Львівський суд заборонив діяльність вже другої партії. На розгляді справи ще дев'яти.

 

Восьмий апеляційний адміністративний суд сьогодні, 13 червня, заборонив діяльність політичної партії «Соціалісти», частково задовольнивши адміністративний позов Міністерства юстиції України. Суд також вирішив передати майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших утворень у власність держави. Рішення ще може бути оскаржене у Верховному Суді, - повідомляє видання «Наші гроші. Львів»

 

Нагадаємо, що 8 червня цей суд заборонив діяльність «Опозиційного блоку». У списку партій, заборона яких розглядається в суді, також – «Опозиційна платформа – За життя», «Партія Шарія», «Наші», «Ліва опозиція», «Союз лівих сил», «Держава», «Прогресивна соціалістична партія України», «Соціалістична партія України», «Блок Володимира Сальдо».
 

Щодо нинішнього суду у справі партії «Соціалісти», що була створена в 2014 році, то її представників на засіданні не було, партія не подавала ні заперечень, ні клопотань.

 

Представник СБУ Олександр Ярко на засіданні зазначив, що діяльність партії була спрямована на дестабілізацію ситуації в Україні, виправдовування дій рф, в тому числі в медійному просторі.

 

Згідно з даними YouControl, керівником політичної партії є Євген Анопрієнко, який народився 29 липня 1959 року у місті Донецьк. З 1997 року проживав у Києві, у 2014 році – завершив кар’єру держслужбовця на посаді керівника Головного управління регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента України. Євген Анопрієнко був членом Ліберальної партії України і Партії регіонів. 

13.06.2022

До теми

Поширити
Збруч
109-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти ведуть штурмові дії у Сіверськодонецьку, успіху не мають. На Бахмутському напрямку наступ у районі Врубівки, Миколаївки та Василівки наші захисники також успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.
12.06.22 | | Україна
Софонія
Василь МАХНО
У час, коли син теслі Йосипа – Єшуа розповідав притчу, двадцятилітній Софонія наблизиться до незнайомого йому міста...
11.06.22 | | Дискурси
108-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Слов’янському напрямку ворог веде штурм на Пасіку–Богородичне, має успіх, намагається закріпитися на околиці Богородичного; на Сіверськодонецькому – на Новотошківське–Оріхове, має частковий успіх в Оріховому. Тривають бої у Сіверськодонецьку.
11.06.22 | | Україна
Втрачений мир душі
Аделіна Єфіменко
Першим героєм «Ja, Mai», 2022 став австрійський композитор Ґеорґ Фрідріх Гаас. Представник спектралізму, експериментатор мікроінтерваліки, панхроматики, обертонових рядів, він звукотворить стан людей, що переживають граничні ситуації. Гааса хвилюють екзистенційні теми: смерть, любов, родина, психологічні травми.
10.06.22 | | Штука
Втрата часу через фальшиві причини фальшивої історії
Тімоті Снайдер
Україна воює, а хтось марнує тижні, які визначать наступні десятиліття.
10.06.22 | | Дискурси
107-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Бахмутському напрямку окупанти намагалися вести штурмові дії на Ниркове та Миколаївку, з втратами відійшли; пробували провести розвідку боєм на Нагірне і Берестове, відійшли; в наступі на Воздвиженку – Роти (20 км на південний схід від Бахмуту) ворог мав частковий успіх.  
10.06.22 | | Україна
Любов, яку ми зустріли в Литві й у храмах Риги, я ще бачила в Польщі.
Наталія Половинка
Зрозуміла, як це бути волонтером чи воїном – без сну, постійно включений і одночасно натхненний. Така поміч до тебе йде, що ти весь час радісний, бадьорий і світишся. … І такі люди йдуть назустріч!
09.06.22 | | Штука
…за першим громом…
Тарас Прохасько
А тим часом порядні архітектори вже думають про те, якою гарною може бути країна, коли на місці розвалених потвор збудувати те, чого насправді давно чекалося
09.06.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.