення РФ разом із підрозділами сил спеціальних операцій Білорусі проводять спільні навчання з відпрацюванням дій на території України. Тренування йдуть по всій лінії кордону. Аналогічна програма тренувань спостерігалась протягом усіх попередніх спільних навчань армій Білорусі та РФ. Саме тому головна загроза зараз полягає у діях диверсійно-розвідувальних груп.

Формування ж ударного угруповання, з огляду на досвід березня-квітня, займе 3–4 тижні, з яких два-три знадобиться на повернення підрозділів армії РФ до Білорусі. Нині там перебуває півтори тисячі особового складу російських підрозділів – повітряний компонент, протиповітряна оборона, підрозділи спеціального призначення та ракетних військ.

Скібіцький зазначив, що у війні в Україні беруть участь 105 батальйонно-тактичних груп (БТГ) і що російський резерв може збільшити цю кількість до 150–160 БТГ, але не уточнив терміни цієї мобілізації. На його думку, головна мета Кремля – забезпечити контроль над усім Донбасом, а другорядним пріоритетом є консолідація контролю над Херсонською областю до 11 вересня. коли Кремль прагне провести референдуми з метою безпосереднього приєднання територій або створення квазідержавних «народних республік». Кремль має намір вести затяжний конфлікт в Україні та прагне просувати мобілізаційні зусилля для підтримки довгострокових військово-політичних цілей на окупованих територіях України.

01:17 Президент України Володимир Зеленський назвав "ракетною показухою" масовані удари по Україні в суботу вранці. "Усі вони були запущені з однією метою – показати, що нібито Росія щось може дотиснути, що нібито російській армії щось вдасться", – заявив він. "Це не нас, а ми дотиснемо. Жодні російські ракети, жодні удари не здатні зламати дух українців", – запевнив Президент.

00:45 Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ похвалилося відео артилерійського удару по російській колоні з реактивними системами залпового вогню "Ураган". "Розвідники ССО України на Донеччині виявили колону ворога, що налічувала 6 РСЗВ "Ураган", транспортно-заряджаючі машини, бензовози, вантажівки, машини управління вогнем, БТР та БМП. Вдало навівши артилерію, воїни ССО корегували вогонь українських гармат, поки ті розносили ворожу техніку на шмаття", – йдеться у повідомленні. На ролику, оприлюдненому ССО, зображено епізод, про який раніше повідомляли Десантно-штурмові війська: артилеристи знищили три системи БМ-27 "Ураган", три машини для заправки та транспортно-заряджувальну машину 9Т452 для РСЗВ "Ураган", військовий автокран.

00:07 Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив: Сіверськодонецьк окуповано. З його слів, місто зруйноване на 90%. "Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в обласному центрі Сіверськодонецька та селах-сателітах – Сиротиному, Вороновому та Борівському. Виїхати з Сіверськодонецька зараз можна лише через тимчасово окуповані території. Рашисти встановлюють у місті свої порядки, призначили «коменданта», знімають пропагандистські сюжети з людьми, які виходять з укриттів «Азоту». Місто зруйноване на 90%, виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть. Ми повернемо своє місто! Це ненадовго… Сіверськодонецьк – це Україна!" – заявив Гайдай.