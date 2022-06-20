У Львові горіла церква московського патріархату.

 

У Львові виникла пожежа у будівлі храму рівноапостольного князя Володимира УПЦ МП, що знаходиться на Сихові. О 22:45 год 19 червня рятувальники отримали повідомлення про загорання та прибули на місце події. О 23:19 год пожежу вдалося локалізувати, - повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

 

 

Церква рівноапостольного князя Володимира - це дерев'янний будиночок. Загорання виникло під шаром покрівельного матеріалу. Рятувальники розібрали дах та полили конструкції. Сама покрівля не прогоріла. Внаслідок займання ніхто не постраждав.

 

 

У цьому храмі вже і раніше виникала пожежі, які прихожани та настоятель церкви називали підпалом. А цього року 8 травня невідомі залили вхідні двері будівлі монтажною піною і обписали зовнішні стіни написами «дім Путіна», «чорти ФСБ» та «русня не люди».

 

Втім, причини учорашнього займання з'ясовуватимуть правоохоронці. Воно могло цілком статися і через погодні умови, адже церква розташована на відкритій місцевості, а температура повітря вчора у Львові становила більше 30°C.

20.06.2022

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