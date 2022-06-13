Львівський суд заборонив діяльність вже другої партії. На розгляді справи ще дев'яти.

Восьмий апеляційний адміністративний суд сьогодні, 13 червня, заборонив діяльність політичної партії «Соціалісти», частково задовольнивши адміністративний позов Міністерства юстиції України. Суд також вирішив передати майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших утворень у власність держави. Рішення ще може бути оскаржене у Верховному Суді, - повідомляє видання «Наші гроші. Львів»

Нагадаємо, що 8 червня цей суд заборонив діяльність «Опозиційного блоку». У списку партій, заборона яких розглядається в суді, також – «Опозиційна платформа – За життя», «Партія Шарія», «Наші», «Ліва опозиція», «Союз лівих сил», «Держава», «Прогресивна соціалістична партія України», «Соціалістична партія України», «Блок Володимира Сальдо».



Щодо нинішнього суду у справі партії «Соціалісти», що була створена в 2014 році, то її представників на засіданні не було, партія не подавала ні заперечень, ні клопотань.

Представник СБУ Олександр Ярко на засіданні зазначив, що діяльність партії була спрямована на дестабілізацію ситуації в Україні, виправдовування дій рф, в тому числі в медійному просторі.

Згідно з даними YouControl, керівником політичної партії є Євген Анопрієнко, який народився 29 липня 1959 року у місті Донецьк. З 1997 року проживав у Києві, у 2014 році – завершив кар’єру держслужбовця на посаді керівника Головного управління регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента України. Євген Анопрієнко був членом Ліберальної партії України і Партії регіонів.