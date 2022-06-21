118-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:12 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 34 100 (+300) осіб, танків – 1496 (+19) од., бойових броньованих машин – 3606 (+18) од., артилерійських систем – 752 (+3) од., РСЗВ – 239 (+1) од., засобів ППО – 98 (+0) од., літаків – 216 (+0) од., гелікоптерів – 181 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 (+10) од., автомобільної техніки – 2537 (+10) од., кораблів /катерів – 14 (+0) од., спеціальної техніки – 59 (+4) од., крилатих ракет – 137 (+7) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському та Авдіївському напрямках Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено :

45,3% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

26,2% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

42,3% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

13,2% артилерійських систем (з них 0,5% за минулий тиждень),

15,9% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

15,7% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

18,9% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:01 Медаль Нобелівської премії миру, яку минулого року отримав російський журналіст Дмітрій Муратов, продали з аукціону за рекордні 103,5 мільйона доларів. Усі кошти від продажу підуть на підтримку гуманітарної допомоги ЮНІСЕФ для українських дітей-біженців від війни.

08:54 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

17 червня 2022 року українські війська заявили про перше успішне використання переданих Заходом протикорабельних ракет Harpoon для ураження російських морських сил. Ціллю атаки очевидно став російський морський буксир «Спасатель Василь Бех», який доставляв зброю та особовий склад на острів Зміїний.

Знищення російського судна під час місії поповнення запасів демонструє труднощі, з якими стикається Росія, намагаючись підтримати свої сили, які окупували острів Зміїний. Це останнє у серії російських кораблів, серед яких і крейсер «Москва», які були пошкоджені або знищені Україною під час конфлікту.

Українська берегова оборона значною мірою нейтралізувала здатність Росії встановити контроль на морі та застосовувати морські сили в північно-західній частині Чорного моря. Це підірвало життєздатність початкового російського оперативного плану вторгнення, який передбачав загрозу Одеській області з моря.

08:48 Аналіз боїв в Україні від американського Інституту вивчення війни (основні тези):

• Українські джерела заявили, що найближчий тиждень стане вирішальним для російських військ для завершення захоплення Сіверськодонецьк і що російські війська зосередять війська та техніку в цьому районі.

• Українські джерела підтвердили, що російські війська контролюють весь Сіверськодонецьк, за винятком промзони "Азот", де тривають бої.

• Російська влада створює інформаційні умови, щоб виправдати повільне та невдале просування до Слов’янська з південного сходу від Ізюма та на захід від Лимана.

• Російські війська активізують операції з перекриття українських ліній зв’язку на трасі Т1302 Бахмут-Лисичанськ для підтримки ескалації операцій у Сіверськодонецьку -Лисичанську.

• Російські сили продовжували концентруватися, щоб протистояти подальшому просуванню українців до кордону з Росією на північ від Харкова.

• Російські війська продовжують оборонні операції на південному напрямку.

• Українська партизанська діяльність продовжує ускладнювати зусилля російської окупаційної влади щодо консолідації контролю над окупованими територіями.

08:05 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: