114-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:03 Артилеристи десантно-штурмових військ і Сухопутних військ ЗСУ знищили дві реактивні системи залпового вогню БМ-27 "Ураган" російських окупантів, повідомляє командування ДШВ ЗСУ.

10:50 Твіт Президента Франції Еммануеля Макрона:



10:34 Росія вже стратегічно програла війну з Україною, зазнавши великих втрат і викликавши бажання Фінляндії та Швеці приєднатися до НАТО, заявив начальник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін, зазначивши: "Це страшна помилка з боку Росії. Росія ніколи не візьме під свій контроль Україну". Радакін припускає, що Путін може досягти тактичних успіхів найближчими тижнями, але для цього йому вже довелося використати близько 25% потужності своєї армії. Такою високою ціною Путін зміг відвоювати крихітну частину території, отримавши при цьому 50 тис. людей, убитими або пораненими. Радакін ще раз запевнив, що Велика Британія підтримуватиме Україну у довгостроковій перспективі постачанням великої кількості зброї.

10:33 Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він із європейськими колегами опрацьовує маршрут вивезення зерна з України через Румунію: "Ми працюємо зараз над новим маршрутом, який проходитиме через Румунію, адже Одеса знаходиться на віддалі в кілька кілометрів. Разом із Румунією ми створюємо точку сполучення для експорту зернових". За його словами, зерно можна було б провезти Дунаєм або залізницею. Йдеться про 22 млн. тон зерна, які неможливо експортувати через блокування українських портів Росією.

10:29 Військо-морські сили ЗСУ вразили російський буксир "Спасатель Василий Бех" із зенітно-ракетним комплексом "ТОР" на борту, який віз людей та зброю на острів Зміїний. Це трапилося саме у момент транспортування зброї та військових чорноморського флоту РФ на Зміїний, повідомляють у ВМС.

10:19 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 33 150 (+200) осіб, танків – 1456 (+7) од., бойових броньованих машин – 3563 (+18) од., артилерійських систем – 734 (+5) од., РСЗВ – 233 (+3) од., засобів ППО – 97 (+0) од., літаків – 215 (+2) од., гелікоптерів – 180 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 593 (+2) од., автомобільної техніки – 2496 (+2) од., кораблів /катерів – 13 (+0) од., спеціальної техніки – 55 (+0) од., крилатих ракет – 129 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено :

44,1% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

25,9% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

41,6% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

12,9% артилерійських систем (з них 0,4% за минулий тиждень),

15,5% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

15,6% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

18,8% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

10:11 Бойові дії у Сіверськодонецьку тривають, повідомив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай. Українськими військовики відбили ворожий штурм у напрямку Золотого – ворог відійшов.

09:50 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії у традиційній ймовірнісній модальності:

• Протягом останньої доби російські війська продовжували спроби відновити рух в напрямку на Попасну, з якої вони прагнуть оточити Сіверськодонецький мішок з півдня.

• У Росії війна прискорила довгострокову траєкторію держави до авторитаризму. Останніми тижнями Дума розпочала процес запровадження 20-річного ув'язнення росіянам, які воюють проти Російської Федерації. Виступ проти вторгнення також криміналізується.

• Незважаючи на те, що більшість росіян стверджують при опитуваннях, що вони підтримують «спеціальну військову операцію», частина населення як активно, так і пасивно демонструє свою опозицію. Набраний з росіян легіон «Свобода России» брав участь у боях поряд із українськими військовими. Деякі високопоставлені російські чиновники після критики війни відсунуті зі своїх позицій.

• Скептицизм щодо війни також особливо сильний серед російської бізнес-еліти та олігархів. Заявки на міграцію свідчать про те, що 15 тисяч російських доларових мільйонерів вже намагаються покинути країну. Мотиви включають як особисту протидію вторгненню, так і намір уникнути фінансових наслідків санкцій, накладених проти Росії. Якщо цей ексодус триватиме, то це посилить довгострокову шкоду, завдану війною економіці Росії.

09:48 Російська армія вдарила ракетами по Миколаєву. Зазнали ушкоджень чотири багатоповерхові житлові будинки та об'єкт інфраструктури. Згідно з попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинула людина, шестеро осіб отримали поранення.

09:24 Звіт американського Інституту вивчення війни про ситуацію в зоні бойових дій в Україні:

• Російські війська продовжували штурмувати Сіверськодонецьк та населені пункти вздовж трас українських сухопутних комунікацій до Лисичанська. Українська військова розвідка повідомила, що російські сили більше не діють як конкретні батальйонні тактичні групи (БТГ).

• Російські війська провели безуспішні наступальні операції на північний захід від Слов'янська, а українські війська відновили підготовку до контрнаступу на захід від Ізюму.

• Російські та українські сили вели бої на півночі і північному сході від Харкова, хоч значних територій не здобула жодна із сторін.

• Російські війська продовжували зміцнювати резервні позиції на північному заході Херсонської області, ймовірно, чекаючи контрнаступу українських військ у цьому регіоні. Вони, зокрема, демонтують бетонні іригаційні споруди на Херсонщині, щоб прикрити важку артилерію від українських ударів.

• Російські війська можуть, звинувачуючи українські сили у нанесенні ударів по цивільній інфраструктурі, влаштовувати атаки під фальшивим прапором навколо Херсона щоб збити цивільну підтримку українських контрнаступальних операцій. Південне оперативне командування України повідомило

09:00 За джерелами Bloomberg, Європейська комісія планує нині рекомендувати надати Україні та Молдові статус кандидатів на вступ до ЄС, висунувши умови, які ці країни мають виконати у майбутньому: принцип верховенства права, система юстиції, боротьба з корупцією. Очікується, що одночасно з цим Єврокомісія оголосить, що рекомендує надати Грузії статусу кандидата в ЄС, але тільки після того, як країна виконає певні умови.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: