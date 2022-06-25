Вночі здійснено нову ракетну атаку на Яворівщину.

У ніч на суботу більш як півтори години між 03:20 і 05:03 на Львівщині тривала повітряна тривога у зв'язку із ракетною атакою Росії. Зранку голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що атака була спрямована по військовому об'єкту на Яворівщині.

За його інформацією, з акваторії Чорного моря було випущено 6 крилатих ракет, дві з них збили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування "Захід", а чотири о 4-й годині ранку влучили у військовий об'єкт на Яворівщині. Пожежу, що спалахнула після цього, загасили. Внаслідок удару постраждали четверо людей: троє госпіталізовані у стані середньої важкості, одна – легкої.

Міський голова Новояворівська Володимир Мацелюх додав, що вибухова хвиля вибила шибки в амбулаторії сімейної медицини і в кількох приватних будинках.