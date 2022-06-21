З Івано-Франківської громади воює приблизно 6800 людей.

З Івано-Франківської громади пішли воювати приблизно 6800 людей. Відомо, що 16 бійців — у полоні російських окупантів, ще вісім зникли безвісти. Про це голова громади Руслан Марцінків розповів в інтерв’ю на телеканалі РАІ.

“В Івано-Франківській громаді майже щодня або через день — похорон. І це ті хлопці, які вміють воювати. На жаль, у нас підтверджено вісім зниклих безвісти. Це випадки, про які точно відомо. Також ми маємо інформацію про 16 бійців, які перебувають у полоні”, — розповів Руслан Марцінків.

Міський голова каже, що статистику втрат українських військових не потрібно замовчувати.

“Йдеться про людські долі, життя і велику трагедію. Цього можна було б уникнути, роблячи правильні речі. Колаборанти є. На півдні — Володимир Сальдо, який був народним депутатом, мером Херсона. Також була інформація, що СБУ арештовує сепаратиста і через місяць відпускає. Є багато речей, які б допомогли уникнути цих жертв”.

Ще мінімум тисяча містян не призивалися в Івано-Франківську, але воюють у складі інших бригад. Також у громаді є чотири добровольчі формування. І ще понад чотири тисячі людей проходили курси для новачків, — розповів Марцінків.