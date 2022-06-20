З притаманною неделікатністю

Акуратно зроблена дурниця призводить не до копняка, а до поблажливого розуміння на кшталт «ну впоров глупство, з ким не буває». Ідіотизми, продуковані без смаку, ставлять продуцента на один рівень із москалем.

Візити тижня

Навіть від мешканців кремлівського бедламу буває користь. Українці могли б до кипіння нутрощів сперечатися про мету і доцільність візиту Шольца, Макрона, Драгі і Йоганніса до Києва й Ірпеня, але як пилип з конопель виліз Мєдвєдєв — і все нормалізувалося. Про вподобання румунського президента росіянин забув, а німця, француза й італійця звинуватив у поцінуванні жаб, ліверу та макаронів. На думку росіянина, гості в Україні пили горілку, обіцяли вступ до ЄС і старі гаубиці, а до миру не наближали. Мєдвєдєв до глибини екзальтованої деменції Жиріновського поки що не дотягує, але коли цей персонаж каже про провал візиту європейців, то значить, що все склалося добре. Заїкнись він про натовську воєнщину, яка нацистським чоботом топче чорнозем Новоросії, то варто було б трохи напружитися. А так Діма просто відпрацював черговий номер на манежі, і завдяки йому менш помітною була інформація від німецьких ЗМІ про те, що за закритими дверима європейці наполегливо пропонували президентові України відновити переговори з Кремлем.

Після квартету з континенту до Києва знову завітав британський прем’єр — але російського вербального потенціалу, аби сказати щось про Джонсона і вівсянку, вже не вистачило. Свою думку про актуальну ситуацію англієць оприлюднив на сторінках The Sunday Times. «Ми повинні зміцнити руку наших українських друзів, щоб закінчити цю війну на умовах, які виклав президент Зеленський. Це має бути визначенням успіху. Український народ ясно дав зрозуміти, що його не змусять погоджуватися на менше», — проголосив Джонсон, і в Кремлі це проковтнули без коментарів.

Неакуратність тижня

Радникові голови Офісу президента варто переглянути «Хресного батька» і зрозуміти глибину фрази «ти просиш мене про допомогу, але ти робиш це без поваги». Коли Михайло Подоляк відновить у пам’яті шедевр від П’юзо, Копполи і Брандо, то буде акуратніше формулювати фрази. Радник заявив: «Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути Росію з України, нам потрібен паритет важкої зброї: 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів». На що отримав відповідь голови комітету начальників штабів США Марка Міллі. Солдат відповів чиновнику: «Вони попросили 10 артилерійських дивізіонів – було доставлено 12 артилерійських дивізіонів. Знову ж таки, поставлено 97 тисяч протитанкових систем. Це більше протитанкових комплексів, ніж танків у світі. Вони просили 200 танків – вони отримали 237 танків. Попросили 100 БМП – у них понад 300. Ми поставили, грубо кажучи, близько 1600 ЗРК і близько 60 тисяч снарядів до них».

Коли Подоляк навчиться оперувати цифрами, то зможе використати мудрість Демокріта, який казав: «Ми не стільки потребуємо допомоги друзів, скільки впевненості, що ми її отримаємо», — але краще радникові голови ОП таки мовчати.

Генсек тижня

Грека-засновника атомістичної теорії пасує згадувати під час розмов із генеральним секретарем НАТО. Єнс Столтенберґ каже, що «бої на Донбасі ведуться Росією з наростаючою жорстокістю, українські солдати чинять мужній опір. З більш сучасним озброєнням зростає ймовірність того, що Україна знову зможе витіснити путінські війська з Донбасу». Після зустрічі з українським міністром оборони норвежець повідомив, що НАТО готує план повного переведення ЗСУ з пострадянського озброєння на зброю Альянсу.

А тим, хто має претензії до нерішучості Столтенберґа і підозру про його заангажованість росіянами, то варто почути таку фразу генсека: «Мир на території України цілком можливий, але головне питання у тому, яку ціну вона готова за нього заплатити. Завдання Заходу – зробити так, щоб Києву не довелося йти на територіальні поступки та втрату незалежності».



Заборона тижня

«Рускій мір» отримав дві нові причини для голосіння про власне пригноблення. По-перше, Володимир Зеленський запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в'їзду російських громадян на територію України, й уряд оперативно підтримав таку пропозицію та запровадив з 1 липня візовий режим для громадян РФ.

Рішення Верховної Ради про заборону російської музики в медіа та громадських місцях та імпорт книг із Росії, Білорусі й тимчасово окупованих територій в «руского міра» викличе тяжкі судоми. Відкритим залишається питання, чому ці логічні кроки не можна було зробити хоча б на вісім років раніше?