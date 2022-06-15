В Івано-Франківську медики виготовляють ліки для воїнів ЗСУ.

Фахівці Івано-Франківського національного медичного університету відправляють на фронт ліки, які самі ж виготовляють на базі навчально-практичного центру «Фармація». «Ми дещо втратили навички з виготовлення ліків, але зараз надолужуємо, адже потреба аптечного виготовлення сьогодні зростає», – говорить декан фармацевтичного факультету Івано-Франківського національного медичного університету Ірина Федяк.

Викладачка пояснює, що сьогодні для фронту дуже потрібні засоби для лікування підвищеної пітливості та попрілостей, які загоюють рани та протигрибкові мазі без консервантів, а допомогти в цьому можуть ті, хто вміє виготовити такий продукт і має відповідний дозвіл.

«Аптечна галузь допомагає нашій армії. З початку війни я також долучалася до збору ліків для наших військових, а коли зрозуміла, що ми маємо змогу на базі університету започаткувати таке виготовлення, то вирішила організувати команду фахівців», – розповідає ініціаторка справи.

Процес створення ліків відбувається на базі навчально-практичного центру «Фармація». До справи долучилися працівники центру. За технологію виготовлення відповідає доцентка кафедри хімії, фармацевтичного аналізу та післядипломної освіти Любов Грицик, яка має і практичний аптечний досвід. Також до команди долучилися працівники центру Дарина Филипчук і Людмила Стецько. Викладач тієї ж кафедри Любомир Гаврищук взявся за виготовлення етикеток.

«У Франківську є всі необхідні активні фармацевтичні інгредієнти, тож ми закуповуємо необхідні речовини і вже за тиждень маємо партію з кількасот протигрибкових ліків та крему для швидкого загоювання ран, – розповідає Ірина Федяк. – Відтак передаємо виготовлені ліки волонтерам, а ті доправляють військовим разом з їжею, амуніцією та іншими необхідними засобами».

Найближчим часом викладачі фармфакультету планують долучити до цієї справи студентів та інтернів, а цими днями на фронт відправлять вже другу партію виготовлених власноруч ліків.

Собівартість однієї позиції пасти Теймурова становить 8 грн.34 коп., а протигрибкової – 14 грн. 25 коп. Охочих долучитися фінансово й таким чином розширити виробництво запрошують надсилати свої внески на спеціальний рахунок:

Громадська організація «Фонд розвитку Івано-Франківського національного медичного університету»

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