Фінляндія заявила, що не вступить до НАТО без Швеції.

Наразі Туреччина блокує розгляд цих заявок на вступ до Альянсу.

 

                                Столтенберґ і Ніїністьо

 

Фінляндія не вступить до НАТО без Швеції, якщо членство Стокгольма буде відкладено через неврегульовані питання з Туреччиною. Про це заявив президент Фінляндії Саулі Ніїністьо (Sauli Niinistö) на пресконференції після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.

 

«Коли я востаннє відвідував Швецію, я дуже чітко дав це зрозуміти. У Швеції кажуть, що фінське питання – це наша справа, і так само шведське питання – це наша справа. А значить, ми йдемо вперед пліч-о-пліч», – цитує слова Нііністьо фінський інформаційний портал Yle.

 

Фінський президент визнав, що заперечення Туреччини проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО стали для нього несподіванкою. «Я був здивований позицією Туреччини, однак ми маємо поважно поставитися до тем, за якими вона висловлює занепокоєння», – зауважив він, висловивши надію, що «вдасться знайти рішення, яке влаштовуватиме всіх».

 

Нагадаємо, що Анкара вимагає від Стокгольма й Гельсінкі, аби вони припинили підтримувати Партію праці Курдистану, яку турецька влада вважає терористичною. Туреччина також наполягає на видачі причетних до тероризму осіб з курдських активістів, яким надає притулок Швеція. Окрім того, Анкара вимагає від двох скандинавських країн зняти запроваджені проти Туреччини санкції в царині експорту зброї.

 

Столтенберґ, своєю чергою, говорячи про вимоги Туреччини, заявив: «Це законні побоювання, йдеться про тероризм, йдеться про експорт зброї». За його словами, слід «пам'ятати і розуміти, що жоден союзник НАТО не постраждав від більшої кількості терористичних нападів, ніж Туреччина».

 

Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО 18 травня. Проте Туреччина наразі блокує розгляд цих заявок.

13.06.2022

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