Microsoft відмикає Internet Explorer.

Цей бравзер прослужив інтернет-користувачам 27 років

Компанія Microsoft оголосила, що з 15 червня відмовляється від підтримки свого бравзера Internet Explorer, яким свого часу користувалися ледь всі, хто виходив до інтернету. Про це повідомило видання Techno Blender. Про плани припинити підтримку Internet Explorer Microsoft оголосив ще минулого року. Одинадцята версія браузера-ветерана стала останньою.

Internet Explorer з'явився на персональних комп'ютерах, інстальований в операційну систему Windows, у 1995 році, а до 2004 року він займав уже 95% ринку.

Утім згодом з'явилися швидші та зручніші інтернет-бравзери: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari від Apple. І тепер уже вони домінують у віртуальному світі.

Ті користувачі, які бажають і надалі заходити до інтернету через бравзер від Microsoft, будуть переведені на Microsoft Edge – бравзер, випущений у 2015-му одночасно з десятою версією Windows.

«Майбутнє Internet Explorer у Windows 10 – за Microsoft Edge. Це не тільки швидший, безпечніший та сучасніший веб-переглядач, ніж Internet Explorer, але він також здатний розв’язати ключову проблему: сумісність зі застарілими веб-сайтами та програмами», — заявили в компанії Microsoft.

Internet Explorer уже давно відступав під натиском Chrome та Firefox, а останній сильний удар йому завдало поширення смартфонів зі встановленими бравзерами Safari у Apple та Google Chrome у телефонах на Android.

За даними незалежної аналітичної компанії StatCounter, кількість заходів в інтернет з мобільних пристроїв перевищила кількість заходів із настільних комп'ютерів ще у жовтні 2016 року. У тому ж році, за підрахунками StatCounter, бравзером Google Chrome користувалися 60% власників настільних комп'ютерів у світі, а сумарна частка Internet Explorer та Edge тоді вперше впала нижче за частку Firefox. Нині IE займає менше половини відсотка загальної частки ринку бравзерів.