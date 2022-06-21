На честь Артема Димида в УКУ створюють стипендійний фонд.

 

Сьогодні у Львові попрощалися із 27-річним Артемом Димидом, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. За ініціативи сім’ї загиблого воїна, Український католицький університет започатковує стипендійний фонд імені Артема Димида. Стипендію в університеті надаватимуть пластунам, які вступатимуть на бакалаврські та магістерські програми УКУ. Фонд створено у співпраці з національною скаутською організацією «Пласт» та брендом українського одягу «Авіація Галичини». 

 

 

Артемій – син отця Михайла Димида, першого ректора УКУ, капелана Майдану, та Іванки Крип‘якевич-Димид, відомої іконописиці. Правнук історика Івана Крип’якевича та священника й скрипаля Артемія Цегельського.

 

«Ми отримали дуже сумну звістку. На Донеччині під час мінометного обстрілу загинув Артемій Димид – син нашого відомого священника Михайла Димида, першого ректора відновленої Львівської богословської академії, і пані Іванни Крип’якевич-Димид, відомої львівської іконописиці. Я від усієї нашої Церкви складаю щире співчуття отцю Михайлові, добродійці Іванні та всій родині Димидів і Крип’якевичів із приводу цієї великої втрати. Це священиче подружжя, зокрема його біль у теперішніх обставинах України, – це ікона нашої Церкви, яка є осердям служіння своєму народові і несе тягарі, болі та страждання українського народу, його молоді. Ця геройська смерть потрясла всі інтелектуальні наукові кола України і ми сьогодні кажемо: герої не вмирають! Просимо, Господи, прийми Артемія у свої обійми і даруй йому вічную пам’ять!» – написав на своїй сторінці Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук. 

 

Артем є випускником Українського католицького університету, гуманітарного факультету, історичної програми. Пластун, член станиці Львів — друг «Курка». Активний учасник Революції гідності, служив у батальйоні спецпризначення «Гарпун» та батальйоні «Азов». Він також був частиною команди «Авіація Галичини», зокрема працював над розвитком бренду українського одягу.

 

У 2014 році після початку бойових дій на сході України Артем вступив добровольцем в «Азов». Брав участь у боях в районі Широкого. Пізніше перевівся в спеціальний підрозділ «Гарпун». 24 лютого 2022 року він перебував у США, проте одразу після початку повномасштабного вторгнення вирушив в Україну. У США купив бронежилет, каску та, щоб не платити за перевезення в літаку, одягнув броню на себе. Здивованій стюардесі сказав, що він з України і так йому безпечніше. Вдома зібрав решту спорядження з часів АТО, склав присягу й одразу вирушив на передову.

 

За словами проректорки Українського католицького університету Наталки Климовської, спільна ціль – зібрати 75 тисяч доларів у сталий фонд (ендаумент), який  дозволить генерувати стипендію імені Артема Димида та відповідно покривати витрати на навчання студента/студентки в університеті щороку. 

 

Скласти пожертву на стипендійний фонд імені Артема Димида ви можете за посиланням https://supporting.ucu.edu.ua/donate/?order=artem_dymyd

 

21.06.2022

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