118-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:12 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:
особового складу – близько 34 100 (+300) осіб,
танків – 1496 (+19) од.,
бойових броньованих машин – 3606 (+18) од.,
артилерійських систем – 752 (+3) од.,
РСЗВ – 239 (+1) од.,
засобів ППО – 98 (+0) од.,
літаків – 216 (+0) од.,
гелікоптерів – 181 (+1) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 (+10) од.,
автомобільної техніки – 2537 (+10) од.,
кораблів /катерів – 14 (+0) од.,
спеціальної техніки – 59 (+4) од.,
крилатих ракет – 137 (+7) од.
Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському та Авдіївському напрямках
Дані уточнюються.
Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено :
45,3% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),
26,2% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),
42,3% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),
13,2% артилерійських систем (з них 0,5% за минулий тиждень),
15,9% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),
15,7% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),
18,9% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).
09:01 Медаль Нобелівської премії миру, яку минулого року отримав російський журналіст Дмітрій Муратов, продали з аукціону за рекордні 103,5 мільйона доларів. Усі кошти від продажу підуть на підтримку гуманітарної допомоги ЮНІСЕФ для українських дітей-біженців від війни.
08:54 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:
17 червня 2022 року українські війська заявили про перше успішне використання переданих Заходом протикорабельних ракет Harpoon для ураження російських морських сил. Ціллю атаки очевидно став російський морський буксир «Спасатель Василь Бех», який доставляв зброю та особовий склад на острів Зміїний.
Знищення російського судна під час місії поповнення запасів демонструє труднощі, з якими стикається Росія, намагаючись підтримати свої сили, які окупували острів Зміїний. Це останнє у серії російських кораблів, серед яких і крейсер «Москва», які були пошкоджені або знищені Україною під час конфлікту.
Українська берегова оборона значною мірою нейтралізувала здатність Росії встановити контроль на морі та застосовувати морські сили в північно-західній частині Чорного моря. Це підірвало життєздатність початкового російського оперативного плану вторгнення, який передбачав загрозу Одеській області з моря.
08:48 Аналіз боїв в Україні від американського Інституту вивчення війни (основні тези):
• Українські джерела заявили, що найближчий тиждень стане вирішальним для російських військ для завершення захоплення Сіверськодонецьк і що російські війська зосередять війська та техніку в цьому районі.
• Українські джерела підтвердили, що російські війська контролюють весь Сіверськодонецьк, за винятком промзони "Азот", де тривають бої.
• Російська влада створює інформаційні умови, щоб виправдати повільне та невдале просування до Слов’янська з південного сходу від Ізюма та на захід від Лимана.
• Російські війська активізують операції з перекриття українських ліній зв’язку на трасі Т1302 Бахмут-Лисичанськ для підтримки ескалації операцій у Сіверськодонецьку -Лисичанську.
• Російські сили продовжували концентруватися, щоб протистояти подальшому просуванню українців до кордону з Росією на північ від Харкова.
• Російські війська продовжують оборонні операції на південному напрямку.
• Українська партизанська діяльність продовжує ускладнювати зусилля російської окупаційної влади щодо консолідації контролю над окупованими територіями.
08:05 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
21.06.2022
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.
На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.
На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, намагається не допустити виходу наших підрозділів в тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дмитрівка, Чугуїв, Коробочкине, Стара Гнилиця та Базаліївка.
На Слов’янському напрямку, неподалік Богородичного та Долини, українські воїни відбили штурмові дії окупантів.
Ворог систематично здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Грушуваха, Вірнопілля, Адамівка та Мазанівка. Завдав авіаударів по об’єктах цивільної інфраструктури неподалік Богородичного.
На Краматорському напрямку активних дій противник не вів. Обстрілював позиції сил оборони із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів по лінії зіткнення.
На Сєвєродонецькому напрямку продовжує обстріли підрозділів наших військ із артилерії різних калібрів. Завдав авіаударів поблизу Устинівки, Гірського та Лисичанська. Не припиняє штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Окрім цього міста, наші воїни успішно протидіють штурмам в районах населених пунктів Сиротине та Біла Гора.
На Бахмутському напрямку, в районах населених пунктів Миколаївка, Вершина та Семигір’я, противник веде наступальні дії, бої тривають. Крім того, ворог цинічно обстріляв цивільну інфраструктуру неподалік Покровського, Миколаївки та Білогорівки.
На Авдіївському напрямку завдав авіаційного удару в районі Нью-Йорка.
Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Очеретине, Авдіївка, Кам’янка, Нетайлово, Микільське та Оріхове.
На Курахівському напрямку зафіксовано авіаудар поблизу Щербаків. Захисники України припинили спроби ворожих штурмових дій в районі Мар’їнки. Противник безславно втік.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів.
На Південнобузькому напрямку противник зазнає втрат. Намагаючись стримати підрозділи сил оборони України, обстрілює із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Мурахівки, Тополиного, Білої Криниці та Мар’їного. Ворог завдав авіаційних ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Очакова та Куцуруба. Веде повітряну розвідку БпЛА.
Одночасно посилює фортифікаційне обладнання передових позицій спорудженням довготривалих вогневих точок.
У акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримуються 5 носіїв високоточної зброї.
За наявною інформацією, внаслідок значних втрат у командному складі підрозділів повітряно-десантних військ, ворог змушений набирати на військову службу офіцерів запасу з укладанням короткострокових контрактів терміном три місяці.