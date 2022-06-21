В Ізраїлі вирішили розпустити парламент.

Там відбудуться вже п’яті за рахунком позачергові вибори Кнесету.

Лідери правлячої в Ізраїлі коаліції – прем'єр-міністр Нафталі Беннет і міністр закордонних справ Яір Лапід – ухвалили у понеділок, 20 червня, спільне рішення розпустити Кнесету і провести позачергові вибори, вже п'яті за неповні чотири роки. Як повідомив 9 канал ізраїльського телебачення, рішення було ухвалено після настільки ж безплідних, як і численних спроб утримати від розпаду «клаптикову» коаліцію.

Наступного тижня у Кнесеті відбудеться голосування про розпуск парламенту та нові вибори. Якщо це рішення пройде, посаду прем'єра до нових виборів обійме Яір Лапід, котрий одночасно є й головою партії «Єш атид». Так було наперед визначено коаліційними угодами

Розмови про розпад «клаптикової» урядової коаліції ходили в Ізраїлі вже кілька тижнів. Коаліція з восьми партій не змогла домовитися з принципового питання – подовження дії угоди, якою єврейські поселення на Західному березі живуть за законами Ізраїлю, а не Палестинської автономії. За пролонґацію документа відмовлялися голосувати депутати-араби, які входять до коаліції, а для прем'єра Нафталі Беннета та інших коаліційних партнерів це було принципове питання. Тепер, після розпуску парламенту, статус поселень буде подовжено автоматично до формування нового уряду.

Коаліція з восьми партій була сформована в Ізраїлі щойно рік тому. Єдиною загальною метою різношерстих партій, які увійшли до цієї спілки, було не допустити повернення у владу довгорічного прем'єрміністра Біньяміна Нетаньягу та його правоцентристської партії Лікуд.

Тепер же, як засвідчує свіжа соціологія, 72-річний Нетаньягу та Лікуд можуть завоювати на нових виборах більшість мандатів у Кнесеті. Зараз Лікуд диспонує 29-ма мандатами зі 120. Нетаньягу, якого з 2020 року судять за звинуваченнями у корупції вже висловив упевненість, що повернеться до влади.