Німеччина вмикає «газовий алярм».

У країні скорочуються газові запаси через зменшення імпорту енергоносія з Росії, що вже названо «економічною атакою Путіна».

Влада Німеччини вирішила активувати так званий режим тривоги – другий ступінь аварійного плану на випадок надзвичайної ситуації в газовій сфері. Про це оголосив у Берліні у четвер, 23 червня, віцеканцлер та міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) – повідомила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Габек пояснив цей захід скороченням газових поставок з Росії й високими цінами на газ, що зберігаються. «Ситуація є серйозною, а зима неминуче прийде. Ми перебуваємо в стані газової кризи. Відтепер газ – це дефіцитний товар. Ціни вже сьогодні високі, і нам слід приготуватися до їхнього подальшого підвищення», – наголосив віцеканцлер.

Габек назвав зниження поставок газу «економічною атакою Путіна». «Стратегія російського президента полягає в тому, щоб розпалити невизначеність, підвищити ціни та розділити Європу», – сказав він.

Росія вже рік поступово врізає постачання газу до Євроунії. Цього тижня вони впали до небаченого за останні десятиліття рівня – близько 100 мільйонів кубометрів на добу. Три роки тому Росія експортувала до Європи щодоби 500 мільйонів кубометрів газу.

Перший ступінь аварійного плану був увімкнутий ще 30 березня у зв'язку з військовим вторгненням Росії в Україну. Другий ступінь аварійного плану запроваджується в разі перебоїв у газопостачанні чи надзвичайно високого попиту на газ, що призводить до значного погіршення ситуації з газозабезпеченням. На цьому етапі передбачається, що ринок ще здатний впоратися із цими проблемами самостійно, без вживання заходів неринкового характеру.

Введення другого рівня тривоги ще не означає, що постачальники газу тепер отримають право перекладати зростання цін на споживачів. Федеральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur) поки що не активуватиме відповідну статтю закону про енергетичну безпеку, оскільки регулятор ще не констатував факту «значного скорочення обсягів імпорту газу».

А от третій етап аварійного плану, якщо до нього дійде, вже передбачає надзвичайну ситуацію. Він запроваджується, якщо постачання газу погіршиться настільки, що становище вже неможливо виправити без втручання держави. Тоді Федеральне агентство з мереж ухвалює за погодженням з постачальниками палива рішення про квоти на постачання газу споживачам, щоб передусім забезпечити найбільш вразливі групи, такі як домогосподарства, лікарні, газові електростанції.