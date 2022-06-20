«Макроністи» втратили більшість у парламенті, але зберегли лідерство.

Підбито підсумки другого туру виборів до Національних зборів Франції

У Франції в неділю, 19 червня, відбувся другий тур парламентських виборів. Прихильники президента Емманюеля Макрона втратили абсолютну більшість у Національних зборах. Як повідомила французька газета Le Monde з покликом на дані Міністерства внутрішніх справ Франції після остаточного підрахунку виборчих бюлетенів, альянс центристських партій Макрона Ensemble! («Разом!») отримає 246 місць у парламенті.

Нагадаємо, що в попередні п'ять років президент Макрон мав підтримку майже 350 депутатів. А для абсолютної більшості в нижній палаті парламенту, де засідає 577 депутатів, треба було б здобути 289 мандатів.

Головний суперник коаліції «Разом!» – «Новий екологічний та соціальний народний союз» (Nouvelle union populaire écologique et sociale / NUPES) ультралівого Жан-Люка Меланшона, за підрахунками МВС, проведе до Нацзборів 142 депутати.

Ультраправа партія Rassemblement national («Національне об'єднання») Марін Ле Пен здобуде 89 мандатів. Таким чином вона вперше зможе сформувати свою фракцію в парламенті й стати там третьою за впливовістю політичною силою.

Далі йдуть правоцентристська партія «Республіканці», якій вдалося провести до парламенту лише 64 своїх прихильників.

Електоральна фреквенція зафіксована на рівні 46,2% (від 48,6 млн зареєстрованих виборців). Це ще менше, ніж у першому турі парламентських виборів тиждень тому, де говорилося про рекордно низьку явку – 47,5%.

Втрата абсолютної більшості, як стверджують експерти, не завадить главі держави призначити уряд своїх прихильників, але ускладнить проведення обіцяної ним політики та реформ. Для затвердження необхідних законів «макроністам» доведеться проводити внутрішньопарламентські перемовини з депутатами від інших сил у пошуках ситуативних спілок.