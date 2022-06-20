117-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:56 Видання "Думська" пише про численні вибухи на острові Зміїний. Згідно з не підтвердженою наразі інформацією, унаслідок обстрілів знищено російські системи ППО та укріплення.

10:31 Підрозділ ЗСУ захопив у полон вісьмох солдатів російської армії. Відео з каналіями оприлюднив офіцер 95-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко. Він стверджує, що захопив росіян один український солдат-медик. "Привезли нову форму. Хлопці до часу залишили на купі і пішли по позиціях. Згодом медик вирішив повернутися щось собі підібрати, а там вже вісім #^&)% риются в нашій формі. Одному ногу прострелив, решта з переляку здалися. Результат – медик взяв у полон вісім орків", – розповів Кочевенко.

10:06 Російська аґенція ТАСС повідомила, що командирів полку "Азов", яких узяли в полон після виходу із "Азовсталі", вивезли в ізолятор "Лєфортово" у Москві.

09:44 Більше третини Сіверськодонецька контролюють ЗСУ, повідомив керівник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк. Це промзона, квартали над промзоною, частина міста вздовж Сіверського Донця. Інша частина контролюється росіянами. Українські військові тримають оборону, цілодобово перебуваючи у вуличних боях, противник застосовує проти них артилерію, зокрема і крупнокаліберну, міномети, авіацію.

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Наземні та тактичні повітряні операції Росії протягом вихідних залишалися зосередженими на центральному секторі Донбасу.

Донині російські ВПС показали у боях низькі результати. Їхня нездатність послідовно забезпечувати повітряну потугу, ймовірно, є одним з найважливіших факторів, що стоять за дуже обмеженим успіхом російської кампанії. Вони не можуть отримати повну перевагу в повітрі і діяли в обережному стилі, рідко проникаючи глибоко за українські рубежі. Деякі з основних причин їхніх проблем перегукуються з причинами російських сухопутних військ. Протягом багатьох років більша частина російської повітряної бойової підготовки найімовірніше відбувалась за штивним сценарієм і була спрямована, щоб справити враження на вищих посадових осіб, а не розвивати динамічну ініціативу серед екіпажів.

У той час як Росія має вражаючий список відносно сучасних і боєздатних бойових літаків, ВПС також майже напевно не змогли розвинути інституційну культуру та навики, необхідні для персоналу, щоб задовольнити прагнення Росії провести більш західну сучасну повітряну кампанію. Це призвело до того, що більша за плановану вага зусиль припадає на виснажені сухопутні війська та на передові крилаті ракети, запаси яких, ймовірно, закінчуються.

09:14 Тези щоденного аналізу воєнної ситуації від американського Інституту дослідження війни:

• Визначення Кремлем свого вторгнення в Україну як "спеціальної військової операції", а не війни активно перешкоджає можливостям Росії з формування своїх бойових сил, оскільки виключає законні каральні заходи, які можуть бути використані під час офіційної війни проти незгодних з нею і тих, хто відмовляється від мобілізації. Москва продовжує спроби вести велику та виснажливу війну в Україні силами, зібраними для того, що, як помилково вважав Кремль, мало стати блискавичним вторгненням на тлі символічного опору України. Кремль не може виправити цей фундаментальний прокол своєї "спеціальної військової операції".

• Успішні українські контратаки у Запоріжжі змушують російських військових перекидати підкріплення на цю ослаблену ділянку лінії фронту.

• Російські війська зосередили зусилля на утриманні окупованих районів на північ від Харкова та обстріляли вчора українські позиції на півночі Харківської області.

• Російські сили намагаються заблокувати трасу Бахмут-Лисичанськ для підтримки своїх наступальних операцій у Лисичанську.

• Концентрації сил російської артилерії та нечисленних піхотних підрозділів, як і раніше, недостатньо, щоб забезпечити наступ росіян у Сєвєродонецьку.

• Російські війська продовжують готуватися до наступу на Слов'янськ із південного сходу від Ізюму та із заходу від Лиману.

• Російські сили фокусуються на зміцненні оборонних позицій на південному напрямку після нещодавніх успішних контратак українських військ на межі Херсонської та Миколаївської областей.

• Російські сили, ймовірно, проводять артилерійські обстріли під чужим прапором на територіях, що утримуються Росією, щоб похитнути проукраїнські сентименти та заохотити мобілізацію маріонеткових сил.

08:59 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 33 800 (+200) осіб, танків – 1477 (+9) од., бойових броньованих машин – 3588 (+11) од., артилерійських систем – 749 (+4) од., РСЗВ – 238 (+3) од., засобів ППО – 98 (+0) од., літаків – 216 (+0) од., гелікоптерів – 181 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 601 (+3) од., автомобільної техніки – 2527 (+4) од., кораблів /катерів – 14 (+0) од., спеціальної техніки – 55 (+0) од., крилатих ракет – 130 (+1) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено :

44,8% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

26,1% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

42,1% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

13,2% артилерійських систем (з них 0,5% за минулий тиждень),

15,9% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

15,7% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

18,9% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

08:55 Ворог продовжує атакувати Одещину крилатими ракетами типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу, що розташований в тимчасово окупованому Криму: вночі була спроба вдарити по Білгород-Дністровському району, а зранку – по самій Одесі. В обох випадках силами протиповітряної оборони ракети знищені в повітрі.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках ситуація значних змін не зазнала. На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ для прикриття ділянки російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях. У Брянській області ворог розгорнув до зенітного ракетного дивізіону ЗРК С-300В4. Крім того, російський агресор здійснив артилерійські обстріли в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області. На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару та здійснив артилерійський обстріл в районах населених пунктів Тимофіївка та Морозова Долина. На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на недопущенні просування Сил оборони до Державного кордону України. Противник інтенсивно обстрілював з артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Малі Проходи, Дементіївка, Петрівка, Верхній Салтів, Рубіжне та околиці міста Харкова. На Слов’янському напрямку ворог завдавав вогневого ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Чепіль, Пришиб, Протопопівка, Велика Комишуваха, Дібрівне, Вірнопілля, Маяк, Курулька, Богородичне, Мазанівка, Краснопілля та Долина. На Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Інтенсивно застосовує авіацію. На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина, Тошківка та завдав авіаційних ударів парами літаків Су-25 поблизу Білої Гори та Мирної Долини. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. На Бахмутському напрямку, протягом доби, ворог здійснював обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Клинове, Зайцеве і Нью-Йорк. Противник завдав авіаудару поблизу Яковлівки та ракетних ударів неподалік Травневого, Доломітного, Зайцевого та Нью-Йорка. На Лиманському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках намагається не допустити перегрупування підрозділів наших військ. Здійснив обстріли із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Калинове, Очеретине, Бердичі, Желанне, Тоненьке, Сєверне, Орлівка, Семенівка, Веселе, Авдіївка, Нетайлове, Водяне, Опитне, Первомайське, Піски, Красногорівка, Марʼїнка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Велика Новосілка, Времівка, Ольгівське, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка, Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Гуляйпільське, Новоданилівка, Оріхів та Камʼянське. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційного удару двома літаками Су-25 в районі населеного пункту Пришиб та ракетного удару в районі населеного пункту Маяки. На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційних ударів літаками Су-25 в районах населених пунктів Шевченко та Вугледар. На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу наших військ. Активних дій не вів. Здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Червоний Яр, Мурахівка, Калинівка, Зелений Гай, Квітневе, Поляна, Червона Долина, Широке, Благодатне, Зоря та Лупареве. В акваторії Чорного та Азовського морів основні зусилля корабельне угруповання противника зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. В готовності до завдання ракетних ударів по обʼєктах на території України утримуються 5 носіїв крилатих ракет морського базування. Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках де тривають активні бойові дії.

01:07 Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня очікує посилення ворожої активності Росії. "Завтра починається історичний тиждень. Тиждень, коли ми почуємо відповідь від Євросоюзу щодо статусу кандидатства для України... Я думаю, що для всіх очевидно, що від 1991 року було небагато настільки доленосних рішень для України, як очікуємо ми зараз. І я впевнений, що інтересам усієї Європи відповідає тільки позитивне рішення", – сказав Президент у свому зверненні. Зеленський розповів, що цього тижня докладе щонайбільше зусиль, аби захистити європейську перспективу. "Очевидно, що у такий тиждень варто очікувати від Росії посилення ворожої активності. Спеціально – показово. Саме цього тижня. І не тільки проти України, а й проти інших країн Європи. Ми готуємося і ми готові. Попереджаємо партнерів", – додав він.

00:24 У Львові у самовільно збудованому храмі святого рівноапостольного князя Володимира УПЦ МП на Сихові виникла пожежа. Як повідомили у пресовій службі ДСНС Львівщини, повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло о 22:45; локалізувати її вдалось о 23:19.