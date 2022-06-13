Партія Макрона перемагає з мінімальною перевагою.

У Франції відбувся перший тур парламентських виборів.

 

 

Політична сила президента Франції Емманюеля Макрона у першому турі парламентських виборів отримала мінімальну перевагу над головними конкурентами – ультралівими. Про це повідомляє французька газета Le Monde з покликом на дані Міністерства внутрішніх справ Франції щодо попереднього підрахунку голосів. Однак, за твердженням експертів, у другому турі альянс може здобути більш упевнену перемогу.

 

Альянс центристських партій Макрона Ensemble! («Разом!») отримав на виборах у неділю, 12 червня, 26,1 відсотка голосів виборців.

 

Головний суперник коаліції «Разом!» – «Новий екологічний та соціальний народний союз» (Nouvelle union populaire écologique et sociale / NUPES) ультралівого Жан-Люка Меланшона – дихає у потилицю президентському блоку. За попередніми підрахунками, набирає NUPES близько 25,81%. 

 

 

На третьому місці – Rassemblement national («Національне об'єднання») ультраправої Марін Ле Пен із 18,67%.

 

Далі йдуть правоцентристські «Республіканці» – 11,31%.

 

Ще одна ультраправа партія Reconquête Еріка Земмура отримала 4,24%, а так звані «різні ліві» – 3,14%.

 

Електоральна фреквенція становила лише 47,5 відсотка – це ще менше, ніж на минулих виборах 2017 року, коли проголосували 48,7% виборців.

 

Згідно з прогнозом соціологічного центру Elabe, альянс Макрона отримає від 260 до 300 місць у парламенті, при цьому абсолютна більшість становитиме 289 місць, тоді як ліві отримають 170–220 місць, що значно більше, ніж у 2017 році. Соціологи Ipsos очікують, що «Разом» отримає від 255 до 295 місць. «Республіканці» можуть претендувати на 50–80 місць у Національних зборах. «Національному об'єднанню» може дістатися від 20 до 45 місць у парламенті.

 

Тож хоча альянс Маркона має гарні можливості для отримання найбільшої кількості місць із великим відривом, основні інститути громадської думки вважають, що президент таки може втратити контроль над парламентом у фінальному турі голосування. Тоді йому доведеться творити коаліцію зі ще однією партією.

 

Другий тур виборів пройде у Франції за тиждень, 19 червня. У ньому візьмуть участь кандидати, які отримали голоси не менш як 12,5% від кількості зареєстрованих у окрузі виборців.

13.06.2022

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