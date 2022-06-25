122-й день війни Росії в Україні. Хроніка

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10:14 Згідно з попередньою інформацією, внаслідок ракетного обстрілу Житомирщини загинув один військовослужбовець, і ще одного поранено. Інформація про число жертв уточнюється.

 

09:54 Операція відходу із Сіверськодонецька тривала декілька днів, заявив пресофіцер Бригади швидкого реагування Національної гвардії України Харитін Старський в етері національного телемаратону. З його слів, інформація про відхід з'явилася лише у п'ятницю з міркувань безпеки. "Ситуація в Сєвєродонецьку нагадує ситуацію в Рубіжному, яке фактично було стерте з лиця землі російськими бомбами і російськими снарядами... Якщо ми відійдемо на більш укріплені позиції в Лисичанську, який має більше стратегічне значення і з військової точки зору, то далі ми зможемо розвинути більш ефективний контрнаступ", – сказав Старський.

 

09:25 Селище Десна на Чернігівщині, у котрому дислокований 169-й навчальний центр ЗСУ, зазнало масового ракетного обстрілу. "З території республіки білорусь з літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна. Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури. Попередньо без втрат. Подробиці уточнюються та будуть повідомлені згодом", – поінформувало Оперативне командування "Північ".

 

09:11 Російські сили випустили у бік Львівщини шість ракет. Два боввана вдалося збити, але чотири долетіли до цілі. "Ракетного удару зазнав військовий об‘єкт на Яворівщині", – повідомив голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький. Внаслідок удару четверо постраждалих – одна людина має ушкодження середньої важкості, троє – легкої. Усіх госпіталізовано.

 

08:50 По території Житомирської області у суботу вночі випустили 24 ракети. Зі слів житомирського міського голови Сергія Сухомлина, обстріл провадився з території Білорусі. "Були обстріляні військові об’єкти навколо Житомира. З літаків, які зайшли з Білорусі, були запущені ракети. Сумарно було 24 ракети запущено по військовим частинам і об’єктам навколо Житомира", – повідомив міський голова.

 

08:33 Аналіз поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни:

Російські війська продовжували рухатися на північ до Лисичанська і, можливо, оточили українські війська в Гірському-Золотому.

Українські посадовці повідомили, що українські війська ведуть останні бої в промисловій зоні Сєвєродонецька перед тим, як відійти з міста.

Російські війська провели невдалі наступальні дії на захід від Ізюма та на північ від Слов'янська. Російські війська, ймовірно, віддадуть перевагу спробі оточити українські військв у Лисичанську та блокувати шляхи комунікацій на північний захід від міста, перш ніж відновити повномасштабну наступальну операцію на Слов’янськ.

Українські війська продовжують вести контрнаступ на межі Херсонської та Дніпропетровської областей та погрожують російським військам у Херсоні.

Українські партизани продовжували атакувати російських колаборантів у Херсоні.

 

07:58 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по військових та критичних об’єктах цивільної інфраструктури на території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація щодо діяльності збройних сил республіки білорусь суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза застосування ракетного озброєння з території цієї країни.

На Сіверському напрямку, для прикриття ділянки російсько-українського кордону, у Брянській та Курській областях противник утримує до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій, а також підрозділи повітряно-десантних військ. Ворог обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Бучки Чернігівської області та Бояро-Лежачі на Сумщині. Окупанти продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брянської області.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій. Здійснив артилерійські обстріли по елементах інфраструктури в районах міста Харкова та В’ялівського водосховища.

Дії ворожої штурмової групи в районі населеного пункту Уди наші воїни рішуче придушили. Противник відійшов. Завдав авіаудару з вертольотів Ка-52 в районі населеного пункту Явірське.

На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні наступу в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. Ворог обстріляв наші позиції поблизу Нової Дмитрівки, Хрестища, Дібровного та Богородичного. Намагається вести штурмові дії в напрямку Довгеньке - Мазанівка, бій триває. Завдав авіаудару неподалік Дібровного.

На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та проведенні перегрупування військ.

На Краматорському напрямку активних дій не вів. Здійснював вогневе ураження наших підрозділів із мінометів та реактивної артилерії у районах Райгородка і Стародубівки.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Спірне та Вовчоярівка. Завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня.

З метою витіснення наших підрозділів ворог вів штурмові дії в районах населених пунктів Метьолкіне, Сиротине та Воронове.

На Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ ворожої піхоти у напрямку Володимирівка – Покровське. Після вогневого впливу противник відійшов. Підрозділами зі складу 5-ї загальновійськової армії окупанти ведуть наступ в напрямку Пилипчатине - Покровське, бойові дії тривають. У напрямку Роти – Вершина ворог просунувся на один кілометр.

З метою сприяння діям угруповання на напрямку зосередження основних зусиль, окупанти намагаються на Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках вести сковуючі дії та утримувати зайняті рубежі. На Запорізькому напрямку – ведуть оборону.

Ворог намагався взяти під контроль ділянку дороги Ясинувата – Костянтинівка - вів бій у напрямку Василівка - Кам’янка. Наші захисники дали рішучу відсіч. Противник з втратами відступив.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Ведуть розвідку, удосконалюють інженерне обладнання позицій та намагаються не допустити перегрупування наших військ.

Для відновлення раніше втраченого положення, силами до ротної тактичної групи, ворог вів наступ у напрямку Потьомкине – Високопілля Херсонської області, успіху не мав, відійшов.

Вів повітряну розвідку БпЛА в районі населеного пункту Старосілля.

В акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування “Калібр”.

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії. Посилюється партизанський рух на тимчасово захоплених територіях.

 

01:05 Президент України Володимир Зеленський присвоїв 10-й морській авіаційній бригаді ВМСУ ім’я Ігоря Бедзая – “з метою увічнення пам’яті про Героя України полковника Ігоря Бедзая, його мужність та героїзм, незламність духу, виявлені під час захисту незалежності та територіальної цілісності України, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань особовим складом 10-й морської авіаційної бригади”. Заступник командуюча ВМС Ігор Бедзай загинув під час виконання бойового завдання у складі екіпажу морського вертольота Ми-14 від ракети російського винищувача. У 2014-му році полковник Бездай зорганізував у Новофедорівці особовий склад, підготував техніку і перед очима окупантів перегнав усю справну авіацію з Криму на континентальну частину України.

 

00:37 Чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, котрі США анонсували у новому пакеті збройної підтримки для України, надійдуть до ЗСУ "до середини липня". Про це повідомляє CNN, покликаючись на високопоставленого чиновника із оборони у США. Українські артилеристи вже проходять навчання з експлуатації систем. Напередодні США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 450 млн доларів. До нього, крім 4 високомобільних артилерійських систем HIMARS, увійдуть 36 тисяч артилерії боєприпасів калібру 105 мм, 18 тактичних транспортних засобів для пересування 155 мм артилерії, 1200 гранатометів, 2000 кулеметів, 18 патрульних катерів etc.

 

25.06.2022

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